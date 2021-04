Alternativa Sony pentru NETFLIX. Aplicaţia BRAVIA CORE, disponibilă pe televizoarele Sony BRAVIA XR

Realizat în colaborare cu Sony Pictures Entertainment (SPE), BRAVIA CORE a fost dezvoltată pentru a le oferi celor care cumpără televizoarele din noua gamă Sony filme de lung metraj şi alte tipuri de conţinut la cea mai înaltă calitate.

Cu o selecţie de filme disponibilă pentru toate noile modele BRAVIA XR, precum televizorul nou lansat A90J 4K HDR OLED Master Series sau viitorul model X90J 4K HDR Full Array LED, utilizatorii se pot bucura de o selecţie SONY Pictures Entertainment (SPE), titluri noi şi clasice, precum şi de cea mai mare colecţie IMAX Enhanced.

BRAVIA CORE este primul serviciu din industrie care dispune de tehnologia Pure Stream, obţinând o calitate echivalentă cu cea Ultra HD Blu-ray, cu streaming de până la 80 Mbps.

Posesorii de televizoare BRAVIA XR pot vizona filme dintr-o selecţie de 300 de titluri, inclusiv Venom, Peter Rabbit, Ghostbusters, Blade Runner 2049 şi Jumanji: The Next Level folosind credite BRAVIA CORE. Sunt incluse zece credite pentru filme la pachet cu televizoarele A90J şi Z9J şi cinci pentru restul modelelor BRAVIA XR. De asemenea, prin intermediul BRAVIA CORE, aceştia sunt abonaţi la o selecţie de filme, la o calitate până la 4K HDR.

BRAVIA CORE oferă acces la cea mai mare colecţie de filme IMAX Enhanced. Optimizată pentru BRAVIA XR, aceasta livrează imagini remasterizate IMAX şi sunet imersiv, datorită DTS.

Conţinutul înregistrat pentru un film IMAX, cum ar fi ”Spider-man: Far from Home”, are un raport de aspect mai extins, pentru a acoperi o suprafaţă mai mare a ecranului. BRAVIA CORE conţine inclusiv filme premiate (Little Women, A Beautiful Day in the Neighborhood), producţii pline de acţiune (Bad Boys For Life, Baby Driver), dar şi de distracţie (Hotel Transylvania, Smurfs: The Lost Village).

Cu Studio Access, parte din pachetul BRAVIA CORE, telespectatorii pot accesa o serie de imagini suplimentare din culise, interviuri etc.

BRAVIA CORE este disponibil acum pe toate televizoarele BRAVIA XR. Gama BRAVIA XR se bazează pe noul Procesor Cognitiv XR, care foloseşte o metodă de procesare complet nouă ce depăşeşte inteligenţa artificială convenţională, concepută pentru a reproduce modul în care oamenii văd şi aud.