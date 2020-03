Huawei OptiXtrans DC908

Huawei OptiXtrans DC908 oferă o capacitate mărită, de 800 Gbit/s pe lungime de bandă, putând astfel suporta o configuraţie flexibilă între 100G şi 800G, şi tehnologie Super C+L, ce va rezista de-a lungul timpului, ajungând la 220 lungimi de bandă. Acest produs ajută clienţii să facă faţă provocărilor constând din fluxuri masive de date, caracteristice erei tehnologiilor de tip cloud, să reducă în permanenţă costul per bit, să maximizeze valoarea fibrelor optice, obţinând profitabilitate.

Un singur dispozitiv 2U poate suporta până la 12,8 Tbit/s, cu integrare extrem de mare. Din perspectiva arhitecturii, Huawei OptiXtrans DC908 suportă atât integrare optică, cât şi electrică, cumulând cinci tipuri de tehnologii într-una singură, reducând astfel amprenta dispozitivului şi economisind spaţiul fizic ocupat de acesta.

Până la finalul anului 2019, soluţia Huawei DC OptiX a ajutat peste 120 mari clienţi industriali din peste 60 de ţări să realizeze eficient reţele DCI, inclusiv Baidu din China în sectorul Internet OTT, clienţi ISP precum AMS-IX din Olanda şi lideri pe piaţa financiară, precum Banca Naţională a Greciei.

UPS SmartLi

Tehnologia UPS, gama de baterii şi pachetul de baterii formează un sistem de management pe trei niveluri, care asigură eliminarea unghiurilor moarte percepute. SmartLi este dotat cu un modul unic integrat de control pentru echilibrarea curentului, pentru obţinerea unui concept cu toleranţă la erori la nivel de modul al bateriei şi pentru eliminarea punctelor unice de eroare.

Conceptul modular UPS cu 97% din eficienţa crescută în domeniu permite instalarea la cerere şi extinderea modulelor de alimentare cu energie. SmartLi permite utilizarea combinată a bateriilor vechi şi noi, ceea ce permite instalarea şi extinderea simultană a bateriei şi a capacităţii UPS.

Faţă de soluţiile clasice de UPS ce conţin baterii cu plumb-acid, UPS SmartLi are o durată de exploatare de până la 15 ani şi reduce amprenta sistemului energetic cu 70%, lăsând de asemenea loc şi altor dispozitive IT. Modulul bateriei poate echilibra eficient consumul energetic între orele de vârf şi de gol de sarcină, pentru a reduce costurile energetice şi pentru a economisi energie, aducând mai multă valoare.

OceanStor Dorado

Huawei este lider în domeniul stocării inteligente de tip flash cu OceanStor Dorado, care are 20 de milioane IOPS, cu o latenţă de 0,1ms. Arhitectura cu interconectivitate completă şi fiabilitate SmartMatrix permite unui singur sistem să funcţioneze chiar în condiţii de defectare a unui număr de până la şapte controlori (din opt), asigurând continuitatea principalelor servicii la nivel de întreprindere.

Funcţia de învăţare aprofundată bazată pe AI îmbunătăţeşte raportul de incidenţă a memoriei cache cu 50%, iar AI bazată pe tehnologia cloud permite funcţionarea şi întreţinerea inteligentă pe toată durata de exploatare.

Cele mai recente rezultate ale testelor de la laboratorul ESG arată că dispozitivul OceanStor Dorado de la Huawei asigură cel mai rapid răspuns, cu latenţă de 0,081ms, echilibru la încărcare 100% şi economii de 78% la TCO în cinci ani.

ESG recomandă de asemenea stocarea numai pe tehnologie flash de nouă generaţie drept soluţia care ajută întreprinderile să-şi perfecţioneze performanţele.

Air Engine Wi-Fi 6

Huawei a lansat seriile AirEngine 8700, AirEngine 6700 şi AirEngine 5700 pentru a acoperi toate scenariile de aplicaţii în interior şi în aer liber. Rata de interfaţă aeriană pentru AirEngine 8760 ajunge la 10,75 Gbit/s, o valoare dublă faţă de următoarea ofertă din domeniu.

Acesta este primul produs Wi-Fi din lume care asigură o rată de interfaţă aeriană ce depăşeşte pragul de 10 Gbit/s, stabilind un nou standard pentru performanţele Wi-Fi 6. Experienţa de reţea în diverse scenarii poate fi îmbunătăţită semnificativ, cum ar fi accesul în condiţii de densitate mare (ex.: birouri, săli de conferinţe, stadioane, clădiri termice şi gări), aplicaţii video HD (ex.: activităţi didactice VR/AR şi videoconferinţe 4K/8K), producţii mobile în campusuri (ex.: roboţi AGV), acces convergent IoT+Wi-Fi (ex.: centre comerciale, supermarketuri şi campusuri inteligente) şi servicii de reţele publice în aer liber (ex.: pieţe şi străzi)