ALPHAGEAR Oathkeeper ARGB, carcasă solidă de PC cu spaţiu generos [HANDS ON]

Gama de carcase AlphaGear, conţine pentru început trei modele de carcase PC: Sentinel, Archon şi Oathkeeper.

Am pus mâna pe vârful de gamă Oathkeeper, care are un preţ recomandat de 449,99 lei, dar la lansare e redus la 382,49 şi este cel mai încăpător model ce poartă sigla AlphaGear by PC Garage.

Deşi foarte spaţioasă, carcasa este de tip Middle Tower, şi este compatibilă cu plăcile de bază de tip: E-ATX, ATX, mATX, mITX. Dacă tot am vorbit de mărime aceasta are dimensiunile de 495 x 465 x 235 mm şi greutatea de 9.5 kg.

După greutate, dar şi după aspect materialele folosite sunt de calitate, metal şi sticlă securizată. Doar cele 4 picioare de susţinere, de sub carcasă sunt din plastic.

Spaţiul generos permite montarea de coolere CPU înalte de până la 180mm şi de plăci video lungi de până la 400mm. Carcasa dispune de 4 ventilatoare de 120mm cu iluminare RGB şi permite adăugarea a încă 5 de 120 sau 140mm.

În materie de stocare, carcasa are spaţii dedicate (Bays ) pentru două hard-diskuri / SSD-uri de 3.5 inci şi 2 de 2.5 inci.

Carcasa se deschide pe amble laturi cu un sistem ingenios magnetic şi nu mai trebuie să desfaci şuruburi pentru asta. În spate pe fiecare parte sunt balamale.





Nu exclud să mai existe alte modele de carcase care folosesc acest tip de deschidere, dar pentru mine e o premieră şi îmi place, pentru că ştiu cât e de ”simplu” să deschizi o carcasă când te grăbeşti sau ce plăcut e să nu găseşti un şurub.

În faţă sunt 3 ventilatoare preinstalate, iar în spate sus încă unul. Sursa se instalează în spate jos.

De asemenea pot fi instalate două radiatoare cu apă de până la 360mm, plus un al treilea de până la 240mm.

În afară de zona cu geam, toate celalate laturi au aerisiri protejate cu plase metalice. Deasupra pe carcasă avem 3 porturi USB (2X USB-A şi 1x USB-C), mufe jack, buton de pornire, repornire şi resetare.

Cutia conţine carcasa, un manual de folosire, şuruburi, coliere pentru managmentul cablurilor şi o telecomandă pentru ventilatoare, lumini etc.

Toate cele 3 modele de carcasă, inclusiv cel prezentat, Oathkeeper ARGB, beneficiază de o perioadă de garanţie de 24 luni, dispun de opţiuni pentru Wire Management şi permit asamblare Premium şi Gold.