LG pune în vânzare primul televizor 8K OLED, LG SIGNATURE - modelul 88Z9

Testele efectuate conform cu standardele acceptate în industrie, atât pentru LG SIGNATURE 8K OLED, cât şi pentru televizoarele LG NanoCell 8K, au oferit valori CM (modulaţia de contrast) în zona de 90%, garantând astfel că privitorii vor putea experimenta toate detaliile adiţionale oferite de conţinutul 8K, atunci când folosesc televizoare 8K LG.

Fiind atât primul televizor OLED 8K din lume, cât şi cel mai mare televizor OLED de la LG de până acum, LG SIGNATURE OLED 8K (model 88Z9), de 88 de inci, oferă o rezoluţie 8K Ultra HD (7.680 x 4.320) cu 33.000.000 de pixeli autoiluminaţi, echivalând de 16 ori numărul de pixeli dintr-un televizor Full HD şi de patru ori cel dintr-un televizor UHD. Câştigător al Premiului iF pentru Design şi al Premiului Red Dot din acest an, LG SIGNATURE OLED 8K are un design minimalist şi sofisticat, cu un stand din aluminiu polizat şi un ecran practic fără chenar, precum şi un sistem integrat de difuzoare de 80W pentru un sunet puternic.

FOTO LG Electronics

Televizorul NanoCell 8K de 75 de inci de la LG oferă o experienţă total captivantă, graţie imaginii 8K cu culori, contrast şi detalii impresionante. Tehnologia Nano Display de la LG redă imaginle clar , iar Nano Color filtrează impurităţile pentru a îmbunătăţi reproducerea culorilor. Nano Black – tehnologia avansată Full Array Local Dimming Pro optimizată pentru 8K – controlează precis retroiluminarea televizorului pentru a obţine un negru mai profund şi un contrast mai puternic.

Ambele televizoare 8K oferă upscaling 8K eficient şi reducere îmbunătăţită a distorsiunilor, avansând de la un proces în patru etape la unul cu până la şase trepte. Rezultatul este o imagine 8K fără întreruperi la conversia conţinutului nativ 4K (3.840 x 2.160) sau Full HD (1.920 x 1.080). Această performanţă de vârf este îmbunătăţită de procesorul inteligent LG de a doua generaţie α (Alpha) 9 Gen 2 8K. Microcipul avansat de la LG creşte calitatea imaginii şi sunetului folosind tehnologia deep learning şi accesul la o bază de date extinsă, ce-i permite să recunoască nivelul de calitate al sursei şi să optimizeze orice fel de conţinut. Procesorul α9 Gen 2 8K analizează şi condiţiile ambientale, pentru a echilibra mereu perfect luminozitatea ecranului.

Un algoritm inteligent poate remixa sunetul stereo într-o compoziţie de sunet virtual 5.1 surround, creând un peisaj audio tridimensional ce dă viaţă filmelor, muzicii şi sporturilor. Televizoarele sunt şi WiSA Ready, pentru sisteme home theater wireless, cu sunet necomprimat de 16 biţi redat pe până la 5.1 canale – un mod extraordinar de a vă bucura de sunetul dinamic şi cristalin oferit de Dolby Atmos.

Televizoarele LG 8K OLED TV şi 8K NanoCell dispun de Cinema HDR, cuprinzând suportul pentru Dolby Vision şi Advanced HDR de la Technicolor până la 4K, şi pentru HLG şi HDR 10 până la 8K.

LG şi-a asigurat şi relevanţa pe viitor a televizoarelor sale 8K, oferind patru porturi ce suportă specificaţii HDMI 2.1, fapt ce va permite spectatorilor să se bucure de conţinut 8K la 60 de cadre pe secundă. Televizoarele 8K de la LG sunt compatibile şi cu modul automat de latenţă scăzută (automatic low latency mode – ALLM), rata variabilă de refresh (variable refresh rate – VRR) şi canalul avansat de retur audio (enhanced audio return channel – eARC).

Pentru un confort şi mai sporit, atât modelul 88Z9, cât şi 75SM99, vor oferi suport pentru Apple AirPlay2 şi HomeKit, şi vor fi disponibile în peste 140 de pieţe.

Pe anumite pieţe, aceste televizoare oferă versiuni încorporate ale Asistentului Google şi Amazon Alexa, oferind un control vocal facil al televizorului şi dispozitivelor inteligente conectate, simplificând modul în care utilizatorii obţin informaţiile căutate.

