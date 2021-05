IMM-urile româneşti se pot digitaliza prin programul IMM Online

Aproximativ jumătate (42%) din întreprinderile mici şi mijlocii din România nu deţin o prezenţă online, iar marea majoritate (90%) nu realizează în prezent vânzări online pe site-uri proprii sau prin intermediul marketplace-urilor, conform studiului IMM în Online, cu date colectate în perioada ianuarie - martie 2021.

Decalajul firmelor româneşti faţă de media europeană (70% digitalizare în rândul IMM-urilor) este mare, iar provocările cu care se confruntă afacerile mici româneşti nu sunt suficient acoperite de instrumentele de sprijin puse la dispoziţie de stat. Ca principale provocări, companiile mici româneşti au dificultăţi în accesarea pieţei online, în accesarea de fonduri prin care să îşi poată susţine planurile de continuitate şi, per ansamblu, în adaptarea la cadrul legislativ şi economic, în schimbare de la an la an.

Programul IMM în Online a fost dezvoltat ca răspuns la acest context plin de provocări cu care se confruntă mediul antreprenorial, cu scopul de a găsi răspunsuri acolo unde anterior nu existau opţiuni. Printr-un parcurs concis de discuţii, materiale, consultanţă şi sesiuni video live care se actualizează săptămânal, IMM Online este spaţiul unde antreprenorii pun întrebări şi găsesc soluţii rapide şi direct aplicabile în ariile de afacere care au nevoie de susţinere, oferite de experţi juridici, financiari şi în vânzare online.

Dincolo de accesul la spaţiul de dialog şi resurse practice, IMM în Online facilitează şi legătura cu absolvenţi ai cursurilor de digitalizare Generaţia Tech. Programul face legătura între companiile care sunt în căutare de profesionişti digitali şi proaspeţii absolvenţi de specializări digitale care sunt în căutarea de experienţă şi noi oportunităţi profesionale.



La finalul lunii aprilie 2021, deja peste 800+ firme înscrise în programul IMM în Online au obţinut acces la cei peste 1.700 de absolvenţi ai cursurilor de specializare Generaţia Tech, care au astăzi competenţe să ajute business-urile cu diferite proiecte de digitalizare, prin serviciul IMM în Online - IT la Cheie: realizare de website-uri de prezentare, creare de pagini de Facebook Business, construcţia de magazine online pentru vânzare pe canale de social media (Facebook, Instagram), realizarea de reclame video de promovare, automatizarea formularelor online sau design-ul de broşuri comerciale.

”Prin programele noastre, reuşim să creăm puntea între generaţii, oferind soluţii digitale dezvoltate de către tinerii absolvenţi ai Generaţiei Tech IMM-urilor care nu au o prezenţă în online dezvoltată şi care doresc să facă primii paşi către digitalizare. Astfel, IMM-urile economisesc resurse, câştigă timp şi o prezenţă optimizată în online, iar tinerii din Generaţia Tech câştigă prima lor experienţă profesională cu mediul IMM din România - Nu cred că există o situaţie win-win mai favorabilă de atât!”, declară Medeea Petrovan, coordonatorul programului IMM în Online şi expert în Fonduri Europene.

În primele 3 luni ale programului, 10 noi soluţii digitale au fost dezvoltate pentru companii înscrise pe platformă. IMM-urile au găsit astfel rezolvări la provocările oferite de vânzarea online, iar absolvenţii Generaţia Tech au avut oportunitatea să lucreze la proiecte reale, având proiecte profesionale şi oportunităţi concrete de dezvoltare în spaţiul digital.

Emy Eval SRL, din Floreşti, Cluj, a fost una din afacerile care au avansat în plan digital cu ajutorul matchmaking-ului realizat cu profesionişti digitali prin IMM în Online. Activând în domeniul evaluărilor imobiliare din 2008, Emy Eval a fost fondată de doi ingineri, cu ani de experienţă în evaluările în sistemul bancar în cadrul celei mai mari bănci din ţară, Dănut Sandu şi Veronica Sandu. Compania oferă, de peste 12 ani, servicii de evaluări imobiliare de raportare financiară, de bunuri imobiliare şi de fezabilitate, având la activ peste 2.500 de proiecte finalizate cu succes.



Instaurarea crizei pandemice în 2020, însă, a dus la un blocaj al activităţii Emy Eval - nefiind prezenţi în spaţiul digital şi bazându-se pe vânzarea tradiţională până în acel moment, compania a ajuns într-un punct în care activitatea nu mai putea continua ca înainte, din cauza restricţiilor impuse mediului de afaceri în toată ţara. Fondatorii erau în căutarea unor variante accesibile pentru a-şi începe construcţia prezenţei digitale când au intrat în programul IMM în Online. Obiectivul era realizarea unui site de prezentare pentru companie, care să ofere prospecţilor şi clienţilor opţiunea de a contacta firma online.

Înscrişi în programul de matchmaking IT la Cheie al IMM în Online, fondatorii Emy Eval au fost puşi în legătură cu un tânăr programator din Generaţia Tech, care a realizat website-ul conform cerinţelor companiei. Andrei Bolojan a fost tânărul specialist care a livrat proiectul disponibil astăzi live la adresa emyeval.com. Elev în clasa a 11-a în Vadu Crişului, Bihor şi în vârstă de doar 17 ani, Andrei tocmai absolvise specializarea Generaţia Tech ”Dezvoltare Web - nivel Începător”, se înscrisese la specializarea următoare ”Dezvoltare Web - nivelul Intermediar” şi era dornic să experimenteze realizarea de site-uri pentru clienţi din lumea reală. Deşi nu avea altă experienţă profesională în afară de cea dobândită în Generaţia Tech, Andrei a acceptat provocarea Emy Eval şi a realizat în câteva săptămâni website-ul care ajută astăzi compania clujeană să fie prezentă online.

Procesul de construcţie al site-ului a fost unul eficient, coordonat de project managerii Generaţia Tech şi livrat în întregime de tânărul absolvent. Două call-uri de lucru au ajutat echipa şi programatorul să înţeleagă obiectivele proiectului şi să seteze aşteptările pentru livrabil şi obiectivele de business din spate. Procesul a fost unul extensiv dar eficient, în care clientul a ajutat programatorul să înţeleagă preferinţele de ansamblu asupra proiectului, dar şi detaliile de design care erau necesare. Au urmat 2-3 interacţiuni punctuale, pentru urmărirea statusului, oferirea de feedback în timp real şi schimb de date de acces pentru platforma de hosting, iar la final Andrei a livrat website-ul complet care ajută astăzi Emy Eval să fie prezent online.

Experienţa IT la Cheie, facilitată de IMM în Online, răspunde astfel atât nevoilor celor care îşi fac debutul sau reconversia profesională în arii digitale, dar şi nevoilor companiilor mici şi mijlocii din ţară puse astăzi în faţa provocării de a avea o prezenţă online.

Pentru Andrei, acest prim proiect real livrat cu succes post-absolvire Generaţia Tech i-a întărit convingerea că doreşte să continue în IT, urmând o facultate de profil după absolvirea liceului.

”A fost un proiect binevenit după o perioadă în care nu am mai interacţionat cu web developmentul. Construirea site-ului a fost un challenge pentru mine pe partea de design, deoarece domeniul imobiliar era unul nou pentru mine, dar la final a ieşit foarte bine. Mi-a făcut plăcere să lucrez la acest website, clienţii au răspuns la subiect în momentele în care am cerut informaţii, am avut un super sprijin din partea comunităţii Digital Nation şi a Andreei şi cred ca am făcut o muncă bună!”, ne spune entuziast Andrei Bolojan.

Pentru Emy Eval, IT la Cheie i-a ajutat să se apropie de obiectivele digitale, într-un mod accesibil şi profesionist, şi le-a dat oportunitatea de continuitate antreprenorială în ciuda pandemiei şi a restricţiilor.

“Cautand o solutie pentru realizarea paginii web, am intrat pe site-ul https://digitalnation.ro.

În urma înscrierii firmei pe site, am fost contactată rapid, în vederea colaborării.

M-am bucurat că tinerii din Generaţia Tech au realizat o pagina web, o colaborare win-win.

Astfel, firma EMY EVAL, are vizibilitate, credibilitate şi interconectare cu clienţii săi.

Mi-a plăcut mult colaborarea cu voi. A fost o experienţă reuşită: aţi fost foarte prompti, deschişi şi profesionisti.” Sandu Veronica Ana, EMY EVAL

Produsele IT la Cheie sprijină companiile înscrise în programul cu acces gratuit IMM în Online, oferind soluţii dezvoltate ”la cheie” şi personalizabile rapid de către absolvenţii specializărilor digitale Generaţia Tech. Companiile economisesc astfel resurse şi obţin o prezenţă online optimizată, care îi ajută să îşi crească afacerile în spaţiul online. Opţiunile de digitalizare accesibile IMM-urilor pot fi consultate pe site-ul programului: https://digitalnation.ro/imm-one-stop-shop/

Dincolo de dezvoltarea de produse digitale, IMM în Online susţine sfera antreprenorială din ţară şi cu materiale, sesiuni video şi consultanţă gratuită în domenii de digitalizare, accesare fonduri sau juridic. În prezent, IMM în Online realizează şi cel mai mare recensământ al nevoilor companiilor din România, studiu care îşi propune să mapeze stadiul de digitalizare al IMM-urilor din România şi să identifice principalele dificultăţi cu care aceste firme se confruntă.

Proiectul face parte din direcţiile de susţinere a digitalizării ţării a organizaţiei Digital Nation, şi beneficiază de sprijin şi din partea Google.org şi Banca Transilvania. Companiile se pot înscrie gratuit pe platforma IMM în Online, pentru a găsi răspunsuri la provocări de business şi pentru a avea acces la specialiştii digitali care livrează produse IT la Cheie.