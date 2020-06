Acer Predator Triton 500 (2020) - Mai mult decât un upgrade de hardware (TECH REVIEW)

Am testat Triton 500 din gama Predator a celor de la Acer şi în urmă cu un an, iar atunci m-a impresionat simpla putere pe care acest laptop pare să o emane din prima secundă în care îl vezi. Varianta din 2020 a primit un upgrade de hardware, însă reuşeşte să şi cizeleze anumite aspecte ale predecesorului său.

Laptop-ul vine cu un procesor Intel Core i7 din generaţia a 10-a, acesta fiind cel mai ”vizibil” upgrade şi cea mai mare noutate faţă de versiunea anterioară. De grafică se ocupă o placă video de la Nvidia, un RTX 2080 Super cu design Max-Q, iar display-ul are o viteză uluitoare, de 300Hz, cu timp de răspuns de 1ms.

După cum vezi, nu prea am ce să critic la laptop-ul acesta, cel puţin din punct de vedere al specificaţiilor. E un adevărat monstru, şi se comportă exact cum te-ai aştepta în jocuri, adică exemplar. Despre asta însă, vorbim puţin mai încolo.

Design în mare neschimbat, însă cu elemente mai simpliste

Până una alta, să o luăm de la început, cu partea de design. Nu prea a suferit modificări faţă de versiunea anterioară, al cărei review o să îl găseşti aici , cu excepţia faptului că pe capac se mai regăseşte doar logo-ul Predator, nu şi cuvântul, ca înainte. Îmi place asta, pentru că îi conferă parcă mai multă simplitate şi eleganţă laptop-ului, deşi, dacă stăm să judecăm, nu are nevoie de niciuna dintre ele, ţinând cont de categoria din care face parte.

Şasiul metalic are o grosime de 17,9 milimetri, iar laptop-ul cântăreşte aproximativ 2 kilograme. Este magnet de amprente, aşa cum se poate observa şi în fotografii din nefericire, şi ar fi bine să ai grijă de el zilnic (adică să nu îmi urmezi exemplul în cazul de faţă). Raportul screen-to-body al ecranului este de 81%, însă asta se datorează în principal ramei de jos, unde Acer a ţinut să se laude cu viteza ecranului şi să plaseze cuvântul ”Predator”. Aş fi preferat să nu facă asta, mai ales că celelalte 3 laturi sunt subţiri şi mult mai plăcute ochiului.

În privinţa calităţii display-ului însă, nu sunt lucruri pe care le pot reproşa. Am observat că au existat câteva probleme în anumite review-uri din afara graniţelor noastre cu bleeding-ul panoului, însă din fericire, eu nu am experimentat aşa ceva. Rezoluţia este de 1920x1080 pixeli, un Full HD practic, iar panoul este un IPS cu rată de refresh de 300Hz. Este ultra-rapid, iar mişcarea este lină şi plăcută, indiferent că vorbim de un FPS, un joc de curse, sau orice alt titlu competitiv sau nu.

Iluminarea RGB este acum pe fiecare tastă

Tastatura a primit şi ea un mic upgrade, având acum iluminare RGB este pe fiecare tastă, astfel că ai mai multe opţiuni de a-şi personaliza tastele. În rest, nu sunt modificări, având acelaşi touchpad şi acelaşi tip de tastatură ca pe versiunea anterioară, însă acesta nu e un lucru negativ. Tastele sunt în continuare bine spaţiate, travel-ul este acceptabil, iar zgomotul este redus, ca să te poţi juca oriunde şi oricând fără a-i deranja pe cei din jur.

Combinaţia de procesor şi placă grafică este una ucigătoare, care se descurcă excelent în orice joc ai folosi-o. i7-le de a 10-a generaţie este mai puternic decât generaţia anterioară, iar 2080 Super-ul cu Max Q de la Nvidia îţi oferă acces la tehnologii precum ray tracing, care îmbunătăţeşte jocurile şi mai mult din punct de vedere vizual sau DLSS 2.0 (Deep Learning Super Sampling), care creşte frecvenţa de cadre, şi îţi permite să măreşti rezoluţia şi să maximizezi setările de ray-tracing. În plus, şi ecranul este dotat cu tehnologia G-Sync a celor de la Nvidia.

Răcire mai bună şi porturi

Îmbunătăţiri destul de mari se remarcă şi la capitolul răcirii. Laptop-ul vine cu Vortex Flow, un design nou al celor de la Acer, care se referă la amplasarea a trei ventilatoare în şasiu, ce lucrează în tandem pentru a creşte fluxul de aer suplimentar. În plus, ventilatorul metalic AeroBlade a ajuns la a 4-a generaţie, fiind şi el prezent în şasiul laptop-lui. Poţi controla viteza ventilatoarelor, iluminarea tastelor, poţi vedea temperatura laptop-ului şi multe alte lucruri în aplicaţia PredatorSense, pe care o poţi accesa prin apăsarea butonului desemnat de pe laptop.

În ceea ce priveşte conectivitatea, Triton 500 este pregătit pentru Wi-Fi 6 şi Bluetooth 5.0, şi îţi poate permite şi prioritizarea lăţimii de bandă pentru anumite aplicaţii.

Stocarea şi RAM-ul sunt variabile: prima urcă până la 2TB pe SSD NVMe în RAID 0, în timp ce a doua poate ajunge la 32 de GB de memorie DDR4.

În sfârşit, o trecere rapidă în revistă a porturilor: pe partea stângă, ai un HDMI, jack-ul de căşti şi microfon, un USB-A şi un Ethernet. Pe dreapta, găseşti încă două porturi USB-A, un USB-C şi un mini Display Port, alături de un Kensington Lock, pentru securitate.

Comportament în jocuri

Pentru că în ultimul timp am jucat foarte mult Call of Duty: Modern Warfare, am decis să iau o pauză de la FPS-uri când am testat acest laptop. Ştiu, e posibil ca mulţi dintre cei interesaţi să îl folosească fix pentru acest tip de jocuri, însă nu am niciun dubiu că Triton 500 nu va performa şi în FPS-uri la fel de bine cum a făcut-o în Forza Horizon 4, pentru că da, acesta a fost jocul principal pe care l-am rulat.

În ceea ce priveşte numărul de FPS-uri, am ajuns la o medie de 100, fără să umblu la setările din PredatorSense, sau să trec pe modul Turbo al laptop-ului. Dacă alegi să faci asta, ele vor creşte şi mai mult, dar bateria va avea de suferit, şi sunetul scos de laptop va fi simţitor mai mare. Forza nu foloseşte tehnici precum ray tracing sau DLSS, precum Control de exemplu, pe care l-am jucat puţin pe laptop pentru a le vedea în acţiune, însă chiar şi aşa jocul a arătat superb pe ecranul Full HD al laptop-ului şi s-a mişcat şi mai bine.

Răcirea a funcţionat şi ea mult mai bine decât în generaţia anterioară. Laptop-ul s-a încins, însă nu peste măsură, rămânând la temperaturi stabile pentru o sesiune de gaming de 3 ore şi jumătate. Autonomia bateriei nu este extraordinară, însă tot vei putea să beneficiezi de câteva ore bune de joc până să iei acumulatorul.

Nu cred că există în acest moment un joc căruia Triton 500 să nu îi poată face faţă. Este un laptop extraordinar de puternic, căruia îţi va fi greu să îi găseşti minusuri, dacă eşti dispus să îl cumperi. Versiunea cu procesor Intel Core i7 din a 10-a generaţie va sosi în România în apropierea sfârşitului acestui an, cei de la Acer ţintind o lansare pentru Q4 şi va costa 2500 de euro. Un preţ semnificativ, însă în continuare unul care rivalizează cu laptop-uri similare ale altor producători.