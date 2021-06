Samsung Neo QLED 55QN95A, smart tv  4K HDR10+ pentru pretenţioşi [TECH REVIEW]

În primul rând nu l-am utilizat prea mult ca pe un televizor, ci mai degrabă ca pe un dispozitiv multimedia. La televizor urmăresc doar ştirile în unele seri, aşa că Samsung NeoQLED 55QN95A a stat mai mult pe Youtube, Netflix şi HBO. M-am uitat la vloggerii preferaţi şi la filme. Şi am profitat de el pentru a vedea festivitatea de deschidere a Euro 2020 şi puţin din meciuri.

Samsung Neo QLED utilizează tehnologia proprie Quantum Mini LED, bazată pe noile LED-uri revoluţionare, cu dimensiunile de 40 de ori mai mici decât cele ale unui LED convenţional. Tehnologia LED clasică, ce utilizează un pachet pentru a fixa LED-urile în poziţie şi o lentilă pentru a dispersa lumina, este înlocuită de Samsung cu tehnologia proprie Quantum Mini LED, care utilizează micro-straturi subţiri, compuse din zeci de mii de mini-LED-uri distincte.

Quantum Mini LED nu trebuie confundată cu Micro LED, care este altceva. Lăsând la o parte tehnologia, pentru noi ca utilizatori contează rezultatul.

Primul lucru cu care vii în contact când testezi un astfel de televizor sunt dimensiunile. Iniţial am vrut unul de 65 de inci, apoi m-am întrebat unde îl pun şi am cerut unul de 55 de inci (138cm), practic cel mai mic Samsung Neo QLED.

Mic în acest context e un fel de a spune, pentru că e mare. Dimensiunile cu tot cu stand sunt 1227.4 x 768.0 x 235.2 mm şi cântăreşte 21 de kg. Cine a zis că mărimea nu contează chiar nu ştia ce vorbeşte.

Şi pachetul în care vine televizorul e uriaş, l-au adus doi tineri, care l-au şi instalat. Dacă-l montam singur, probabil că l-aş fi spart, la cât e de subţire.

Da, pe cât e de mare, cam pe atât e de subţire, adică are circa 7mm grosime. Comparat cu un deget, în imaginea de mai sus.

Samsung Neo QLED 2021 8K are design Infinity One, un ecran aproape fără margini.

Am înţeles, e mare şi fără margini, dar cum se vede? Experienţa globală, cum spuneam şi în deschidere, e excelentă. Dar sunt diferenţe în funcţie de sursă:

- pe un canal de televiziune standard se vede pixelat, dar acceptabil, avem probabil 720p upscalat la 4k

- pe un canal de televiziune FHD se vede surprinzător de bine,1080p upscalat la 4k;

- pe YouTube 1080p upscalat la 4k se vede foarte bine;

- pe YouTube 4k se vede minunat, iar filmările cu HDR te lasă mască;

- pe Netflix, filmele şi tot ce e HD (720p) upscalat la 4k se vede bine;

- pe Netflix filmele şi tot ce e FHD (1080p) upscalat la 4k se vede foarte bine aproape nu faci diferenţa între 4K şi 1080.

În cazul în care nu vezi diferenţa între 1080 şi 4K în anumite momente, privind televizorul de la distanţă de 1.5 m, spre exemplu, acest lucru se datorează compresiei făcută de aplicaţie. Totuşi, dacă te duci aproape şi priveşti cu atenţie în mod cert vei sesiza fluctuaţia între cele 2 rezoluţii.

În imagine (S), Stats for Nerds (Statistici pentru tocilari) din YouTube îţi arată cam ce bandă trebuie să ai ca să susţii 4k, am încercuit. În Netflix (D) n-am găsit o opţiune echivalentă, dar am testat reţeaua şi iată ce a ieşit.

Ce înseamnă upscalat? Vine din englezescul upscaling şi înseamnă acţiunea de a creşte dimensiunea sau de a îmbunătăţi calitatea a ceva. În cazul de faţă înseamnă a creşte inteligent rezoluţia imaginii cu ajutorul noului procesor propriu Neo Quantum, cu capacităţi de upscaling îmbunătăţite faţă de generaţia anterioară. Totuşi, cu tehnologia actuală, nu poţi face un 720p să se vadă bine pe 4K, se va vedea decent. De la 1080 în sus e altă discuţie, imaginea arată bine.

Telecomanda e subţire şi simplă, chiar elegantă, nu are nevoie de baterii, se încarcă cu ajutorul celulelor solare. Cine a rămas vreodată fără baterii la telecomandă va aprecia acest lucru. Sau cei interesaţi de mediu. Samsung spune despre ea că e o premieră alături de televizoarele Samsung şi că ajută la prevenirea deşeurilor echivalente cu 99 de milioane de baterii AAA utilizate pe parcursul a şapte ani.

Colaj de imagini din meniurile televizorului.

Meniul e unul clasic pe televizoarele Samsung, simplu dar bogat. Excepţiile / noutăţile pe care le-am remarcat eu sunt opţiunile de Gaming, Smart Trainer şi Ambient Mode. Luminozitatea am ţinut-o la maximum, aşa cum a venit, şi este într-adevăr cel mai strălucitor ecran cu care am intrat vreodată în contact.

Cutia cu minuni Slim One Connect are toate mufele şi opţiunile pe care şi le-ai putea dori. E potrivit de mare şi de groasă dar în mod evident mai mică decât cea din 2020.

Sunetul e la înălţime, sunt cel puţin două chestii interesante la el. Capacitatea de a detecta "relieful" camerei şi a adapta sunetul la ea. Tehnologia se numeşte Spaţial Sound optimization, mai multe detalii aici şi Samsung a primit certificarea pentru ea de la Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE). Anterior, utilizatorii erau nevoiţi să-şi configureze manual opţiunea audio, acum, „SpaceFit Sound” recunoaşte automat mediul în care este amplasat televizorul.

Cealaltă tehnologie nu e nouă, am văzut-o şi anul trecut pe televizorele de top de la Samsung. OST sau Object Tracking Sound e mult mai impresionantă când o observi într-un film decât într-un videoclip special creat pentru asta.

Cu volumul la 100% am senzaţia că televizorul se mişcă în ritmul muzicii, m-am ridicat şi am pus mâna pe el, vibra uşor. N-am simţit nici o clipă că deformează sunetul. În majoritatea timpului l-am ţinut între 10 şi 20%, atât de puternic e. Dacă poţi să dai o petrecere cu televizorul? În mod clar da! Înaltele sunt perfecte, mediile echilibrate, basul e bun, dar nu atât de profund. Pentru cine e interesat special de această zonă, recomand un soundbar compatibil de la Samsung. Le-am văzut într-o prezentare şi ridică clar ştacheta.

Ca să nu mai trec în revistă toate tehnologiile integrate, iată-le aici, direct de pe ecranul televizorului.

Ce poate fi îmbunătăţit la Samsung NeoQLED 55QN95A:

- navigarea prin meniuri să fie mai rapidă, nu e încet, dar o viteză în plus nu strică;

- scrierea din telecomandă e îmbunătăţită, dar nu e la fel de rapid ca pe o tastatură sau pe un touchscreen;

- Cutia Slim One Connect să fie şi mai mică sau să dispară, totul să fie integrat în televizor.

Pentru un utilizator obişnuit observaţiile mele pot fi simple mofturi. Dar dacă toată lumea e mulţumită, cum poţi să ridici ştacheta, să-ţi doreşti să-l faci şi mai bun?

Blacklist e unul din serialele mele preferate de pe Netflix, pe care de regulă îl urmăresc pe iPad, pentru senzaţia de apropiere. Văzându-l pe un ecran atât de mare, cu oameni la scară reală, mi-a oferit o perspectivă complet diferită asupra jocului actoricesc. Inflexiunile vocii, expresiile feţei, grimasele, m-au făcut să mă simt ca într-o sală de teatru. Dimensiunea umană cu albul şi negrul ei, dar mai ales griurile se manifestă mai autentic, aproape intim. Red (Raymond Reddington) nu mai e un personaj, ci un membru al familiei.

În materie de vlogging, pentru pasionaţii de tehnologie, recomand acest dialog interesant dintre Marques Brownlee şi CEO-ul Google, Sundar Pichai. Şi pe ”îndrăzneţul” JerryRigEverything rupând în bucăţi telefonul german Carbon.

M-am uitat la filmul românesc După dealuri, la Gemini Man, la câteva documentare şi am încheiat cu magnificul Ford v Ferrari (2019) de pe HBO. Am rămas în minte cu vorbele lui Ken Miles: ”Există un moment la 7000 de rotaţii pe minut când nu mai există nimic în jur, maşina devine imponderabilă. Dispare. Nu mai rămâne decât un corp care se deplasează în spaţiu şi timp. ”

În documentarele despre natură culorile sunt echilibrate şi totuşi vii, încât uneori am avut senzaţia că sunt chiar acolo şi doar întinzând mâna aş putea să ating lumea sălbatică.

După toate explicaţiile cred că în mare ţi-ai făcut o idee despre cum e Samsung NeoQLED 55QN95A. Ştiu că în punctul în care discuţia ajunge la bani lucrurile se simplifică. Evident făcând parte din gama premium nu e deloc ieftin, preţul este în jurul sumei de 10.000 de lei. Nu e pentru oricine, de aceea am spus din titlu că e un produs pentru oameni pretenţioşi. Totuşi, din gama Samsung Neo QLED 2021, modelul 55QN95A e cel mai mic şi mai ieftin.