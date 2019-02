Razer Nari Ultimate - căşti de gaming care vibrează atunci când eşti sub asediu [TECH REVIEW]

La prima vedere, Razer Nari sunt nişte căşti care, pur şi simplu, arată foarte bine.

Design-ul acestora este în stilul cu care ne-a obişnuit producătorul din Singapore, având culoarea verde predominantă, completată de logo-ul companiei luminat cu verde intermitent, opţiune care poate fi schimbată din software-ul Razer Chroma.

Căştile stau bine pe cap, sunt foarte comode şi nici nu dau senzaţia că nu ar putea fi purtate într-o zi caldă de vară, aerisirea făcându-se destul de bine.

Razer Nari Ultimate beneficiază în premieră de tehnologia Razer HyperSense, cea care stă la baza feedback-ului haptic pe care îl primeşti în timp ce te joci, dar şi atunci când asculţi muzică.

Sunetele joase sunt sincronizate cu răspunsul fizic pe are îl simţi pe urechi, ceea ce ajută la imersivitatea pe care vrei s-o experimentezi atunci când eşti absorbit într-un joc.

Experienţa este inedită, iar impactul a fost destul de mare, atunci când am încercat pentru prima dată Nari Ultimate.

Cum spuneam mai sus, căştile sunt wireless, încă există şi opţiunea de a le conecta printr-un simplu cablu jack, indiferent dacă vei vrea să le foloseşti înpreună cu un PC, PlayStation 4 sau Xbox One.

În plus, pernele de urechi sunt umplute cu un fel de gel termic, care are rolul de a răci constant urechile atunci când temperatura din cameră este ridicată.

Preţul pentru Razer Nari Ultimate se învârte în jurul sumei de 200 de dolari, însă, chiar dacă este vorba de mulţi bani, calitatea nu lasă de dorit.

Nu am simţit în nici un moment că aceste căşti ar lăsa impresia de „ieftin” sau de „plastic”. Per total, ar fi o investiţie bună pentru gamerii care ţin la calitatea audio şi vor şi ceva în plus pe partea de feedback, atunci când se joacă.

