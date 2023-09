Școala în două schimburi la Timișoara. Interes mare pentru școlile bune, cele de cartier devin neatractive

Aproximativ 100.000 de elevi din județul Timiș sunt așteptați luni, 11 septembrie, să revină în bănci. Începe noul an școlar, revin emoțiile pentru copii și părinți.

Vacanța a luat sfârșit, iar elevii revin în bănci, luni, 11 septembrie. Încep noi emoții, atât pentru ei, cât și pentru părinții lor. Și asta pentru că an de an, în prima zi de școală e aceeași problemă: traficul infernal din oraș. Probabil că lucrurile nu vor fi diferite nici mâine.

Pentru a fluidiza traficul, viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, a propus decalarea orelor de începere a cursurilor, așa încât unii elevi să înceapă programul la ora 8.00, alții la ora 9.00. De asemenea, festivitățile de deschidere a anului școlar nu vor începe toate la aceleași ore.

În Timișoara există de câțiva ani un trend: părinții se înghesuie să își înscrie copiii în școlile bune, ca atare acestea sunt deja supraaglomerate, în schimb cele de cartier devin tot mai neatractive.

Așa se face că în câteva școli cursurile vor avea două schimburi.

Concret, în Timiș sunt peste 50 de școli care vor organiza cursuri și dimineața, și după-amiaza. Cele mai mult sunt în Timișoara, dar sunt și la Lugoj, Jimbolia, Sânnicolau Mare, Deta sau Dudeștii Vechi.

Desigur, cele din Timișoara care vor avea două schimburi sunt școlile de top și cele care se află încă în lucrări de reabilitare.

„Avem în Timișoara o situație în care anumite școli au foarte mulți elevi și atractivitatea și dorința părinților de a-și duce copiii la acele scoli crește de la an la an, iar la altele scad. De exemplu, cel mai mare campus școlar din Timișoara, Liceul Azur, nu are nici o mie de elevi, dar o școală cu suprafață mai mică, Școala nr.30, are 2.500. Colegiul Național are peste 2.000 de copii, Generala 19 peste 1.500 de copii-probabil, școala cu cele mai mari probleme de spațiu în acest moment. Mai avem și alte școli în care, din cauza lucrărilor, elevii au fost mutați în alte școli. Sunt condiții nu perfecte pentru învățământ”, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău.

Legat de școlile care funcționează în două schimburi, Ruben Lațcău spune că atâta vreme cât va exista această dorință foarte puternică de a duce toți copiii la aceeași școală, va fi inevitabil să nu avem școală în două schimburi.

„Noi, ca primărie, nu putem să oprim sau să impunem o normă de număr de copii per școală. Este o decizie pe care Inspectoratul Școlar Timiș, împreună cu școlile, trebuie să o ia, unde e punctul în care spun stop la numărul de elevi pe care îi accepta într-o anumită școală”, a mai spus Lațcău.

Mai sunt școli fără autorizație de la ISU sau DSP

În Timiș, sunt așteptați în noul an școlar în jur de 100.000 de elevi, cam jumătate în Timișoara.

Conform ISJ Timiș, în județ sunt 941 de clădiri folosite pentru activități didactice. Dintre acestea, 192 nu au autorizare din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

De asemenea, 22 de școli și grădinițe figurează fără aviz DSP, fie că nu au cabinete medicale, ori pentru că nu au suficiente toalete, chiuvete, ori vestiare.

Încă mai sunt școli în Timișoara în care se fac reparații. Valoarea totală a investițiilor municipalității se ridică la 270 de milioane de lei.