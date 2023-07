Cazul tulburător al fetițelor violate de administratorul unui lăcaș de cult din Vaslui: erau puse să jure pe Biblie că nu vor spune nimănui

Două surori de 9 și 12 ani au fost violate de administratorul unui lăcaș de cult penticostal din județul Vaslui. Agresorul le-a pus să jure pe Biblie că nu vor spune nimănui.



Cele două surori de 9, respectiv 12 ani, își petreceau timpul împreună. Frecvent, mergeau să îl ajute la treburile din gospodărie pe administratorul bisericii penticostale din sat.

Bărbatul în vârstă de 70 de ani îl suna pe tată sau pe bunica maternă și le cerea să le trimită pe fetițe pentru a-i face cumpărături de la magazin. Primeau la schimb câțiva lei sau dulciuri.

Oamenii din sat le vedeau frecvent în curtea administratorului, însă nimeni nu bănuia că în spatele ușilor se putea întâmpla ceva nefiresc.

Primul semn de întrebare avea să apară în Joia Paștelui, anul trecut, când un băiat de curte de-al septuagenarului a venit să îl ajute în gospodărie, dar a găsit poarta încuiată.

„Era în jurul orei 12.00-13.00, când am văzut că poarta este încuiată, am intrat prin altă parte. Când am vrut să intru pe ușă, am constatat că și ușa era încuiată. Atunci l-am strigat, iar acesta a ieșit din casă, iar înăuntru se afla fetița. Eu m-am gândit de atunci că ceva se întâmplă, dar mi-a fost rușine să spun”, a declarat bărbatul la audieri.

Potrivit Libertatea, bărbatul de 70 de ani a început să le agreseze sexual pe cele două fetițe începând cu toamna anului 2019, iar abuzurile au continuat până în iunie 2022.

Fetelor le era frică să spună că sunt abuzate sexual pentru că bărbatul le punea să jure cu mâna pe Biblie. „Jur că nu voi spune nimic din ce ați făcut cu noi”, era jurământul pe care cele două copile erau obligate să îl repete de fiecare dată. „Dacă nu respecți jurământul, vei muri tu sau cineva din familie”, le amenința el.

Potrivit anchetatorilor, victima de 12 ani a scăpat în mai multe situații de agresiunea sexuală pentru că s-a smucit din brațele bărbatului și a fugit. Cea mică se temea de câinele din curte, pentru că bărbatul o amenința că îl va asmuți spre ea, dacă nu va intra în casă.

Datele din dosar arată că abuzurile sexuale aveau loc la locuința bărbatului și în incinta lăcașului penticostal, unde acesta era administrator.

Ultima agresiune sexuală a fost consemnată pe 10 iunie 2022. Atunci, sora mai mare l-a surprins în flagrant delict pe bărbatul de 70 de ani în timp ce o abuza pe sora mai mică și le-a povestit bunicii și mamei, care au alertat poliția.

Ancheta instrumentată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad a fost una complexă. Dincolo de audierea a foarte mulți martori, au fost efectuate și expertize psihologice, psihiatrice. Septuagenarul a fost testat poligraful. La întrebările care vizau abuzurile sexuale, comportamentul său a fost simulat.

Agresorul a fost supus și unei expertize psihiatrice, iar medicii au concluzionat că are discernământ.

Bărbatul de 70 de ani a fost trimis în judecată, sub control judiciar, pentru agresiune sexuală în formă continuată. Pe 10 august este un nou termen în dosar.