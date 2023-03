Elvisey Pisică, actorul și raperul rom transgender. „Când am avut ocazia, m-am certat cu mulți rasiști”

Elvisey Pisică face parte din noua generație de romi educați din Timișoara. E pasionat de teatru și rap, dar e implicat în numeroase proiecte de activism civic pentru drepturile minorităților.

Se numește Elvisey Pisică și i se zice „Motanul”. A terminat Facultatea de Teatru din Timișoara, este artist, activist, feminist și transgender. E interesat de drepturile omului și drepturile femeii.

„Cumva, mă simțeam băiat de când eram mic. Mi-am făcut coming out-ul (n.r. procesul de a afirma public și voluntar orientarea sexuală) de lesbiană, la 21 de ani. Mai târziu am avut curajul să anunț identitatea de trans și să mă accept așa cum sunt”, a declarat Elvisey Pisică.

Scrie poezie, versuri, scrie despre experiențele sale și despre cum vede el lumea. E interesat de teatrul politic și, de asemenea, îi place muzica rap. Se află în fața primul album, care urmează să fie înregistrat zilele viitoare, într-un studio din București.

„Acest album va rupe România! Mă închid trei zile în studio, o să iau niște cărți cu mine, o să pornesc cumva cu mișcarea Dada, va fi ceva deosebit”, a mai spus Pisică.

Colaborări cu teatre inependente

Mai mult, Elvisey Pisică repetă și cu primul teatru de limbă romă din Timișoara, care urmează în cel mai scurt timp să își înceapă activitatea.

„Mi-am dorit să fac Facultatea de Teatru, mi-am dorit acea diplomă cu orice preț. Nu a fost ușor, profesorii sunt duri, dar am absolvit bine. Am dat licența anul trecut. Doresc să colaborez cu teatre independente. Am jucat cu Teatrul Basca și cu Teatrul Rom de la București, iar acum lucrez și cu noul Teatrul Rom de la Timișoara. Până la urmă e un vis, să avem și noi propriul teatru”, a adăugat Elvisey Pisică.

„Sunt rasiști mascați, nu vor zice în față nimic"

Nu vrea să se plângă și să facă pe victima, dar susține că nu e ușor să facă parte dintr-o minoritate sexuală și nici viața de rom în Timișoara.

„Eu mă descurc. Să zicem că sunt mai norocos decât ceilalți romi, am o școală, tata a insistat să-mi termin studiile, să fiu o persoană educată și să ies de aici. Când am avut ocazia, m-am certat cu mulți rasiști. Sunt rasiști mascați, nu vor zice în față nimic. Ei gândesc ceva și îți spun altceva. E adevărat că nu s-a întâmplat să fiu bătut, dar râsete, glume și alte lucruri au fost. Oricum, arăt un pic ciudat”, a mai spus Pisică. Acum lucrează și la o carte, care va apărea la Editura Cartier.

„Scriu despre sănătate mentală, abuz, rasism... Mă interesează foarte mult psihologia. Dacă ar fi dau la un master, aș vrea fie ceva pe psihologie. Îmi place să lucrez cu sinele, să mă dezvolt”, a adăugat Pisică.