Ne-am propus de mai multe ori să ne întâlnim şi să ne jucăm, dar pandemia, programul aglomerat şi situaţia sălilor de jocuri ne-a oprit să o facem fizic.

Nu avem toţi computere puternice de gaming, din contra, în majoritatea timpului folosim laptopuri de birou, de dimensiuni reduse şi fără plăci grafice dedicate. În aceste condiţii, cea mai bună soluţie pentru o sesiune de gaming de grup este folosirea platformei NVIDIA GeForce NOW, un serviciu de cloud gaming.

Ce înseamnă asta? Jocul nu rulează pe dispozitivul tău, ci pe serverele NVIDIA de unde e transmis în timp real, la calitate foarte ridicată, indiferent de ce hardware ai tu.

Pentru a te juca pe NVIDIA GeForce NOW tot ce îţi trebuie este o conexiune bună la internet şi serviciul este compatibil cu orice dispozitiv, de la PC la Mac-uri, terminale smartphone cu Android sau iOS, Shield TV, tablete şi Chromebookuri.

Avem toţi abonament Priority (9,99 Euro), care ne permite acces instant, la sesiuni mai lungi de o oră şi calitate în jocuri la rezoluţie FullHD (1080p) cu 60FPS, Ray Tracing şi DLSS acolo unde sunt disponibile.

Am jucat câteva multi-playere dintre care amintesc Rocket League, Brawlhalla şi CounterStrike, pe parcursul a peste 3 ore. Ca să poţi juca jocurile în GeForce NOW nu e nevoie să le cumperi din nou cum se întâmplă în alte servicii de cloud gaming. Trebuie doar să te loghezi în GeForce NOW cu conturile platformelelor din care provin jocurile, în cazul de faţă ne-am logat cu Epic Games şi Steam.

În Rocket League în majoritatea timpului am ”alergat” cu succes pe lângă minge, dar am reuşit să înscriu la un momentdat şi faptul că GFN înregistrează automat punctele cheie din partidă, la rezoluţie FullHD mi se pare foarte mişto. Această opţiune îţi oferă posibilitatea de a arăta şi altora cât eşti de bun şi, deopotrivă, de a învăţa din greşeli.

În Brawlhalla am fost rege, cel mai bun la încasat!

În CounterStrike m-am ”remarcat” din nou, la încălzire şi de câteva ori în meci.

Platforma GeForce Now are disponibile peste 800 jocuri şi adaugă constant jocuri noi. De mai bine de un an, in fiecare joi exista noi lansări, multe dintre ele concomitent cu lansarea globală a jocului. Spre exemplu, când jocul Cyberpunk 2077 s-a lansat official, a părut şi pe GeForce Now în aceeaşi zi. Există săptămânal #joiaGFN, iar în această săptămână în GFN au foat adăugate:

Am comunicat prin Discord, am băut bere şi am murdărit tastatura cu chipsuri. Am râs copios, am înjurat din plin nereuşitele şi am felicitat adversarii. A fost mai simplu şi mai plăcut decât aş fi anticipat.

Dacă tu şi cu gaşca ta vreţi să beneficiaţi de această experienţă, tot ce vă trebuie e un abonament Priority. În schimb, dacă vreţi să folosiţi hardware-ul personal la maximum, vă recomand cele mai noi şi mai puternice plăci grafice de la NVIDIA.