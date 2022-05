Canon a lansat imagePRESS V1000, presă color digitală ce foloseşte coli pre-tăiate

Folosirea accesoriului opţional “magazie de hârtie”, cu mai multe sertare, împreună cu tăvile POD XL şi Bypass îmbunătăţesc capacitatea echipamentului de alimentare cu hârtie.

Datorită noii tehnologii de transfer, echipamentul asigură distribuirea uniformă a culorilor, fără risc de lipire la schimbarea suporturilor cu greutăţi diferite.



Tehnologia de fixare POD-SURF, folosită în premieră la acest echipament, controlează temperatura unităţii de fixare, oferind o viteză de imprimare constantă de 100ppm, pentru o gamă variată de suporturi cu greutăţi între 52 şi 400 gmp, inclusiv suporturi sintetice şi magnetice.

Cu ajutorul noului sistem de corectare a registraţiei în doi paşi, presa are capacitatea de a imprima automat faţă-verso afişe de până la 1,3 m. Opririle neplanificate şi reducerea vitezei de imprimare au fost eliminate total cu ajutorul alertelor de la distanţă, care atenţionează operatorul în legătură cu nivelul de consumabile. În plus, operatorii pot schimba hârtia, tonerul şi pot elimina tonerul rezidual în timp ce imprimanta funcţionează.

Senzorul spectrofotometric integrat ajută să la economisirea timpului, deoarece controlul culorilor poate fi realizat prin calibrare şi reglare obţinute cu simpla apăsare a unui buton, fără a fi nevoie de verificări offline.

Noua tehnologie de corectare a registraţiei în doi paşi asigură alinierea de fiecare dată, chiar şi pe coli lungi.

Unitatea opţională de detectare identifică automat imprimările care nu corespund setărilor de registraţie şi culoare pentru lucrare, apoi reglează şi menţine aceste setări pe toată durata imprimării, economisind timp şi asigurând productivitatea.

Imprimanta imagePRESS V1000 foloseşte un sistem de răcire inovator - acesta răceşte hârtia imediat după fixare, pentru calitate optimă şi reduce la minimum risipa de toner şi hârtie cauzată de deformare, lipire sau comasare, care pot apărea dacă o lucrare este lăsată în tavă pentru mai mult timp.

Tehnologia de transfer al colilor creează traseul optim de transport pentru fiecare coală în timpul procesului de imprimare, variind poziţiile rolei secundare de transfer şi ale colii suport în funcţie de greutate.

Canon imagePRESS V1000 are cea mai mică amprentă întâlnită la un echipament de imprimare digitală pentru volume medii, de 3m² şi funcţii de producţie de 100ppm, întâlnite la prese mult mai mari.

Echipamentul imagePRESS V1000 a fost certificat de ENERGY STAR şi în plus a primit certificatul EPEAT Gold de la EPEAT Registry, sistemul global de evaluare pentru produse electronice sustenabile. Echipamentul are capacitatea de a efectua teste de imprimare unice şi are un consum redus de energie. Aşadar, erorile de imprimare şi risipa de toner şi hârtie au fost eliminate.

Dacă hârtia din sertar nu corespunde setărilor, lucrarea poate fi oprită înainte de imprimare, ceea ce înseamnă reducerea pierderilor, a consumului de energie şi a emisiilor de CO². Unitatea opţională de detectare face reglaje de registraţie faţă-verso în timpul funcţionării, reducând cantitatea de materiale ce trebuie imprimate din nou. Iar cu ajutorul controlerelor PRISMAsync sau EFI Fiery, operatorii pot verifica fiecare detaliu al lucrării de imprimare, inclusiv calitatea acesteia.

Noua serie imagePRESS V1000 va fi disponibilă pentru comercializare începând cu luna iunie 2022.