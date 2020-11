HUAWEI Mate 40 Pro intră pe piaţa din România printr-o campanie de precomandă specială

Lansat la nivel internaţional în data de 22 octombrie, HUAWEI Mate 40 Pro, vârful de gamă HUAWEI Mate 40 Series, va ajunge şi pe piaţa locală, la partenerii operatori şi în magazinele Huawei.

HUAWEI Mate 40 Pro integrează primul şi singurul SoC 5G de 5 nm din lume, sistemul de cameră cinematică Ultra Vision şi designul emblematic Space Ring.

Designul ecranului HUAWEI 88° Horizon oferă un afişaj captivant într-un pachet compact. HUAWEI Mate 40 Pro vine cu un decupaj mai mic pentru camera frontală ce dispune de tehnologie 3D Face Unlock, o cameră selfie cu unghi ultra-larg şi un senzor de gesturi extrem de precis.

Pe spatele dispozitivelor din seria HUAWEI Mate 40 se poate observa designul Space Ring, o evoluţie a designului circular şi simetric emblematic al seriei HUAWEI Mate. HUAWEI Mate 40 Pro este disponibil local în nuanţele Black şi Mystic Silver.

Sistemul de camere cu care este echipat HUAWEI Mate 40 a fost proiectat împreună cu Leica pentru a oferi cea mai bună cameră posibilă şi se bucură de inovaţii ale obiectivului cu unghi ultra larg, cameră principală de înaltă definiţie şi teleobiectiv impresionant. Dispunând de cameră cinematică dublă şi cameră dublă Ultra Wide, utilizatorii pot surprinde videoclipuri şi imagini wide angle atât cu camera frontală, cât şi cu cea din spate.

Camera cinematică dublă are un raport de filmare 3:2. Filmarea este mai uşoară cu Steady Shot, în timp ce motorul HDR XD Fusion asigură o expunere echilibrată, chiar şi atunci când contrastul iluminării este extrem. O altă funcţie inovatoare este Tracking Shot, iar Story Creator permite efecte cinematice adevărate. Muzica de fundal, filtrele şi efectele pot fi adăugate cu uşurinţă.

Obiectivul cinematic Ultra Wide al camerei oferă acum un câmp vizual mai larg, precum şi detalii mai bogate, performanţe îmbunătăţite în condiţii de luminozitate scăzută şi algoritmi de corecţie a distorsiunii. HUAWEI Mate 40 Pro dispune de o cameră foto cu teleobiectiv periscop pentru a suporta zoom hibrid 10x şi zoom digital 50x.

Camera Selfie Ultra Vision de pe HUAWEI Mate 40 Pro duce vlogging-ul şi selfie-urile pe noi culmi, cu suport pentru captură video 4K şi opţiune de fotografiere într-unul din cele trei câmpuri vizuale disponibile, de la aproape şi personal la ultra-wide. Funcţia Slow-Motion Selfie adaugă şi mai multă versatilitate camerei frontale, permiţând utilizatorilor să surprindă acţiunile rapide cu un aer dramatic.

Alimentând cel mai bun telefon Mate din toate timpurile, seria Kirin 9000 este complet echipată pentru 5G şi capabilă să gestioneze cu uşurinţă calcule complexe şi operaţiuni multi-tasking. Integrat în HUAWEI Mate 40 Pro, Kirin 9000 este cel mai sofisticat SoC 5G pe 5 nm disponibil, oferind performanţe şi eficienţă energetică mult îmbunătăţite faţă de predecesorul său.

Unitatea de procesare grafică GPU Mali-G78 24-core de pe HUAWEI Mate 40 Pro este cel mai puternic GPU văzut vreodată pe un dispozitiv Huawei. Aceasta oferă o performanţă grafică avansată şi o experienţă audio-vizuală uimitoare, pentru un joc captivant. Datorită afişajului de 90 Hz şi ratei de eşantionare tactilă de 240Hz, capacitatea de reacţie este mai mare, iar motorul liniar oferă feedback haptic pentru a corespunde cu experienţa vizuală. Această configuraţie este completată de două difuzoare stereo pentru a crea experienţe cinematice cu super bas stereo.

Seria HUAWEI Mate 40 este echipată şi cu o tehnologie a bateriei necesară pentru a ţine pasul cu cerinţele 5G, suportând cea mai rapidă iteraţie a HUAWEI SuperCharge.

HUAWEI Mate 40 Pro rezvoluţionează modul în care consumatorii integrează smartphone-urile în viaţa lor datorită noilor funcţii centrate pe utilizator, precum Smart Gesture Control, care permite controlul total hands-free al dispozitivului. Prin simpla plasare a mâinii deasupra dispozitivului, utilizatorul îl poate activa sau naviga pe telefon cu glisări la stânga, la dreapta, în sus şi în jos. Pentru a răspunde la apeluri există şi un gest de atingere în aer.

Pentru un dispozitiv mereu pregătit de acţiune, noua funcţie dinamică Eyes on Display poate fi activată dintr-o privire, cu afişaje interactive, care pot fi personalizate şi care găzduiesc toate informaţiile de pe telefon. Sunetul apelurilor primite nedorite poate fi redus prin contactul vizual cu telefonul, iar funcţia auto-sleep este dezactivată automat cât timp dispozitivul este în atenţia utilizatorului.

Funcţia îmbunătăţită MeeTime este poarta către o viaţă mai conectată şi mai inteligentă. Combinată cu puterea ecosistemului Huawei 1+8+N, Multi-screen Collaboration oferă un nou mod de a opera mai multe dispozitive în acelaşi timp, rulând până la trei aplicaţii simultan, şi combinând smartphone-ul şi PC-ul pentru a oferi experienţe unice.

În materie de confidenţialitate şi securitate, sistemul de operare EMUI 11 a oferit întotdeauna soluţii complete de securitate pentru a proteja utilizatorii. Sistemul de operare Trusted Execution Environment este certificat CC EAL5+, cel mai înalt nivel de certificare pentru microkernelul de securitate comercializat. EMUI 11 vine şi cu noi funcţii de confidenţialitate. La transferul de imagini, utilizatorii pot elimina cu uşurinţă datele personale sensibile, precum locaţia, ora şi detaliile dispozitivului din fişier, înainte de a fi trimise. Note Lock păstrează confidenţialitatea notiţelor personale, securizând conţinutul cu un cod PIN sau prin biometrie.

HUAWEI Mate 40 Series oferă şi serviciile Huawei Mobile Services (HMS), pentru o experienţă mai inteligentă, mai bogată, mai confortabilă şi mai sigură. În plus, Huawei a dezvăluit şi noi aplicaţii disponibile pentru utilizatorii globali Huawei, printre care Petal Search, un motor de căutare cu suport pentru mai multe tipuri de căutări, Petal Maps, o aplicaţie de hărţi care utilizează funcţia de control a HUAWEI Mate 40 Series prin gesturi şi HUAWEI Docs, un serviciu de documente unificat. Aceste aplicaţii oferă calea către o viaţă digitală mai bună pentru cei 700 de milioane de utilizatori de dispozitive Huawei din întreaga lume.

În timpul evenimentului, Huawei a anunţat şi lansarea HUAWEI FreeBuds Studio, primele căşti cu anulare a zgomotului peste urechi din portofoliul companiei, PORSCHE DESIGN HUAWEI WATCH GT 2, ochelarii inteligenţi HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II şi HUAWEI Sound wireless Hi-Fi.

În total, AppGallery conţine peste 1.000 de aplicaţii româneşti şi zeci de mii de aplicaţii internaţionale. Aplicaţia vine cu securitate şi protecţie completă, inclusiv cu verificarea numelui real al dezvoltatorului şi procesul de revizuire în patru paşi pentru operarea securizată a aplicaţiei.

Huawei AppGallery cuprinde deja în portofoliu aplicaţii din zona de banking, printre care Banca Transilvania, BCR, Pago, Orange Money, BRD, Card Sodexo, MobilPay sau 24Pay. App Gallery conţine şi aplicaţii importante din zona de ştiri şi divertisment, precum Cinemagia, Ziare.com, Ştirile PRO TV, Digi 24, Biziday, Antena Play, Orange TV Go, Telekom TV sau Digi Online. De asemenea, în platformă sunt disponibile şi numeroase aplicaţii dedicate shopping-ului, precum Lajumate.ro, Olx.ro, Elefant.ro, Cel.ro, Dedeman sau Okazii.ro, dar şi aplicaţii utilitare, printre care, eJobs, BitDefender, Star Taxi, 7Card, Virtual Cards, Upfit Romania sau WorldClass. Aplicaţiile operatorilor locali precum My Orange Romania, My Account Telekom sau My Vodafone Romania sunt şi ele disponibile în AppGallery. Printre cele mai noi aplicaţii care s-au alăturat AppGallery se numără Jerry’s Pizza, Food Panda, MyEnel, MyEdenred, Neo BT, EuropaFM, Bolt şi Raiffeisen Smart Mobile.

Huawei AppGallery acordă o atenţie sporită şi zonei de educaţie, astfel că platforma oferă consumatorilor aplicaţii locale care au devenit cunoscute şi utilizate şi la nivel global. Printre acestea, se numără aplicaţiile de învăţare a limbilor străine de la Mondly, celebre pentru colaborările de renume la nivel internaţional, dar şi ale celor de la Meta Language Pro, precum Learn English, French sau German.

Aplicaţia Phone Clone, disponibilă în Huawei AppGallery, este o modalitate simplă de a transfera aplicaţiile, contactele, datele, fişierele şi fotografiile de pe vechiul smartphone pe noul smartphone, în câţiva paşi simpli, folosind transferul super-rapid cu viteze de până la 1 GB pe minut. Cel mai important aspect al întregului proces este siguranţa pe care o oferă, datorită criptării securizate a reţelei wireless. Procesul poate fi realizat foarte uşor, indiferent de sistemul de operare al vechiului smartphone (iOS sau Android).

Noul instrument de căutare Petal Search, disponibil în Huawei AppGallery, le oferă utilizatorilor accesul către un milion de aplicaţii şi o modalitate de a căuta cu uşurinţă prin categorii diverse, direct de pe ecranul de start al dispozitivului. Dezvoltată de motorul de căutare Petal Search, aplicaţia Petal Search aduce o experienţă de căutare alternativă care localizează şi agregă informaţii, oferind cele mai precise şi relevante rezultate, pentru a le permite utilizatorilor să personalizeze şi să gestioneze experienţa cu smartphone-urile lor aşa cum îşi doresc. Huawei AppGallery este complet integrat în noul motor de căutare şi orice aplicaţie disponibilă deja în magazinul virtual va apărea în partea de sus a oricărei căutări din noul instrument.