FREE NOW, 2 ani în România. Suma record primită de un şofer şi pe ce distanţă a circulat cel mai fidel client

Grafic FREE NOW 2 ani în România.

Valoarea medie a cursei a fost de 17 lei, iar 45% dintre curse au fost făcute de pasageri pentru a ajunge la muncă sau la aeroport, potrivit datelor centralizate de FREE NOW în cele 9 oraşe (Bucureşti, Cluj, Braşov, Iaşi, Constanţa, Sibiu, Oradea, Timişoara şi Târgu Mureş), pentru perioada de doi ani.

Cu ocazia împlinirii celor 2 ani de prezenţă în România, pe data de 27 noiembrie, ca semn de apreciere din partea FREE NOW, şoferii vor beneficia de 0% comision, iar pasagerii care aleg să călătorească cu FREE NOW, vor avea parte de reduceri semnificative la plata prin aplicaţie.

Partenerii FREE NOW sunt deseori foarte apreciaţi de către pasageri, iar suma record primită cadou de unul dintre şoferii parteneri în cei doi ani de când grupul este activ în România a fost de 9000 lei.

Un alt semn al aprecierii pasagerilor sunt distanţele lungi parcurse de aceştia în toată această perioadă. Recordul este deţinut de un client care a parcurs în total 1700 de kilometri în 2 ani, cât distanţa Bucureşti-Hamburg. Sărbătorile internaţionale sunt, de obicei, zilele în care oamenii circulă cel mai des în oraş, iar 8 Martie 2020 a fost cea mai aglomerată zi înregistrată în cei doi ani.

În ultimul an, FREE NOW a continuat să se implice în comunităţile din care face parte. La începutul acestui an, a lansat o iniţiativă unică de susţinere a campaniei de vaccinare, prin care a oferit curse gratuite tuturor pasagerilor din România şi din alte 7 ţări în care îşi desfăşoară activitatea, în valoare totală de 1 milion de euro.