Huawei a lansat smartphone-ul P50 Pocket, o alternativă pentru Samsung Galaxy Z Flip 3. Specificaţii şi preţuri

Ecranul principal este un OLED FHD+ de 6,9 inci care oferă o rată de reîmprospătare de până la 120 Hz şi o rată de eşantionare tactilă de 300 Hz.

Ecranul are un strat antireflexie, despre care compania spune că reduce strălucirea şi reflexia cu până la 56% în comparaţie cu iPhone 13 Pro Max. Similar cu Moto Razr şi Galaxy Flip 3, P50 Pocket are un ecran exterior de 1,04 inci care afişează: widget-uri, informaţii despre vreme, comenzi pentru muzică, calendar, coduri QR, navigaţie etc.

Spre deosebire de Galaxy Z Flip 3, Huawei P50 Pocket nu lasă un spaţiu mic atunci când este pliat. Huawei spune că utilizează o nouă balama multidimensională proprie, care este robustă şi mai fiabilă decât concurenţa.

Transmisiunea live a evenimentului de lansare.

Similar cu Huawei P50 Pro, smartphone-ul este echipat cu noul sistem de cameră Dual Matrix, care combină un senzor cu spectru multiplu cu 10 canale, Huawei XD Optics şi motorul de imagine XD Fusion Pro . Camera triplă din spate e formată din una principală de 40 MP, o cameră ultrawide de 13 MP şi un „senzor super spectru” de 32 MP, probabil un senzor monocrom.

Huawei P50 Pocket foloseşte platforma mobilă Qualcomm Snapdragon 888 4G, cu 8 GB sau 12 GB RAM şi 256 GB sau 512 GB de stocare. P50 Pocket dispune de o baterie de 4.000 mAh cu suport de încărcare rapidă de 40 W.

Telefonul are un scaner de amprentă montat lateral şi acceptă deblocare cu faţa prin camera principală şi camera selfie. În ceea ce priveşte software-ul, Huawei P50 Pocket rulează Harmony OS 2 cu Huawei Mobile Services (HMS).

Specificaţii

Dimensiuni şi greutate 190g

7.2mm Ecran Principal: 6.9-inch FHD+ OLED 120Hz refresh rate

Exterior:

1.04-inch OLED display

340 x 340 pixels SoC Qualcomm Snapdragon 888 4G: 1x Kryo 680 Prime Core @ 2.84GHz 3x Kryo 680 Performance Cores @ 2.4GHz 4x Kryo 680 Efficiency Cores @ 1.8GHz Adreno 660

RAM şi Stocare 8GB/12GB RAM

128GB/512GB flash storage Baterie şi Încărcare 4,000 mAh

40W încărcător rapid inclus Camera spate Principală: 40MP Quad Pixel f/1.79

Secundară: 13MP f/2.2 ultrawide, 120 de grade

Terţiară: 32MP f/1.8 super spectrum sensor Camera de selfie 10.7MP camera Porturi USB Type-C port Connectivitate 4G LTE

NFC

Bluetooth 5.2

Type-C port

WiFi 6 Alte caracteristici Cititor de amprentă amplasat lateral

Deblocare cu faţa

Dual SIM

Slot pentru card NM Software Harmony OS 2 (bazat pe Android)

Preţuri şi disponibilitate

Huawei P50 Pocket va fi pus în vânzare în China începând de astăzi. Modelul de bază începe de la 8.988 CNY (1411 dolari), în timp ce modelul ediţie specială cu 12 GB RAM şi 512 GB spaţiu de stocare are un preţ de 10.988 CNY (1725 dolari). Huawei nu a specificat când intenţionează să aducă telefonul pe pieţele din afara Chinei.