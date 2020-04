Acer Predator Helios 300, laptop de gaming pentru pasionaţii de ”vânătoare” [TECH REVIEW]

Acer Predator Helios 300 e un laptop mare pentru 2020, sunt la moda portabilele şi ultra-portabilele cu diagonale între 13 inci şi 15,6 inci. Dar, ca şi la terminalele smartphone, pentru mine, bigger is better. De ce aşa? Din 4 motive:

ecran mai mare experienţă mai bună în jocuri tastatură mai apropiată de cea de desktop şi deci mai eficientă răcire mai bună cu cât sistemul e mai mare, cu atât e mai uşor să schimbi hardware: SSD, RAM etc

Carcasa e dintr-un material greu de definit, nu-mi dau seama prea bine, dar capacul şi interiorul nu sunt din plastic, doar spatele e. Se simte solid, ceea ce e ok, dar ce nu-mi place e că se văd amprentele şi praful. O să observaţi probabil şi in poze. În mare, designul carcasei e clasic, ies în evidenţă liniile luminate şi logo-ul luminat de pe capac şi spatele, mai precis zona de răcire.

O să revin puţin la ecran, poate am intrat cam brusc în review cu el, pentru că mi-a atras atenţia. În afară de ce am scris mai adaug că acoperă spaţiu de culoare 95.2% sRGB, 69.4% AdobeRGB şi 74.8 DCI-P3. Pe scurt ecranul are culori naturale, contrast ok şi e foarte bun, pentru gaming, filme. Ţinând cont de performanţele sistemului se pretează şi la editare foto / video.

Tastatura e mare, tastele sunt uşor cauciucate, cu cursă medie, pe dreapta ai tastatură numerică. Dacă nu atingi tastele se sting, eficient pentru când eşti pe baterie. Sunt multe moduri de iluminare ale tastaturii în aplicaţia PredatorSense greu să nu găseşti ceva pe gustul tău şi dacă nu găseşti îţi poţi crea un profil personalizat.

Touchpad-ul e mare, responsiv, bun, dar la un laptop de gaming e util pentru orice altceva decât gaming. Se dezactivează prin combinaţia de taste Fn+F7. E plasat lateral stânga dacă priveşti interiorul în ansamblu, puţin ciudat ţinând cont că e mai aprope de tastele WASD. Un motiv în plus să-l dezactivezi.

Specificaţiii: procesor hexacore Intel Coffee Lake Core i7-8750H, placă grafică integrată Intel HD 630 şi placă grafică dedicată Nvidia GeForce RTX 2060 6GB , memorie RAM 16 GB DDR4, stocare Intel 2x 512 GB SSD in Raid0 şi un HDD cu capacitate de 1 TB Toshiba MQ04ABF100. Conectivitate wireless Killer 1550i AC cu Bluetooth 5.0 şi pe fir Killer E2500 Gigabit.

Porturi 3x USB-A 3.1, 1x USB-C, HDMI 2.0, miniDP, LAN, jack comun căşti/micfrofon şi siguranţă Kensington Lock.

Sunetul e puternic şi clar de la 30 %, la 50 % e greu de suportat pentru cei din camera vecină. Mai ales împuşcăturile.

Zgomotul produs de ventilaţie pe Auto e mare, dar acceptabil, dar dacă-l dai la maximum devin obligatorii căştile.

Totul merge rapid, pe cat de rapid te-ai aştepta la un laptop de gaming.

În Call of Duty: Modern Warfare cu ray-tracing activat şi setările pe High scoate 40-60 de fps, ceea ce e foarte bine. Vezi în continuare o secvenţă din joc cu capturarea lui Omar "The Wolf" Sulaman.

ATENŢIE, MATERIALE VIDEO CU CONŢINUT EXPLICIT/ VIOLENT!

Fără ray-tracing activat, dar cu setările pe HIGH, urcă între 70 şi 100fps. Vezi în continuare misiunea Verdansk din capitolul "Ceaţa războiului" din Call of Duty: Modern Warfare. În stânga sus ai fps afişat.

Am jucat şi multyplayer, Quick Play, şi a fost excelent. Ceea ce vedeţi e a doua partidă, aşa că nu mă judecaţi că am pierdut. Important aici e să vezi cum merge jocul, imagine şi sunet, şi să urmăreşti în stânga sus fps. Jucat tot cu setările grafice pe HIGH.

În mod clar laptopul se încălzeşte după circa 20-30 de minute, dar după 3 ore legate de joc pot să spun că nu se simte o scădere a performanţei. Dacă simţi totuşi că se încălzeşte, nu trebuie să te opreşti, deasupra tastaturii în stânga e un buton Turbo, care duce răcirea la maximum.

Mi-ar fi plăcut să vă arăt cum merge şi în DOOM Eternal, acesta era planul, dar a picat, planul nu laptopul.

M-am uitat şi la ultimul Terminator: Dark Fate, e în temă cu laptopul, Predator/ Terminator. Şi probabil o să te întrebi cum am făcut asta fără să-l piratez. E la liber pe Youtube. E drept că e din bucăţi, altfel s-ar fi sesizat boţii, dar e întreg şi clipurile curg unul după altul.

Şi dacă tot am vorbit de filme, vizionând Terminator şi făcând alte lucruri pe laptop, navigare pe net etc, bateria m-a ţinut circa 3 ore şi 45 de minute până mi-a dat mesajul că a ajuns la 10% şi trebuie pus la încărcat.

În gaming duce cu greu o oră şi jumătate. Avem o baterie de 58 Wh şi un încărcător de 180 W. Bateria se încarcă în circa 60 de minute. Practic bateria e singurul punct slab al acestui laptop.

În continuare cum se comportă Acer Predator Helios 300 în diverse teste:

1. Cinebench

2. PassMark

3. 3DMARK - Timpe Spy

4. Speedtest viteză pe wireless sus, viteză pe fir jos, câte 4 din fiecare.

5. CrystalDiskMark test pe SSD.

În concluzie, Acer Predator Helios 300 e midrange+, adică e în partea de sus a clasei medii de laptopuri de gaming ca performanţe şi preţ, care apropo e undeva pe la 1300 E. Pentru piaţa noastră asta nu e chiar ieftin, dar cu Helios 300 eşti asigurat pentru gaming cel puţin 2 ani.