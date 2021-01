Philips 288E2UAE, monitor 4K pentru divertisment şi muncă de birou

Philips 288E2UAE oferă imagini cu rezoluţie UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160), tehnologie UltraWide, tehnologia LED IPS şi SmartContrast pentru detalii bogate. Când sarcinile sunt complexe şi multiple, utilizatorii se pot baza pe tehnologia MultiView pentru a conecta simultan două dispozitive, precum un PC şi un notebook.

Monitorul Philips 288E2UAE are un hub USB cu 4 porturi (USB 3.2 SuperSpeed) astfel încât utilizatorii să poată conecta tastatura şi mouse-ul direct la monitor. Un port USB are standardul USB-IF Battery Charging (BC1.2), permiţând utilizatorilor să îşi încarce smartphone-ul.

Monitorul oferă conectivitate HDMI şi DisplayPort. Toate porturile sunt amplasate pe o linie orizontală în partea din spate, iar un sistem de gestionare a cablurilor ajută la menţinerea unui spaţiu de lucru ordonat.

Monitorul mai beneficiază şi de EasySelect, un joystick care permite accesul rapid la meniul de configurare.

Monitorul Philips 288E2UAE are de o ramă îngustă, un design subţire şi un suport reglabil, care poate fi înclinat (-5/20 grade) şi poziţionat la înălţimea optimă (de până la 100 mm). Philips 288E2UAE are un ecran tratat anti-reflexie, modul EasyRead pentru o experienţă de citire asemănătoare hârtiei, tehnologie Flicker-free şi modul LowBlue pentru o vizualizare mai confortabilă pe durate prelungite de timp.Monitorul Philips are şi caracteristici de sustenabilitate.

Conform standardelor RoHS, este certificat EnergyStar 8.0 şi TCO, nu conţine plumb şi nici mercur, iar ambalajul este confecţionat din materiale 100% reciclabile.

Monitorul Philips 288E2UAE va fi disponibil din februarie cu un preţ recomandat de 1602 lei.