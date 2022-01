Kingston DataTraveler Max, stick USB-C cu capacitate de SSD sau HDD extern

În urmă cu câţiva ani, când urmăream să cumpăr un stick USB cât mai mare, înainte de apariţia USB-C, un model cu capacitate de 1TB costa în jur de 60 de milioane de lei vechi. De ce voiam un asemenea dispozitiv? Pentru că mi se părea infinit mai comod decât un HardDisk extern.

De atunci preţurile au tot scăzut şi în prezent dispozitivele de acest gen sunt disponibile pentru un număr mai mare utilizatori, dar nu sunt nici acum ieftine.

Kingston DataTraveler Max este apropiat de dimensiunile unui pachet de gumă de mestecat, mai exact 82.17 mm x 22.00 mm x 9.02 mm şi greutatea unui pix sau mai uşor, cu cele 12 g. Stick-ul e disponibil în trei capacităţi de stocare de 256GB, 512 GB şi 1 TB. Am testat versiunea cu capacitatea cea mai mare, de 1TB.

În clipul video poţi observa dimensiunile stick-ului prin comparaţie cu mâna şi carcasa cu şină care protejează conectorul USB-C atunci când nu este utilizat.

Stick-ul poate fi adăugat la chei datorită acelei bucle din capăt şi are un led (albastru) pentru status.

Kingston spune că DT Max oferă viteze de până la 1,000MB/s citire şi 900MB/s scriere şi că e primul stick USB-C cu aceste dimensiuni şi viteze.

Testele sunt făcute în două laptopuri diferite, pe fiecare am aplicat un test de scriere manual (copiere pe stick) şi un test sintetic CrystalDiskMark.

Rezultatele sunt apropiate la citire şi relativ diferite la scriere.

Am făcut şi teste sintetice pe 2 terminale smartphone, cu două aplicaţii diferite.

Primul test l-am făcut pe Huawei P40 Pro, care oricum e la limită cu spaţiul. Aplicaţia de testare se numeşte AndroBench (versiunea 5) şi nu se găseşte în Google Play. Se descarcă de pe site-ul dezvoltatorului sau din alte pieţe de aplicaţii şi se instalează manual. Vitezele obţinute în dreata.

Apoi am făcut un alt test de viteză pe OnePlus 9. N-am folosit aceeaşi aplicaţie ci una din Google Play, Disk Speed.

În fiecare dintre aplicaţii am testat memorie externă (Kingston DataTraveler Max), care apare cu denumirea 5C2E-3C3A.

Când bagi stick-ul într-un smartphone cu Android va crea automat nişte fişiere de sistem, la fel cum face şi pe un card de date.

Din câte se vede din teste, vitezele de citire / scriere variază în funcţie de dispozitivul la care e conectat stick-ul, probabil e influenţat şi de sistemul de operare, în mod cert contează viteza portului de pe dispozitivul în care îl introduci.

Bine şi dacă laptopul sau desktopul tău nu au USB-C, cum poţi folosi Kingston DataTraveler Max? Destul de simplu, cu un adaptor USB-C la USB-A. În magazinele online adaptorul costă în jur de 15 lei. Adaptorul afectează viteza? Doar în măsura în care te conectezi la un port USB-A care nu este 3.2 Gen 2.

Şi am ajuns la final, când vorbim de preţ sau preţuri, fiind 3 opţiuni de stocare, în magazinele online locale. Varianta de 256GB costă circa 300 de lei, cea de 512 GB circa 500 de lei şi cea mai mare, de 1 TB, are un preţ între 700 şi 800 de lei. Dacă n-am spus deja, Kingston DataTraveler Max are 5 ani garanţie.