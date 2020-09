Orange lansează Banca de Net, un program unde poţi să faci schimb de internet mobil

Banca de Net este construită în jurul ideii de susţinere reciprocă şi funcţionează în beneficiul tuturor, chiar dacă participanţii nu se cunosc între ei. Scopul acestei iniţiative este de a oferi tuturor clienţilor Orange PrePay dar şi abonaţilor persoane fizice, acces facil la internet, dar şi la conţinut TV pe mobil.

Prin autentificarea în contul My Orange, clienţii Orange pot folosi Banca de Net pentru a primi 10 sau 20 GB suplimentari atunci când au nevoie, fără costuri adiţionale.

În egală măsură, cei cu trafic de internet neconsumat pot oferi GB rămaşi celor care au nevoie de conectivitate, iar în schimb vor fi recompensaţi cu acces gratuit la TV pe mobil. Astfel, din My Orange, clienţii pot selecta una dintre cele 3 valori disponibile pentru a oferi GB în de Banca de Net. În schimbul internetului oferit, aceştia primesc bonus opţiunea World HD Go din Orange TV Go, timp de 30 de zile. Această opţiune le oferă acces gratuit la 71 de canale TV, filme si seriale.

În plus, pentru fiecare opţiune de minimum 5 euro activată în My Orange, clienţii sunt răsplătiţi automat cu un bonus de 100 GB.