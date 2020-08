Laptopurile ZenBook Duo (UX481) cu touchscreen şi ScreenPad Plus sunt disponibile în România

Ecranul tactil principal NanoEdge are o diagonală de 14 inci, rezoluţie FullHD, fiind validat PANTONE. Marginile sale conduc la un raport ecran-corp de 90%. Camera IR integrată în rama superioară permite autentificarea rapidă pe laptop, printr-o singură privire, chiar şi în condiţii de iluminare slabă.



Ecranul secundar ScreenPad Plus de pe ZenBook Duo le oferă utilizatorilor abilitatea de a se bucura de productivitatea şi eficienţa utilizării a două ecrane tactile separate pe un singur dispozitiv portabil. Touchscreen-ul poziţionat de-a lungul întregii tastaturi, deasupra acesteia, are diagonala de 12,6 inci şi format 32:9, furnizând un spaţiu vizual mult mărit, în timp ce păstrează forma unui laptop standard.

Cu ajutorul funcţiilor încorporate, cele două afişaje vor interacţiona prin intermediul aplicaţiilor adaptive, numeroaselor utilitare şi a soluţiei intuitive de administrare a ferestrelor. Tasta Rapidă (Quick Key) permite automatizarea unor secvenţe de comenzi complexe de pe tastatură, iar Scriere de Mână (Handwriting) îţi permite să introduci text într-o manieră intuitivă. Alte funcţii de control rapid sunt şi Comutare Aplicaţii (App Switcher), ViewMax şi Schimbare Sarcina Activă (Task Swap) pentru interacţiuni între ecranul principal şi ScreenPad Plus. De asemenea, Grup Sarcini (Task Group) îţi permite blocarea în modul de lucru prin deschiderea mai multor sarcini de lucru printr-o singură apăsare de buton.



Prin folosirea unui stilou electronic ASUS - sau a oricărui stylus activ - cresc opţiunile de interactivitate, ScreenPad Plus oferind o platformă extrem de stabilă pentru scriere sau desen. În acelaşi timp, designul ErgoLift ce înclină tastatura oferă cea mai confortabilă experienţă de utilizare de până acum.

ZenBook Duo are la bază procesoarele Intel Core i7 quad-core din generaţia a 10-a şi frecvenţe de până la 4,9 GHz. Memoria RAM urcă până la 16 GB LPDDR3, în timp ce datele sunt stocate pe unităţi SSD PCIe 3.0 x4 de 1TB. Acceleratorul NVIDIA GeForce MX250 oferă posibilităţi grafice pentru munca de creaţie, păstrând autonomia ridicată. ZenBook Duo oferă posibilităţi extinse de conectivitate: 2 porturi USB 3.1 Tip A, un USB 3.1 Tip C (USB-C), ieşire HDMI, cititor de carduri MicroSD şi conexiune wireless ultra-rapidă Intel Wi-Fi 6 (Gig+).



Având o baterie internă de 70 Wh şi un hardware eficient, ZenBook Duo oferă până la 22 de ore autonomie sau 16 ore autonomie atunci când ScreenPad este pornit.

Primele configuraţii ZenBook Duo cu touchscreen disponibile pe piaţa din România: