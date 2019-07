Site-uri importante, „în pană“ din cauza unei probleme de infrastructură

Mai multe site-uri importante au reclamat probleme de funcţionare, însă acestea nu au fost atribuite imediat companiei americane CloudFlare. Printre acestea se numără şi site-ul Uber, serviciul de mesagerie pentru gameri Discord, sau chiar site-uri de criptomonede.

Până şi site-urile care erau verificate pentru a vedea ce servicii sunt indisponibile (Down Detector, Down For Everyone Or Just Me) au fost afectate, astfel încât nimeni nu a putut afla magnitudinea problemelor şi a serviciilor afectate.

Problema principală pare să fie responsabilitatea companiei de internet CloudFlare, care oferă servicii celor ale căror site-uri au fost accesate.

Orice problemă de infrastructură în cadrul CloudFlare poate afecta instant o mulţime de website-uri.

CEO-ul companiei, Matthew Prince, a anunţat că problema este în curs de remediere, şi va oferi o actualizare cu privire la aceasta după ce va fi rezolvată. O bună parte din site-urile care au fost afectate au început să funcţioneze din nou în parametri normali.

