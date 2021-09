Apple a lansat seria iPhone 13, iPad Mini, iPad şi Watch 7. Specificaţii şi preţuri

Începem cu un noul iPad care este alimentat de chipsetul A13 Bionic. Noul iPad 2021 va fi disponibil cu suport LTE şi WiFi, cu preţuri pornind de la 329 dolari pentru 64 GB de stocare şi va fi disponibil în culorile Space Gray şi Silver.

Apple spune că noul iPad este de 3 ori mai rapid decât cel mai bine vândut Chromebook şi de 6 ori mai rapid decât tabletele cu Android.

Apple iPad Mini vine şi într-o nouă culoare roz. Acum are un ecran de 8,3 inci cu luminozitate de 500 de niţi şi include True Tone, plus opţiune de folosire cu PEN.

Ecranul are o diagonală de 10,2 inci, fiind tip Retina Display. iPad-ul va va avea şi noile funcţii din sistemul de operare iPad OS 15: widget-uri pentru aplicaţii, controale noi pentru multitasking, Quick Note etc.

Camera de selfie de pe noul iPad este una ultrawide de 12MP, aceeaşi de pe iPad Pro. Noua cameră are o funcţie numită Center Stage, care detectează subiectul şi se asigură că utilizatorul tabletei rămâne tot timpul în centrul imaginii. Această funcţie va putea fi folosită în aplicaţii de videoconferinţe dar şi în social media.

Apple a eliminat Touch ID-ul de pe partea frontală a tabletei şi l-a adăugat pe butonul Power. Procesorul e tot Bionic A13 şi Apple spune despre GPU că va fi până la 80 la sută mai rapid (with up to 80 percent faster graphics).

Noul iPad Mini vine cu 5G şi o cameră de 12MP pe spate ( f/1.8). Camera de selfie are tot un senzor de 12MP, acelaşi de pe noul iPad de 10,2 inci. iPad Mini poate înregistra în 4K şi se încarcă pe USB-C.