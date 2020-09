INTERVIU. Ankush Garg, Samsung Europe: „AI-ul oferă o mulţime de funcţii noi electrocasnicelor smart şi ajută ca oamenii să obţină ce e mai bun din ele”

Evenimentul organizat de Samsung a fost unul inedit, ducând invitaţii printr-o călătorie virtuală a unei case echipată cu cele mai noi electrocasnice ale producătorului. Acestea puteau fi apoi examinate, în timp ce pe ecranele din cameră apăreau diverşi experţi Samsung ce vorbeau despre ele.

Am reuşit să îl „prindem” pe Ankush pentru un interviu de la distanţă, după evenimentul de lansare, în care am vorbit mai multe despre noile electrocasnice smart lansate de Samsung, cât de important a devenit Internet of Things pentru companie, dar şi cum arată conferinţele de presă şi lansările în noul context creat de pandemie.

Adevărul: Înainte de toate, suntem curioşi să aflăm cum a apărut ideea de a ţine această „experienţă virtuală interactivă”, în loc de o conferinţă de presă tradiţională?

Ankush Garg: Am vrut să ne adaptăm la noua realitate şi să nu ne compromitem abilitatea de a vorbi cu clienţii noştri, astfel că am încercat să ne gândim şi să aflăm care este cea mai bună modalitate de a oferi o experienţă cât mai apropiată de cea reală. Am decis să prezentăm experienţa din punctul de vedere al unei persoane care petrece mult mai mult timp acasă în această perioadă şi să prezentăm toate inovaţiile pe care le oferă Samsung în această sferă.

Adevărul: Toate electrocasnicele smart prezentate la eveniment au o integrare cu ecosistemul Smart Things. În ce direcţie se îndreaptă acest ecosistem, crezi că ar putea fi un fel de hub principal de control al unei case inteligente în curând?

A.G.: De fiecare dată când lansăm un nou produs din această categorie, ne asigurăm că are o integrare cât mai bună în Smart Things şi că poate fi folosit cu uşurinţă de oameni, în modalităţi cât mai utile şi simple. Cred că ecosistemul va deveni din ce în ce mai mare şi mai important pentru utilizatorii Samsung în viitor.

Sectorul IoT, unul de viitor pentru Samsung

Adevărul: Cât de importantă este securitatea acestor dispozitive smart şi ce face Samsung pentru a o asigura?

A.G.: Securitatea, dar şi confidenţialitatea, sunt prioritare pentru noi. De fiecare dată când încercăm să creem un nou produs, ne asigurăm că respectăm cele mai stricte standarde de securitate internaţionale şi că datele utilizatorilor sunt păstrate în siguranţă. În această privinţă, avem şi sistemul nostru de securitate Knox, (n.r. - acelaşi implementat pe telefoane), care se asigură că ne respectăm promisiunile şi oferim cea mai bună securitate clienţilor noştri.

Adevărul: Cât de important este sectorul IoT (Internet of Things) pentru Samsung?

A.G.: Cred că Samsung este unul dintre pionierii industriei IoT, iar acest sector va creşte pe măsură ce oamenii vor începe să investească mai mult în casele lor şi să cumpere dispozitive smart - ceea ce se va întâmpla destul de curând, ţinând cont că petrecem mult timp în casele noastre. Numărul de produse smart diferite pe care îl oferim a crescut foarte mult în ultimii ani şi privim această tehnologie ca pe una de viitor, lucru care se reflectă şi în linia noastră de produse şi strategia de business pe care o aplicăm.

Adevărul: Cum evoluează piaţa de electrocasnice smart în Europa, mai ales acum, în contextul pandemiei? Câţi oameni cumpără acest tip de produse şi care este profilul clienţilor?

A.G.: Cumpărarea unor electrocasnice inteligente nu e o chestiune care depinde de vârstă, ci mai degrabă de modul de gândire al oamenilor. Vedem că adopţia acestei tehnologii creşte pe toate categoriile de vârstă - bineînţeles, însă, pentru cei tineri este un lucru mai natural. Investiţia în electrocasnice smart vine în anumite momente: dacă s-a stricat aparatura veche, dacă te muţi într-o casă nouă, etc.

Momentan, piaţa este într-o dezvoltare continuă, deşi oamenii se aşteaptă ca un aparat smart să reziste 10-15 ani, lucru care nu se poate întâmpla. Suntem însă încurajaţi şi de faptul că cererea a crescut, iar oamenii se aşteaptă ca o companie precum Samsung să le ofere soluţii în acest sector, să inoveze.

În ceea ce priveşte vânzările din ultima perioadă, evident că nicio companie nu a fost imună la efectele pandemiei, mai ales în perioada carantinei, când nimeni nu cumpăra nimic, iar magazinele erau închise. Per total însă, cred că am reuşit să trecem peste această furtună cu bine, am avut planuri mari de a ne schimba cu totul linia de frigidere şi maşini de spălat anul acesta şi ne bucurăm că vedem o tendinţă a oamenilor de a investi mai mult în casele lor - şi aici nu ne referim doar la electrocasnice smart, ci şi la lucruri precum biciclete, mobilă sau altele. Credem că este un moment excelent pentru a lansa noile produse, deoarece oamenii caută soluţii pentru a-şi transforma viaţa de acasă într-una mai uşoară şi mai eficientă.

Rolul AI-ului în electrocasnicele smart

Adevărul: În timpul evenimentului, am observat un focus pe prezenţa inteligenţei artificiale (IA) în aceste electrocasnice smart. De ce este acesta un element important, pe care clienţii trebuie să îl ştie, la ce ajută integrarea IA?

A.G.: Avem o perioadă premergătoare lansării în care testăm maşinile de spălat, o să le folosesc pe ele pentru exemplu. În acea perioadă, am observat felul în care oamenii îşi spală rufele şi am remarcat câteva lucruri.

O maşină de spălat are 10-12 cicluri diferite, însă majoritatea oamenilor nu folosesc decât foarte puţine dintre ele. Mulţi sunt confuzi cu privire la ciclurile potrivite pentru anumite haine, iar asta poate duce uneori şi la probleme de performanţă, aşa că am încercat să simplificăm tot acest proces şi să îl automatizăm, iar aici intervine AI-ul.

Fiecare om e diferit, şi felul în care ne spălăm hainele este de asemenea diferit, astfel că am vrut să avem o soluţie personalizată pentru fiecare. În primul rând, e important să alegi ciclul potrivit, şi pentru asta poţi alege în aplicaţia Smart Things tipul de rufe pe care le speli şi ţi se va recomanda automat ciclul potrivit şi cantitatea de detergent necesară.

Pe măsură ce speli din ce în ce mai multe rufe, AI-ul din maşină îţi va cunoaşte obiceiurile şi va putea astfel recomanda tot timpul cele mai bune soluţii. Există şi alte funcţii smart - de exemplu, pentru că igiena este mai importantă ca niciodată în contextul actual, am introdus o funcţie de curăţare prin aburi, şi vei putea primi şi notificări cu privire la procesul de mentenanţă a maşinii, dacă este nevoie să înlocuieşti anumite componente şi ce trebuie să faci.

În sfârşit, maşina are şi capacitatea de a vorbi cu tine, astfel că îţi poate spune exact ce nu merge, cât mai durează un ciclu, sau alte informaţii. AI-ul oferă o mulţime de funcţii noi electrocasnicelor smart şi ajută ca oamenii să obţină tot ce e mai bun din ele.