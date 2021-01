Cu ce se laudă Samsung în 2021 la capitolul ecran: televizoare cu o nouă tehnologie Neo QLED şi Micro-LED

Atracţia evenimentului a fost reprezentată de noua tehnologie de display dezvoltată de sud-coreeni, Neo QLED, care va fi disponibilă atât pe modele 4K, cât şi pe modele 8K. Samsung Neo QLED utilizează tehnologia Quantum Mini LED, bazată pe LED-uri cu dimensiuni de 40 de ori mai mici decât cele ale unui LED convenţional.

Tehnologia LED clasică, ce utilizează un pachet pentru a fixa LED-urile în poziţie şi o lentilă pentru a dispersa lumina, este înlocuită de Samsung cu tehnologia proprie Quantum Mini LED, care utilizează micro-straturi incredibil de subţiri, compuse din zeci de mii de mini-LED-uri distincte.

Tehnologia Quantum Matrix permite controlul ultra-precis al miilor de zone de mini-LED-uri , permiţându-le spectatorilor să se bucure de conţinutul preferat aşa cum este menit a fi vizionat. Samsung Neo QLED măreşte scala de luminanţă la 12 biţi cu 4.096 de paşi; acest lucru permite zonelor întunecate să fie si mai întunecate şi zonelor luminoase să fie şi mai strălucitoare, rezultând o experienţă HDR mai precisă, dinamică şi captivantă.

Toate aceste noi tehnologii sunt posibile prin utilizarea unui nou procesor propriu Neo Quantum, cu capacităţi de upscaling mult îmbunătăţite. Neo Quantum utilizează până la 16 tipare de reţea neurală diferite, fiecare dintre ele coordonată distinct prin tehnologia de up-scale AI şi deep learning, astfel că poate optimiza calitatea imaginii la rezoluţiile 4K şi 8K, indiferent de rezoluţia iniţială a conţinutului nativ.

Neo QLED 2021 8K este primul televizor de la Samsung care vine cu toate aceste tehnologii şi are un design numit de sud-coreeni Infinity One, cu margini foarte reduse. Cutia Slim One Connect poate fi ataşată în spatele televizorului, oferind un sistem de gestionare a cablurilor.

Samsung a arătat atenţie şi pachetului audio, cu o nouă funcţie (OTS Pro - Object Tracking Sound), menită să sincronizeze multi-direcţional sunetul cu dinamica imaginilor în mişcare de pe ecran, alături de funcţia SpaceFit Sound, care analizează acustic arhitectura spaţiului în care televizorul este instalat, adaptându-şi astfel sunetul emis, pentru o experienţă auditivă personalizată, atât pentru ambientul încăperii, cât şi pentru tipul conţinutului vizionat.

Funcţii noi pentru gameri şi productivitate

Samsung împinge cu noile modele şi dezvoltarea ecosistemului său, aducând funcţii importante de pe mobil pe televizor sau integrând aplicaţia Google Duo:

Samsung Health transformă casa într-o adevărată sală de antrenament, iar noua funcţie Smart Trainer permite corectarea posturii corporale în timp real, la fel ca un antrenor personal. În timpul şi după antrenament, Smart Trainer oferă feedback privind performanţa, ajută la numărarea exerciţiilor şi estimează caloriile arse. Cu ajutorul instruirii video interactive şi prin intermediul asistentului cu comandă vocală Bixby, Samsung Health Smart Trainer personalizează experienţa de antrenament la domiciliu.

Cu ajutorul a două noi caracteristici unice, Samsung oferă o nouă experienţă de gaming pe televizor. Super Ultrawide GameView le oferă utilizatorilor opţiunea de joc nu doar în formatul de ecran 21:9, ci chiar şi în formatul ultrawide 32:9. Câmpul vizual mai larg le crează jucătorilor avantajul de a nu rata niciun moment al acţiunii. Şi Game Bar le permite jucătorilor să monitorizeze şi să ajusteze rapid setările esenţiale ale jocului – indiferent dacă este vorba de schimbarea formatului de ecran, verificarea întârzierii semnalului de input, sau conectarea unor căşti audio. În cele din urmă, tehnologia FreeSync Premium Pro atenuează posibilele desincronizări ale imaginii, astfel încât jucătorii să se bucure de o imagine perfectă pe tot parcursul jocului.

Cu Google Duo, utilizatorii îşi pot folosi telefonul pentru a iniţia un apel video la care se pot înscrie până la 32 de persoane – indiferent de sistemul de operare pe care îl utilizează. Cu aplicaţia pre-instalată Google Duo, puteţi efectua apeluri video şi fără un telefon mobil, prin conectarea unei camere web opţionale, la portul USB al televizorului. Iar dacă alegeţi o soluţie cu o cameră web inteligentă (opţional), aceasta vă poate urmări mişcările prin încăpere, iar imaginea se va mări şi micşora automat, astfel încât să aveţi încadrarea corectă, mereu focalizată.

Funcţia PC on TV de pe dispozitivele Samsung le oferă utilizatorilor opţiunea de a conecta un PC la televizor, permiţându-le să lucreze şi să înveţe de acasă prin intermediul ecranului televizorului, cu un mouse si o tastatură. Mai mult, utilizatorii pot accesa direct MS Office 365 din browserul web al televizorului pentru a crea şi edita documente. Utilizatorii pot de asemenea instala aplicaţia Easy Connection pe computer şi prin conectarea acestuia la contul lor Samsung Account – televizorul se va conecta automat la computerul de acasă sau de la birou.

Televizoarele cu Micro-LED

Prin noua gamă MICRO LED, Samsung prezintă pentru prima dată tehnologia Micro LED într-un design de televizor pentru uzul consumatorilor.

Disponibil pentru început cu diagonalele 110” (279cm) şi 99” (251cm), iar până la sfârşitul anului şi în alte dimensiuni mai mici, noua gamă Samsung MICRO LED utilizează ecrane cu 24 de milioane de LED-uri auto-emisive, activate invididual şi cu dimensiuni micrometrice, producând culori proprii, contrast infinit şi luminozitate realiste. Televizorul este completat de un design Monolith definit de un raport ecran-cadru de peste 99%.

Samsung şi-a adaptat funcţiile Smart TV pentru a profita de ecranul generos al noii game MICRO LED. De exemplu, utilizatorii pot folosi funcţia 4Vue (Quad View) pentru a viziona confortabil şi simultan până la patru surse de conţinut diferite pe un singur ecran. Utilizatorii pot conecta mai multe dispozitive externe, de exemplu pentru a rula mai multe jocuri simultan sau pentru a urmări tutoriale şi demonstraţii în timpul jocului.

În fine, la capitolul audio, cu ajutorul funcţiei Majestic Sound, televizorul Micro-LED oferă un sunet pe 5.1 canale integrat.

Samsung a anunţat şi noi variante ale televizoarelor introduse anul trecut, The Frame, Serif, The Sero, The Terrace şi The Premiere, primul dintre acestea fiind însă în centrul atenţiei, cu o formă nouă, mai fină, şi cu posibilitatea personalizării ramei şi conţinutului.

Telecomanda cu celule solare

În fine, Samsung a prezentat în cadrul First Look şi deviza sa pentru următorii ani, „Going Green”, care se referă, aşa cum probabil bănuiţi deja, la reducerea amprentei de carbon a companiei. Pentru aceasta, Samsung a pregătit ambalaje cu design sustenabil, care pot fi transformate în diferite accesorii sau obiecte după ce sunt folosite (de exemplu o căsuţă pentru pisici sau un cal de jucărie), dar şi o telecomandă cu celule solare, care se va livra cu fiecare televizor Samsung comandat în acest an. Aceasta poate fi încărcată la lumina interioară sau exterioară, dar şi prin cablu USB, făcând astfel posibilă renunţarea la utilizarea bateriilor. Samsung estimează că noua telecomandă va preveni deşeuri echivalente cu 99 de milioane de baterii AAA în următorii şapte ani.