Garmin anunţă lansarea seriei Instinct 2 - smartwatch-uri pentru sport şi aventură

Seria Instinct 2 oferă un profil mai subţire, dar şi două dimensiuni – cea tradiţională cu ramă de 45mm şi noul Instinct 2S cu un ramă de 40mm, pentru persoanele cu o încheietură a mâinii mai subţire.

Ceasurile au un nou ecran de înaltă rezoluţie şi un display lizibil, protejat de o sticlă cu protecţie chimică, rezistentă la zgârieturi.

Instinct 2 păstrează construcţia ce respectă standardele militare 810, pentru şoc termic şi rezistenţă, şi poate fi folosit sub apă, până la 100m adâncime.

Seria Instinct 2 aduce culori aprinse, precum Electric Lime, Poppy şi Neo-Tropic, disponibile şi pe Instinct 2 Solar, pe varianta standard (non-solară), ediţiile Surf, Tactical şi Camo. Totuşi, opţiunile de design mai au ceva în plus. Folosind programul Your Watch, Your Way, utilizatorii vor putea, în curând, să personalizeze ceasul după propriul stil. Datorită varietăţii de tipuri de bezel şi curele, sunt peste 240 de moduri în care seria Instinct 2 poate fi purtată.

Seria Instinct 2 este compatibilă cu magazinul Garmin Connect IQ, o platformă all-in-one pentru personalizări cu descărcări gratuite de aplicaţii, widget-uri, watch face-uri, etc. Funcţiile de Sănătate şi Wellness, precum Hydration Tracking, Connect Leaderboard, Menstrual Cycle şi Pregnancy Tracking sunt, de asemenea, disponibile.

Instinct 2 aduce o modificare semnificativă a bateriei: până la 4 săptămâni de folosire continuă, în mod smartwatch, şi durată nelimitată de viaţă a bateriei, prin tehnologia solară, pe modelele selectate.

Instinct 2 oferă suita Garmin de funcţii de wellness, pentru a veni în sprijinul utilizatorilor, cu Sleep Score şi Advanced Sleep Monitoring, plus noul widget de activitate - Health Monitoring, care înregistrează metricele legate de Body Battery, stres şi puls, într-un singur raport vizual. Pentru pasionaţii de fitnesseria Instinct 2 include VO2 Max, Fitness Age, Statusul de Training, Recovery Time, Workout-uri HIIT şi Daily Suggested Workout.

Ceasurile Instinct 2 vin preîncărcate cu aplicaţii de sport şi activităţi. Opţiunea Multisport permite utilizatorului să facă tranziţia între activităţi, continuând să vadă timpul total şi distanţa. Familia şi prietenii pot urmări parcursul prin mesaje text, dar sunt şi alertaţi de incidente majore, prin funcţia Incident Detection. Când ceasul e sincronizat cu aplicaţia mobilă Garmin Connect, Garmin Connect Mobile trimite un mesaj cu numele şi locaţia sa.

Pentru a simplifica activităţile cotidiene, Instinct 2 Solar vine şi cu funcţia de plată contactless Garmin Pay

Seria Instinct 2 pune la dispoziţie trei ediţii complexe, dedicate unor activităţi specifice:

Ediţia Surf: Pentru cei care practică windsurfing şi kiteboarding, widget-ul legat de valuri contribuie la actualizarea planurilor de aventură. Utilizatorii pot monitoriza prin Surfline Sessions întreaga zi pe apă. Ediţia Surf este disponibilă pe Instinct 2 şi Instinct 2S solar/non-solar.

Ediţia Tactical: Populară în rândul personalului militar, Instinct 2 Solar - Tactical Edition adaugă noi funcţii tactice dedicate, precum Kill Switch, Stealth Mode, Night Vision Goggle Compatibility, Dual Format Position Coordinates şi modul Jumpmaster Activity. Culori: Coyote Tan şi Black.

Ediţia Camo: Graphite şi Mist Camo sunt combinaţii cromatice cameleonice, pentru junglă sau în jungla urbană.

Preţurile pornesc de la 1.733 RON pentru Instinct 2/2S Standard, pe site-ul garmin şi la partenerii autorizaţi.