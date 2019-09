Huawei Mate 30 şi Mate 30 Pro se lansează pe 19 septembrie, la Munchen

Se pare că design-ul circular al ansamblului de cameră poate fi deja confirmat. Videoclipul postat de cei de la Huawei oferă şi mai multe indicii cu privire la acest lucru, menţionând chiar sintagma ”full circle” în anunţul lansării oficiale.

Rămâne de văzut dacă telefonul se va lansa cu Android sau cu noul sistem de operare dezvoltat de producătorul chinez, HarmonyOS. Zvonuri noi spun că Huawei nu a primit aprobarea de a lansa telefonul cu aplicaţiile oficiale ale celor de la Google.

Printre principalele specificaţii ale noului telefon se va număra noul procesor pe 7nm Kirin 990, care va fi lansat oficial la IFA 2019, la Berlin. Ne putem aştepta şi la super-fast charging, poate chiar mai mare decât SuperCharge-ul de 40W lansat odată cu Huawei P30 Pro la începutul acestui an. Pe spate, Mate 30 Pro va avea patru camere, amplasate într-un ansamblu circular.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC