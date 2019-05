Ericsson este pregătit pentru 5G din 2015

Prin acest eveniment cu profil tehnologic, Ericsson a marcat şi aniversarea celor 25 de ani de operaţiuni în România.

Printre noutăţile prezentate se află noul Ericsson Operations Engine, care utilizează AI şi automatizarea pentru alocarea dinamică a resurselor, asigurând o calitate constantă în întreaga reţea.

Ericsson explorează viitorul prin conceptul numit Radio Stripes. Aceasta are un design vizionar (antene mici şi flexibile integrate într-o bandă adezivă) şi potenţialul de a furniza performanţe radio de calitate superioară. Conceptul Radio Stripes a fost anunţat în februarie, la MWC Barcelona, şi prezentat în premieră în România.

Dragos Rebegea, country manager şi head of sales pentru Ericsson România, prezentând Radio Stripes.

O informaţie care mi-a atras atenţia este cea conform căreia Ericsson Radio System este pregătit pentru 5G din anul 2015 şi permite migrarea echipamentelor proprii de la 4G la 5G. Unele dintre echipamentele suedezilor pot fi trecute în 5G doar prin instalare software de la distanţă.

Partajarea de spectru Ericsson este o funcţie cheie a reţelei care va permite o introducere 5G fluidă pe frecvenţele 4G existente, într-o reţea a furnizorului de servicii, asigurând utilizarea spectrului şi bazei instalate. Printr-o simplă instalare de software, operatorii vor putea să activeze 5G pe infrastructura lor Ericsson Radio System (radiourile şi echipamentele RAN Compute).

Asta înseamnă că Ericsson a livrat deja peste 3 milioane de radiouri gata pentru acoperirea 5G clienţilor din întreaga lume.

Până în mai 2019, Ericsson a implementat tehnologia 5G în SUA, Elveţia şi în două ţări din Asia.

Adam Lloyd, în stânga imaginii, introducând un alt invitat în lumea virtuală.

Discuţia asta şi o trecere în revistă a echipamentelor am avut-o cu Adam Lloyd, Head of Marketing Communications and Government & Industry Relations la Ericsson.

Adam mi-a făcut o prezentare „live” a realităţii augmentate a ”geamănului digital” al unui oraş real, incluzând vreme, transport etc. Oraşul miniatural scoate în evidenţă mai multe clădiri ale viitorului suprapuse peste oraşul actual ( scenarii de inginerie civilă), iar în anumite locuri se poate face zoom la nivelul străzii pentru o experienţă de realitate mixtă de 360° din oraşul real.

Cum vine asta explicat simplu, ai o zonă din oraş şi vrei să vezi cum ar arăta o nouă construcţie în peisaj. Creezi o copie digitală a zonei şi introduci clădirea sau clădirile pe care vrei să le amplasezi, în scenariu. Poţi vedea clădirea din orice unghi, de aproape şi de la distanţă. Cu o cască de realitate virtuală poţi chiar intra în clădire. Şi legătura cu 5G? Ca să poţi face astfel de operaţii de oriunde din lume, datorită cantităţii mari de iinformaţie ai nevoie de reţele 5G pentru viteză şi latenţă foarte mică.

Adam Lloyd mi-a mai dat un exemplu de aplicabilitate 5G, care poate deveni foarte popular rapid. Mi-a spus că în viitorul 5G, vom sta acasă pe fotoliu, cu casca virtuală pe cap, şi vom putea vedea meciurile echipei preferate, care joacă în deplasare, ca şi cum am fi pe stadion.









Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: