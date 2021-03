Samsung a prezentat noua gamă de televizoare, proiectoare, monitoare şi accesorii din 2021

În 2021, Samsung aduce tehnologia MICRO LED într-un format specific televizorului tradiţional. Televizorul MICRO LED este disponibil în dimensiuni de 110 inci, 99 inci şi va fi disponibil la nivel global începând cu sfârşitul lunii martie; o dimensiune de 88 inci va fi lansată în această toamnă; în viitor, este pe listă şi o versiune de 76 inci.

MICRO LED înseamnă că 4 ecrane pot deveni unul singur. Cu 4Vue (Quad View), utilizatorii pot viziona simultan până la patru surse de conţinut. Ţineţi pasul cu mai multe sporturi simultan sau urmăriţi un stream în timp ce jucaţi un joc video.

Samsung Neo QLED vine echipat cu funcţii care îmbunătăţesc experienţa de gaming. Samsung este partenerul TV oficial al Xbox Series X în Statele Unite şi Canada. Samsung Neo QLED şi QLED permit utilizatorilor să vadă fiecare detaliu, datorită claritatăţii 4K, ratei de refresh de 120 cadre pe secundă şi timpului de răspuns de 5,8 ms.

Samsung Neo QLED şi QLED din 2021, Samsung a încheiat un parteneriat cu AMD pentru a dezvolta primul televizor cu suport Freesync Premium Pro, atât pentru jocuri pentru PC, cât şi pentru consolă, pentru a oferi astfel o experienţă de joc HDR de calitate. Noul Game Bar de la Samsung îi ajută pe jucători să acceseze Super Ultrawide Gameview, ceea ce înseamnă că va fi disponibil raportul ultra-wide – care se găseşte în mod obişnuit pe monitoarele de gaming.

Samsung Neo QLED mai dispune de platforma Samsunh Health şi de cameră opţională vândută separat, Smart Trainer cu AI.

În 2021, modelele Samsung Neo QLED 8K (QN800A şi QN900A) vor fi disponibile în dimensiuni de 65 inci , 75 inci şi 85 inci, în timp ce modelele 4K (QN90A şi QN85A) vor fi disponibile într-o varietate de dimensiuni, începând cu 50 de inci.

Cu noi parteneriate în Art Store cum ar fi NAVA Contemporary şi Etsy, televizorul The Frame oferă mai multe opere de artă originale şi include o tehnologie bazată pe AI, care recomandă lucrări de artă bazate pe selecţiile anterioare. The Frame oferă, de asemenea, un spaţiu de stocare a fotografiilor crescut de la 500 MB în 2020 la 6 GB în 2021.

Televizorul vine cu noi modalităţi de personalizare – de la noi opţiuni de montare, cum ar fi suportul de perete Slim Fit, până la cinci opţiuni de rame pentru acesta. The Frame 2021 are o grosime de doar 24,9 milimetri.

Samsung oferă, de asemenea, o nouă modalitate de a poziţiona The Frame 2021, cu My Shelf, un nou accesoriu care se va lansa la nivel mondial la sfârşitul acestui an, care le permite utilizatorilor să creeze un perete personalizat pentru a completa ecranul şi decorul. My Shelf poate fi ataşat la televizoarele The Frame de 55 inci, 65 inci şi 75 inci şi va fi disponibil în patru culori diferite: bej, alb, maro şi negru.

The Premiere este primul proiector cu laser triplu din industrie cu rezoluţie 4K. Designul minimalist al The Premiere, cu margini rotunjite şi finisaj din ţesătură, se potriveşte în orice casă. Samsung va oferi ecrane rulabile optimizate pentru The Premiere la sfârşitul acestui an pe Samsung.com. Utilizatorii pot aşeza The Premiere la aproximativ 5 inci sau mai departe de un perete monoton sau de un ecran ALR.

The Terrace este primul televizor Samsung pentru aer liber, este rezistent la intemperii, având IP55, care înseamnă protecţie împotriva apei şi a prafului. The Terrace este disponibil în varianta de 55 inci, dar şi de 65 inci , iar un nou model Full Sun de 75 inci va fi disponibil din această vară.

Smart Monitor este primul monitor Samsung de tipul “do-it-all” – pentru că poate fi simultan monitor, dar şi televizor. Smart Monitor este compatibil Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX şi Apple AirPlay 2, permiţând consumatorilor să lucreze de oriunde, fără a fi nevoie să se conecteze la un computer. Cu AirPlay 2, clienţii pot face streaming, pot controla şi partaja conţinutul preferat de pe iPhone, iPad sau Mac pe monitor. Când au nevoie să se relaxeze, se pot bucura de emisiunile preferate pornind platforma Smart TV şi accesând aplicaţiile preferate de streaming.

Noul monitorul de gaming Odyssey G9 are o curbura a ecranului de 1000R şi vine cu tehnologia de display Quantum MiniLED.

Samsung introduce Interactive Display FLIP de 75 inci, o tablă digitală cu imagine 4K pe care se poate scrie, desena şi edita. O echipă de până la 20 de persoane poate lucra simultan pentru a sincroniza dispozitivele personale pentru partajarea conţinutului în timp real cu dispozitivul. Ecranul de 75 inci se alătură ecranelor deja disponibile de 55 inci, 65 inci şi 85 inci.

Q series 2021 include tehnologia exclusivă Q-Symphony, care sincronizează televizorul Samsung cu soundbar-ul pentru a oferi un sunet tridimensional îmbunătăţit. Soundbar-ul Q950A oferă primul sunet de canal 11.1.4 din industrie. Pentru cei care redau muzică de pe telefoanele mobile, Tap Sound face ca acest lucru să fie foarte simplu, trebuie doar ca telefonul să atingă uşor soundbar-ul. Iar Q950A funcţionează cu mai mulţi asistenţi vocali, inclusiv Amazon Alexa şi Bixby.