Fată de 15 ani, sechestrată și abuzată sexual în Ialomița. Agresorul, un tânăr de 20 de ani, a fost reținut

Polițiștii ialomițeni au reținut un tânăr în vârstă de 20 de ani, acuzat că a sechestrat și abuzat sexual o minoră de 15 ani. De asemenea, pe numele suspectului a fost emis și ordin de protecție provizoriu.

"Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că în data de 28 iunie a.c., un tânăr în vârstă de 20 de ani, din municipiul Feteşti, ar fi lipsit de libertate în mod ilegal o minoră de 15 ani, din comuna Stelnica, pe care ar fi agresat-o fizic şi ar fi ameninţat-o. În urma probatoriului administrat, poliţiştii l-au reţinut pe tânărul de 20 de ani, pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă de reţinere, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului", a precizat IPJ Ialomiţa într-un comunicat de presă.

De asemenea, pe numele suspectului a fost emis ordin de protecţie provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de "lipsire de libertate, act sexual cu minor, violenţă în familie şi ameninţare".

Cercetările sunt continuate de către poliţişti sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Feteşti, în vederea probării întregii activităţi infracţionale a acestuia.

Giorghiu: De astăzi, orice act sexual cu un minor sub 16 ani este incriminat ca viol

„De astăzi, orice act sexual cu un minor sub 16 ani este incriminat ca viol! Am depus în iunie 2022 acest proiect, împreună cu alte colege parlamentar. Un an mai târziu, această lege devine realitate. Orice zi fără această lege a constituit o portiță de scăpare pentru agresorii sexuali. De acum, se va asigura un mediu mai sigur pentru copii, iar infractorii condamnați de viol nu vor mai beneficia de amânarea sau suspendarea pedepsei. Nimeni nu va mai putea invoca vreodată, în nicio sală de judecată, că un minor sub 16 ani a consimțit la un act sexual cu un adult”, a transmis ministrul Justiției, Alina Gorghiu, miercuri, 28 iunie 2023.

Ministrul a mai subliniat că datoria leguitorului este să se asigure „că legea face un lucru limpede și anume că apără victimele și sancționează agresorii”.

„Am lucrat împreună cu colegii parlamentari din PNL cu gândul la sutele de copii abuzați sexual astfel încât vinovații trebuie să suporte consecințele legii pe măsura faptelor lor abominabile. Această măsură și celelalte pe care le adoptăm prin această lege sunt absolut necesare și solicitate de grupuri reprezentative ale societății civile, de părinți, de activiști din sfera socială, de profesioniștii din domeniul protecției copilului. Și mulțumesc societății civile pentru parteneriatul constant și tot sprijinul acordat pentru această lege”, a mai transmis Alina Gorghiu, arătând că „România se plasează în topul listei cu cel mai mare număr de victime ale infracțiunilor sexuale din Europa, 80% dintre aceste victime fiind femei și copii”.