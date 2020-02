Cum se folosesc atacatorii cibernetici de ameninţarea coronavirusului

Email-urile spam includ informaţii despre măştile care pretind că protejează de diverse virusuri transmisibile prin aer, în special de coronavirus, “99,99% din timp”. Odată ce un utilizator dă click pe un link din e-mail, el este redirecţionat către o pagină cu oferte de astfel de măşti şi este îndemnat să lase detaliile cardului pentru a efectua o achiziţie.

Întrucât site-ul care găzduieşte adresa URL nu are niciun fel de legătură cu produsul căruia i se face reclamă, există o mare probabilitate ca utilizatorul să nu primească niciun produs şi să piardă bani, sau - în unele cazuri - să primească un produs care se dovedeşte a nu avea calităţile promise.

Tehnologiile Kaspersky au detectat fişiere nocive deghizate în documente legate de coronavirusul recent descoperit – un virus care se află în topul titlurilor media din cauza pericolului său. Fişierele dăunătoare descoperite erau mascate sub formă de pdf, mp4 şi docx despre coronavirus.

Fişiere periculoase, ascunse ca documente ce conţin metode de prevenţie

Numele fişierelor lasă să se înţeleagă că ar conţine instrucţiuni video despre cum vă puteţi proteja împotriva virusului, actualizări despre acest pericol şi chiar proceduri de detectare a virusului, ceea ce nu este cazul. De exemplu, au fost găsite fişiere denumite 2019 Novel Coronavirus.lnk, 5 INFOGRAFIA CORONAVIRUS.lnk, Affiche proce_dure de De_tection Coronavirus (3).pdf.lnk, şi How to prevent Coronavirus(1).mp4.lnk.

Aceste fişiere conţineau o serie de ameninţări - de la troieni, la malware de tip „viermi” - care pot să distrugă, să blocheze, să modifice sau să copieze date, precum şi să interfereze cu funcţionarea computerelor sau a reţelelor de calculatoare. Dacă un utilizator dă click pentru a descărca fişierul şi nu are activată o soluţie de securitate cibernetică, programele malware vor fi descărcate şi instalate pe dispozitivul său.