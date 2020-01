CES 2020: ROG a lansat desktopurile de gaming Strix GA35 şi GT35  pentru gaming competitiv, Esports

Desktopurile Strix sunt echipate cu plăci grafice până la nivelul ROG STRIX GeForce RTX 2080 Ti. Pentru sarcini de lucru solicitante precum crearea de conţinut şi activităţi ce implică mutitasking masiv, GA35 a fost echipat cu un procesor cu până la 16 nuclee AMD Ryzen 9 3950X, în vreme ce viitorul model GT35 va fi dotat cu procesoare Intel Core de generaţia a 10-a.



Cele trei ventilatoare masive ale plăcii grafice sunt poziţionate vertical, într-un conector opţional, în vreme ce un radiator de 240 mm răcoreşte procesorul printr-un sistem CPU de răcire cu lichid. Acesta face parte dintr-un sistem de răcire mai cuprinzător, care include carcasa cu multiple zone optimizate pentru fluxul de aer. Carcasa complet nouă este simplu de deschis şi de actualizat, oferindu-le gamer-ilor libertatea de a adăuga noi componente. Personalizarea este facilă, cu o suită de funcţii de personalizare precum iluminarea Aura Sync, tehnologia Keystone II şi Scenario Profiles.

GPU-urile ROG STRIX GeForce RTX 2080 Ti se bazează pe arhitectura NVIDIA Turing, care îmbină nucleele CUDA pentru rasterizarea tradiţională cu nuclee RT pentru "ray tracing" şi cu nuclee Tensor pentru accelerare bazată pe AI, inclusiv eliminarea zgomotului de imagine. Când rulează jocuri compatibile precum Battlefield V şi Shadow of the Tomb Raider, această combinaţie permite un "antialiasing" mai rapid şi iluminare, umbre şi reflexii de o mai bună calitate.



ROG Strix amplifică puterea grafică a chip-urilor GeForce RTX 2080 Ti cu un uriaş radiator şi trei ventilatoare Axial-tech care ajută placa să menţină frecvenţe înalte în cele mai solicitante momente din jocuri. În testele interne, Strix GA35 a dus Overwatch până la 188 FPS la 4K şi un nivel al detaliilor Epic, în vreme ce Shadow of the Tomb Raider a fost randat la 73 FPS în detalii bogate 4K Ultra.

Carcasa integrează şi un mâner pentru transport suficient de puternic pentru a suporta până la 30 kgf, sistemele fiind astfel uşor de transportat. Cârligul ascuns pentru suportul căştilor ajută la menţinerea unui spaţiu de joc ordonat; este testat să susţină căşti de până la 3 kg şi poate rezista la forţe de până la 10 kgf aplicate pe termen scurt.

GT35 va fi echipat cu următoarea generaţie de procesoare Intel Core, în vreme ce GA35 oferă procesoare puternice AMD Ryzen de generaţia a 3-a, până la Ryzen 9 3950X.

Tehnologia pe 7 nm îi permite 3950X să aibă un număr dublu de nuclee faţă de generaţia anterioară. Cu 16 nuclee şi 32 de fire de execuţie, acest procesor poate rula sarcini de lucru extrem de solicitante. Nucleele adiţionale fac sistemul mai sensibil în timpul rulării sarcinilor solicitante şi accelerează sarcinile de lucru ce presupun multe fire de execuţie, cum ar fi codarea video şi randarea 3D.



CPU-ul este montat pe o placă de bază ROG Strix X570-F Gaming, cu un VRM bine reglat, care asigură o alimentare curată şi fiabilă. Radiatoarele masive ajută la răcorirea VRM-ului, în vreme ce un sistem de răcire cu lichid cu circuit închis canalizează căldura emisă de procesor către un radiator cu ventilatoare duale, care evacuează căldura prin partea de sus a carcasei. Procesorul este deblocat pentru overclocking, astfel încât gamerii pot obţine performanţe chiar mai înalte.



Cu până la 64 GB de memorie RAM, DDR4-3200, GA35 poate rula simultan jocuri şi streaming live, înregistrări şi multitasking. Un SSD NVMe cu o capacitate de până la 1 TB oferă un spaţiu de stocare generos, iar anumite modele sunt şi mai mult accelerate folosind cea mai recentă interfaţă PCI Express 4.0.

Specificaţii desktop Asus ROG Strix GA35