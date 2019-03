VIDEO Un şofer Tesla, prins dormind la volan pe autostradă

Seth Blake se afla în vizită în California când a remarcat că şoferul unei maşini Tesla părea să doarmă la volan, lăsând autopilotul să conducă pe o autostradă dintre Anaheim şi Los Angeles.

”Am observat că tipul era lăsat pe spate în scaun şi m-am gândit că doarme, aşa că m-am apropiat de el şi am văzut că aveam dreptate”, a declarat Blake, într-un interviu pentru CBS Los Angeles. Acesta i-a cerut logodnicii sale să îl filmeze pe bărbat, postând videoclipul pe Twitter, unde a devenit viral.

Blake spune că a condus pentru aproximativ 10 minute în apropierea şoferului de Tesla, acesta trezindu-se o singură dată, moment în care ”a privit în jurul său şi s-a culcat la loc.”

Şoferul avea mâna pe volan, motiv pentru care maşina nu a declanşat sistemul sonor de avertizare a şoferului.

Conform Tesla, funcţia de autopilot ar trebui să crească siguranţa pe drumuri, însă şoferul trebuie să fie în permanenţă atent în timpul condusului.

Dude is straight snoozing going 75mph on the interstate, letting his @Tesla do the work. 😳😴 pic.twitter.com/RQD2LBSnGh