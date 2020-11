Puteţi avea cel mai bun Black Friday cu Reducerile speciale GoDeal24.com Black Friday Super Sale ! În acest an vă puteţi bucura de oferta Black Friday şi de promoţia “Cumpără 1 Primeşti 1 Gratis”. În plus, rămăne activ beneficiul de minus 50% la achiziţionarea sistemului Windows 10 şi de minus 55% la achiziţionarea celorlalte variante de sof-uti Windows aflate în promoţie

Oferta 1+1 gratis

Cea mai discutată şi revendicată ofertă vă propune sistemul Windows 10 gratuit deoarece în timpul campaniei GoDeal24.com Black Friday Super Sale se oferă Windows 10 la achiziţionarea suitei MS Office corespunzătoare. Astfel că, vă veţi îmbunătăţi performanţa computerului prin trecerea la Windows 10 şi veţi putea instala de asemenea suita profesională de programe MS OFFICE, necesară activităţilor de birou curente.

Iată pachetele disponibile de “1+1 Gratis”:

Reducere de 50% la sistemul de operare Windows 10

Dacă doar vă doriţi să faceţi un upgrade la sistemul de operare Windows 10 pe computerul dumneavoastră, atunci promoţia Black Friday Super Sale disponibila în cadrul magazinului online GoDeal24.com este tot ce aveţi nevoie. Vă veţi bucura de o reducere suplimentară de 50% la deja redusele chei de licenţe pentru sistemele de operare Windows 10

Alegeţi din selecţia de oferte speciale de mai jos şi aplicaţi coşului de cumpărături codul-cupon “BF50”

Reducere de 55% la toate celelalte programe

Aceste oferte sunt disponibile în perioada Black Friday Super Sale în cadrul magazinului online GoDeal24.com. Reducerea de 55% se va aplica programelor listate mai jos, folosind codul de cupon: “BF55”. Acestea sunt:

Office 2019 Home and Business for Mac la doar 50.25 €

Aşadar, nu aşteptaţi şi revendicaţi astăzi ofertele de mai sus, deoarece având în vedere cererea este mare, iar stocurile pot fi limitate.

Despre GoDeal24.com

GoDeal24.com este un magazin online global care vinde jocuri autentice şi chei de licenţă software către clienţi din toate părţile lumii. GoDeal24.com ofera clienţilor săi asistenţă 24 ore, 7 zile din 7, împreună cu oferte excelente pentru toată gama de chei de licenţă software. Când veţi face achiziţia din cadrul site-ului GoDeal24.com, puteţi fi sigur că aveţi de-a face cu o marcă de încredere care vinde doar chei de licenţă software originale.

Aveţi întrebări? Aveţi nevoie de ajutor?

Puteţi intra în contact cu reprezentanţii magazinului oricând înainte sau dupa realizarea comenzii. Cea mai uşoară variantă de contact este prin email, doar trimiteţi solicitarea dumneavoastră la adresa service@godeal24.com şi echipa de relaţii cu clienţii va răspiunde solicitării dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.

Trebuie reţinut un aspect foarte important: Trebuie să aveţi descărcată versiunea corectă a sistemului Windows pe computerul sau laptopul dumneavoastră şi abia apoi activaţi-l cu noile chei de licenţă achiziţionate. Aici sunt variantele de Windows si Office necesare:

Microsoft Windows 10 Professional: [ Download Link

Microsoft Office 2016 Professional Plus: [ Download Link