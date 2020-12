TP-Link Archer AX6000 - Router pentru cei care vor să beneficieze de vitezele Wi-Fi 6 (TECH REVIEW)

Primul contact cu Archer AX6000 a fost acum mai bine de un an, într-un livestream, iar în ultimele luni a stat alături de mine, fiind principalul router pentru majoritatea timpului în această perioadă, şi lucrând foarte bine cu placa de reţea TP-Link Archer TX3000E (mai multe detalii despre aceasta mai jos).

Primul lucru pe care îl vei remarca la Archer AX6000 este mărimea sa - nu este un router care să stea ascuns, pentru că design-ul şi dimensiunile nu îi prea permit asta. Arată ca o navă spaţială de mici dimensiuni, având 8 antene care se ridică, nu foarte înalte, astfel că poate totuşi să stea într-un raft situat sub televizor sau lângă el, fără să pară „out of place”. În cutie mai primeşti doar un cablu de Ethernet.

Este complet negru, cu câteva porţiuni mai lucioase, în care se vor aduna particule de praf şi amprente, astfel că va trebui să îl cureţi destul de des. Vine cu nu mai puţin de 8 porturi LAN şi 1 port WAN, toate capabile să ducă viteze de tipul Gbps. Portul WAN permite până la 2.5Gbps, în timp ce porturile LAN permit până la 2Gbps, care pot fi cumulaţi (1Gbps într-un port, şi 1Gbps în altul).

Există însă şi un port USB 3.0, precum şi un USB-C, pentru a conect un hard extern sau o imprimantă sau orice alt gadget. Practic, dacă nu te temi de puţin wire management şi ai multe gadgeturi cu cabluri de Ethernet, Archer AX6000 e o alegere perfectă.

Instalare şi configurare

Instalarea e simplă şi se realizează prin aplicaţia Tether de la TP-Link. Eu am folosit-o pe telefon dar am descoperit că poate fi utilizată şi pe o tabletă, deşi e orientată vertical, deci e mai bine să rămâi la smarpthone. Va trebui să setezi o parolă şi să urmezi instrucţiunile de pe ecran (lucruri de bază, precum desfacerea antenelor, băgatul routerului în priză) şi să aştepţi strălucirea albastră a LED-ului de pe AX6000. La fel ca la majoritatea gadget-urilor, roşu indică o problemă şi înseamnă că routerul nu e gata de a fi setat. Poţi schimba apoi numele şi parola de la cele default destul de repede, fără ca router-ul să se restarteze.

Meniul aplicaţiei este destul de stufos, oferindu-ţi o mulţime de opţiuni, de la controalele parentale până la opţiuni de securitate şi inclusiv posibilitatea de a-ţi crea un VPN. De altfel, securitatea este unul dintre atuurile principale ale lui Archer AX6000, venind cu protecţie de la Trend Micro integrată în firmware, care permite blocarea conţinutului dăunător, oprirea hackerilor sau chiar „carantinarea” sistemelor infectate. În plus, antivirusul este gratuit, pentru totdeauna.

Performanţă

În sfârşit, performanţa, de care se ocupă un procesor quad-core de 1.8GHz, de la Broadcom. Pe fir, Archer AX6000 este extraordinar, aşa cum era de aşteptat, până la urmă. Conexiunea Gigabit îşi face treaba şi merge perfect, cu viteze aproape de limita maximă, astfel că dacă ai nevoie de o descărcare rapidă, e bine să ai cablul de Ethernet la îndemână sau să îl ţii în permanenţă conectat.

Pe wireless, performanţa e mai slabă, în mod evident, însă tot sunt viteze excelente - în jur de 800-900Mbps la o distanţă de aproximativ 4 metri de router, scăzând către 500Mbps odată ce am trecut în altă cameră. Este însă o performanţă în continuare excelentă, şi remarc faptul că am descoperit o conexiune puternică şi în afara apartamentului, la un etaj inferior, performanţele Wi-Fi 6 fiind cu adevărat impresionante. Mai menţionez şi că am folosit aproape în totalitate reţeaua de 5GHz (cu excepţia gadget-urilor mai „uşoare”, care pot funcţiona pe cea de 2.4GHz, precum becuri sau prize inteligente).

Am ţinut conectate în perioada de utilizare aproximativ 10 gadget-uri simultan, în mod constant, iar lăţimea de bandă a fost suficientă pentru ca toate să aibă parte de viteze bune. Remarc însă lipsa unui mod de economisire a energiei, router-ul oferind acelaşi output de putere atunci când era conectat la două gadget-uri sau la 10 gadget-uri, dar menţionez că nu mi se pare un minus atât de mare.

TP-Link Archer AX6000 mi se pare o variantă excelentă pentru a-ţi duce reţeaua de acasă la următorul nivel, la Wi-Fi 6. Oferă o lăţime de bandă şi acoperire suficientă pentru o casă mare, cu multe gadget-uri, viteze excelente şi un design interesant, puţin futurist. Nu e însă o soluţie tocmai ieftină, aşa cum nici un router Wi-Fi 6 nu este momentan, dar dacă te interesează, îl poţi găsi la retaileri la un preţ de aproximativ 1300 de lei.

TP-Link Archer TX3000E

TP-Link Archer TX3000E a funcţionat complementar cu router-ul Archer AX6000, fiind o placă de reţea PCI-Express pentru cei care vor să se bucure de vitezele Wi-Fi 6 fără cabluri.

În cutie nu ai foarte multe elemente: doar placa de reţea, baza magnetizată a antenei, cele două antene de 5 dBi, un bracket şi, bineînţeles, driverele şi ghidul de instalare.Placa are culoarea roşie, şi acel bracket poate fi utilizat pentru a o monta într-un sistem mai mic (gen mini-tower).

Avantajul principal şi motivul pentru care ai lua această placă de reţea este, evident, trecerea la Wi-Fi 6, următoarea generaţie de tehnologie Wi-Fi, care oferă viteze de trei ori mai mari decât cele actuale. Acesta e şi cazul lui TX3000E, care în teorie ar trebui să îţi ducă viteza la 2402Mbps de la 867Mbps, permiţându-ţi astfel să profiţi pe deplin de noul tău router Wi-Fi 6.

La instalare, dacă vrei să foloseşti Bluetooth, va trebui să foloseşti un conector F_USB, pentru a realiza conexiunea între cablul Bluetooth din cutie şi placa de bază. Dacă nu ai nevoie de Bluetooth, placa de reţea va rămâne utilizată doar pentru conexiunea Wi-Fi. Te ocupi apoi de antene şi baza magnetică, pe care o vei ţine cel mai probabil pe PC sau undeva pe birou şi începi instalarea driverelor. E un proces destul de simplu, lucru care mi-a plăcut.

E important să te joci puţin cu antenele după ce instalezi placa de reţea, pentru a găsi cea mai bună locaţie pentru primirea semnalului. TX3000E mai are înăuntrul său tehnologii interesante, precum 1024-QAM sau MU-MIMO (cea din urmă se găseşte şi pe routere şi permite conectarea unui număr mare de dispozitive la aceeaşi reţea fără pierderi importante). Bineînţeles, nu lipseşte nici Bluetooth 5.0, pentru o conexiune mult mai bună cu dispozitivele wireless.

Archer TX3000E costă aproximativ 270 de lei şi este un companion perfect pentru un router Wi-Fi 6. Cei de la TP-Link au acordat şi destulă atenţie unor detalii mai minore, precum placarea cu aur a conectorilor, pentru a evita oxidarea, iar acest lucru nu a putut decât să mă bucure.