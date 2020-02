De ce Huawei P30 Pro a fost pentru mine cel mai bun telefon din 2019

Am testat multe smartphone-uri în 2019, de la Samsung Galaxy S10+ la iPhone 11 Pro Max, One Plus 7 Pro sau chiar şi variante mai de buget, precum Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Însă niciunul dintre dispozitivele care mi-au trecut prin mâini nu mi-a lăsat o impresie atât de plăcută precum Huawei P30 Pro.

Camera, motorul principal

Un cumul de factori a contribuit la acest lucru, însă voi menţiona doar doi, cei principali: camera şi autonomia excelentă a bateriei. P30 Pro a fost acel telefon care m-a făcut din nou dornic să surprind imagini, să merg până la ultimul etaj al unui bloc pentru a captura întreg oraşul sau să plec într-un weekend la munte total neplanificat, doar pentru a vedea ce fotografii aş putea să ”scot”.

Fotografiile pe timp de noapte au fost tot timpul spectaculoase, iar zoom-ul hibrid 10x este extraordinar pentru surprinderea detaliilor de la distanţe mari. Acel ”Moon Mode”, care permite fotografierea Lunii cu zoom-ul 50x este de asemenea un artificiu superb, şi unul din puţinele gimmick-uri de pe telefoanele lansate în 2019 pe care l-am utilizat în repetate rânduri. Găsiţi şi în galeria de aici o fotografie cu luna, realizată cu P30 Pro.

O altă funcţie care mi-a plăcut enorm este filtrul Leica Smooth, încorporat în aplicaţia de cameră. Acesta face ca nuanţele culorilor să fie mai vibrante, mai aprinse, şi adaugă o notă plăcută imaginilor. Aproape toate fotografiile pe care le realizez în ultima perioadă au fost cu acest filtru activ.

Bateria oferă siguranţă

Ce vreau să spun prin acest lucru? Păi, eu sunt un power user, utilizez telefonul foarte multe ore pe zi, fie pentru muncă, fie pentru YouTube, fie pentru Spotify, Facebook sau Instagram sau alte aplicaţii. Ce vreau să spun este că de multe ori storc până la ultima fărâmă de energie din dispozitivul pe care îl utilizez.

Aşa să face că în deplasări mă temeam constant că smartphone-ul pe care îl am nu o să reziste o zi întreagă. Chiar şi P30 Pro a avut momente în care mai avea puţin şi ceda, dar niciodată nu a făcut-o şi am reuşit să ajung la o priză înainte ca acest lucru să se întâmple. Singurul smartphone care mi-a oferit aceeaşi autonomie în ultima perioadă a fost iPhone 11 Pro Max, al cărui sistem de operare este excelent optimizat.

Argumentul Google

Serviciile Google nu sunt esenţiale pentru un telefon cu Android şi am să explic această afirmaţie în review-ul pentru Mate 30 Pro, de săptămâna viitoare. Însă, scuzaţi-mi engleza, it feels damn good to have them. Pentru că sunt convenabile, uşor de utilizat şi gratuite (în măsura în care se mai oferă lucruri gratuite în ziua de azi, evident). Iar pe P30 Pro beneficiezi încă de servicii Google şi de Android 10, iar acest lucru nu se va schimba.

Evident, P30 Pro e departe de a fi perfect, pentru că niciun telefon nu este. Sunt dispozitive lansate în ultimul an cu o viteză mai mare a ecranului, o performanţă mai bună în jocuri, sau care se descurcă mai bine la alte aspecte. Însă a fost cel care s-a apropiat cel mai mult de acel cuvânt, pentru mine. Este dispozitivul pe care îl utilizez şi azi, şi care m-a făcut să aştept cu foarte multă nerăbdare lansarea lui P40, pentru că nu sunt foarte multe aspecte în care simt nevoia unei îmbunătăţiri.

Puteţi scrie în comentarii care au fost telefoanele de care v-aţi ataşat în 2019 (dacă au existat unele), şi ce aşteptări aveţi de la 2020 în această privinţă.