Cea mai puternică explozie produsă în Suceava în ultimii 20 de ani: un bărbat a fost aruncat de suflu de la etajul doi VIDEO

Patru persoane au fost rănite în urma exploziei care s-a produs în dimineaţa zilei de luni, 5 decembrie, într-un bloc din Suceava. Una dintre victime a fost aruncată de suflul deflagraţiei de la etajul doi. Este vorba despre un bărbat de 60 de ani, care a suferit arsuri pe 80% din suprafaţa corpului.



Conform declaraţiilor purtătorului de cuvânt al Spitalului Judeţean Suceava, Dan Teodorovici, la Unitatea de Primiri Urgenţe au mai ajuns două femei, ambele de aproximativ 60 de ani.

Una are arsuri faciale şi la nivelul toracelui. Este vorba despre soţia bărbatului care are arsuri pe 80 % din suprafaţa corpului. Cealaltă pacientă este politraumatizată, are fractură de bazin şi traumatism toraco-abdominal. O a patra victimă a fost transportată la spital după aproape patru ore de la producerea exploziei.

Iniţial a refuzat transportul la spital.



Explozia s-a produs într-un bloc situat pe strada Rarău, din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava.

Conform purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, Alin Găleată, au fost evacuate şi s-au autoevacuat aproximativ 40 de persoane care locuiesc în două scări de bloc. Pagubele materiale sunt foarte mari.

Suflul exploziei a afectat 15 apartamente. Peretele unui camere din apartamentul în care s-a produs deflagraţia a zburat pur şi simplu, lăsând o gaură imensă în zidul blocului.

Bucăţi mari din zid s-au desprins şi au căzut pe maşinile parcate lângă imobil. Pompierii de la faţa locului au numărat 25 de maşini afectate. Este cea mai puternică explozie care s-a produs în Suceava în ultimii 20 de ani.

„Am fost anunţaţi în jurul orei 4.00 despre această explozie şi ne-am deplasat la faţa locului cu toate autospecialele din bază. Sunt distrugeri foarte mari. Vorbim despre 14 apartamente din scara în care s-a produs această explozie şi un apartament din scara vecină. Am evacuat şi s-au autoevacuat toate persoanele din cele două scări de bloc. În momentul de faţă evaluăm pagubele ”, a declarat Alin Găleată, purtător de cuvânt al ISU Suceava.

Până la această oră nu a fost stabilită cauza exactă a exploziei. Există suspiciunea unei acumulări de gaze. Totodată, sunt voci care spun că a fost afectată şi structura de rezistenţă a blocului, însă informaţia nu a fost confirmată oficial. Se va şti cu exactitate după efectuarea unei expertize tehnice.



Cert este că locatarii imobilului au tras o spaimă îngrozitoare.



„M-am trezit cu o bubuitură, nu ştiam ce se întâmplă şi vecina mi-a spus că a sărit în aer. Am ieşit şi am văzut că erau geamuri şi uşi sărite. Am sunat la 112 şi cam asta”, a declarat o locatară pentru presa locală.

Un bărbat a spus că s-a trezit din somn cu toate uşile din casă picate. „M-am uitat afară, toate uşile de la intrare erau ieşite. Prima dată am spus că a fost o bombă, o rachetă. Vecinii erau panicaţi, strigau pe casa scării”, a declarat bărbatul.

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat pentru „Adevărul" că în cursul zilei de luni va avea loc o şedinţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru a se identifica soluţii pentru cazarea celor care au rămas fără acoperiş deasupra capului.

Primăria Suceava ia în calcul să închirieze camere la hotel pentru familiile afectate. În plus, se vor aloca fonduri de la bugetul local pentru sprijinirea victimelor.