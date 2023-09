Antrenori care vin la școală să învețe copiii tenis de masă. „Pot fi campioni, e păcat să-i ținem în casă” VIDEO

Două antrenoare de la vestita școală de tenis de masă de la Slatina au avut surpriza plăcută să găsească într-o școală mulți copii care au calități fizice deosebite și o reală bucurie de a face mișcare.

Antrenoarele de la Clubul Sportiv Școlar Slatina, de la Secția de Tenis de Masă, s-au bucurat să identifice în fiecare clasă de la Școala Gimnazială nr. 1 Slatina potențiali performeri în sportul deloc ușor.

Sunt copii care ar putea urca în câțiva ani pe podium la concursurile naționale (școala slătineană este una de excepție, vicecampioana Europei Adina Diaconu, membră a echipei României, fiind doar unul dintre sportivii celebri crescuți aici).

Mai mult, copiii la acest moment nu practică și alte sporturi, așa cum deseori li se întâmplă antrenorilor să afle atunci când fac selecții pentru un sport anume.

Antrenoarele Felicia Coneschi și Bogdana Trifu au început selecțiile care vor dura până la 1 octombrie. În această școală vin sute de copii din cartierul situat la periferia Slatinei, peste 80% dintre elevi fiind de etnie romă.

Antrenamentele vor avea loc în sala de sport a școlii

Faptul că Școala Gimnazială nr. 1 Slatina este situată relativ departe de centrul orașului a făcut ca antrenorii să organizeze rar selecții aici.

La această școală, elevii - și fete, și băieți - practică fotbalul, datorită unui proiect dedicat realizat de renumita firmă Pirelli, fabrica de anvelope de pe platforma industrială.

De asemenea, antrenorii de la secția de lupte greco-romane vin aici și fac selecții, vizați fiind băieții din gimnaziu care ajung la performanțe deosebite.

Dar cu cele două sporturi, tenis de masă și lupte, se cam încheie, însă, lista sporturilor de performanță pentru care să se fi făcut selecții, țintit, în această școală.

„Suntem mai departe de centru și-și formează echipele cu copiii din oraș. Asta bănuiesc, pentru că, așa, copiii noștri au aptitudini și au condiție fizică. Se formează echipele deja de sus și automat nu mai mergi mai departe, nu mai cauți în momentul în care ți-ai format echipa”, oferă directoarea școlii, prof. Georgeta Szilagyi, o posibilă explicație pentru interesul relativ scăzut al antrenorilor din alte ramuri sportive pentru elevii din această școală.

Elevii școlii au ocazia, în schimb, să-și arate talentul în echipele formate la nivelul școlii, în competițiile din circuitul școlar.

O altă problemă ar fi, mai spune directoarea Szilagyi, faptul că părinții sunt foarte protectori și trebuie convinși să-și lase copiii, de la vârste atât de mici, în grija unui profesor-antrenor, cu atât mai mult dacă e vorba de cantonamente.

Ce se întâmplă diferit de data aceasta este că cele două antrenoare de tenis de masă se vor deplasa chiar la Școala Gimnazială nr. 1 pentru antrenamente, pregătirea urmând să aibă loc în sala de sport a școlii, după terminarea orelor de curs.

„Eu pentru acești copii aș face orice, numai să vină la școală. Să practice și un sport, să stea și după ore prin diferite programe, doar să frecventeze școala și să învețe. Când vine cineva să ne ofere ceva, niciodată n-am spus nu”, a adăugat prof. Szilagyi.

Ce urmăresc antrenoarele la selecție

Pentru selecții, cele două antrenoare de tenis de masă au luat legătura cu profesoara de educație fizică și sport pentru a putea participa la ora de sport. Vizați sunt elevii din clasele pregătitoare, a I-a și a II-a. Se speră ca la finalul selecției să poată fi constituite două grupe a câte 12-15 elevi fiecare.

„Selecția durează patru săptămâni, iar inițierea durează șase luni de zile. După această perioadă de inițiere, noi constituim grupele și practic încep antrenamentele regulat, cu volum mai mare de pregătire și nivel de pregătire diferit”, a explicat antrenoarea Felicia Coneschi.

Deși pentru copii este un simplu joc, antrenoarele care îi observă au în fapt șase criterii de selecție.

„Depinde în primul rând de calitățile motrice ale copilului, de starea de sănătate. Tenisul de masă este un sport de îndemânare. Pe lângă îndemânare, viteză și forță, urmărim și calitățile psihice ale copiilor, capacitatea lor de a reproduce mișcările pe care le arătam, pentru că este un sport de îndemânare și este foarte important să vedem modul în care ei reproduc mișcarea. De asemenea urmărim și atenția lor. Pe lângă aceste criterii motrice și psihice, ne uităm să găsim și copii care sunt vioi, care sunt spontani”, a dat antrenoarea și alte detalii.

Surpriza: „Sunt foarte bine proporționați. Să vedem dacă avem și sprijinul părinților“

Copiii au jucat un joc în regim de viteză, au sărit în lungime, vor arunca și cu mingea de oină și le vor fi testate și viteza și rezistența. Pentru că sunt prea mici, s-a renunțat la săritul corzii. A fost o încântare pentru antrenoare să vadă cât de bine se descurcă, iar asta chiar înainte de a le pune efectiv paleta în mână.

„Aici, la Școala nr. 1, vreau să vă spun că am găsit copii foarte dotați motric, este primul an în cariera mea de antrenor în care fac selecție aici și sunt plăcut surprinsă de calitățile motrice și de structura somatică a copiilor. Sunt foarte bine proporționați. Să vedem acum dacă avem și sprijinul părinților. Am ales Școala nr. 1 pentru că am găsit înțelegere atât la nivelul conducerii unității, cât și la nivelul cadrului didactic de educație fizică”, a mai spus prof. Felicia Coneschi.

„Dar, doamna, dumneavoastră ați știut la început?”

După jocurile în care copiii au fost antrenați, s-a trecut și la masa de joc. Mai întâi antrenoarele le-au făcut celor mici o scurtă demonstrație, după care fiecare copil în parte a primit paleta și a fost ghidat de antrenoare să lovească mingea. Unii n-au mai avut răbdare să-și aștepte rândul și aproape că s-au năpustit să încerce, alții s-au așezat, puțin temători, pe băncuță și au urmărit cum execută colegii loviturile.

După ce a așteptat minute bune și a urmărit întregul proces, unul dintre elevi a prins curaj și a întrebat: „Dar, doamna, dumneavoastră ați știut de la început?”. Răspunsul că „nu, nici campionii nu au știut la început să lovească mingea“ a părut să-l liniștească.

Dreptaci, stângaci, mai rapizi sau mai lenți, cu toții au prins drag de paletă în doar câteva minute, ceea ce le dă mari speranțe antrenoarelor.

„Nu știu să vă spun ce va urma, noi luăm lucrurile pas cu pas, dar ne-ar bucura ca de aici să vină cineva și către performanță în tenis de masă. Chiar astăzi vorbeam cu colega mea Bogdana că trebuie să scoatem un campion de aici. Poate e un vis mare, dar noi credem în asta”, a mai spus Felicia Coneschi.

Campionii își vor aminti doar momentele frumoase

Statistic, după fiecare selecție rămân jumătate dintre copiii urmăriți de antrenori. Din cei selectați, se pierd pe parcurs de asemenea mulți, astfel că la final se ajunge ca aproximativ 20% dintre ei să se și țină de treabă.

Pentru că e vorba de elevi de vârste mici, 6-7-8 ani, cel mult 9 ani, poate cel mai important rol îl au părinții. Ei vor face efortul să-i ia de la școală mai târziu, după antrenamente, ei îi vor susține pe tot parcursul sportiv.

Deși cursurile de tenis de masă sunt gratuite, echipamentul sportiv (pantofi de sport, pantalon, tricouri) va trebui să-l asigure, cel puțin până când copiii avansează în acest sport, părinții.

Directoarea Georgeta Szylagyi spune însă că asta nu va fi o problemă, pentru că astăzi, din fericire, au rămas foarte puține familiile care să nu-și poată susține material copiii să vină la școală sau în sala de antrenament.

Cât despre ceea ce-i așteaptă dedicându-se sportului de performanță, sunt și vești bune, dar și altele care mai rar îi bucură pe copii.

Antrenoarea Bogdana Trifu, aflată în primul an de antrenorat după o carieră frumoasă ca sportiv, a explicat în câteva cuvinte ce înseamnă să fii sportiv de performanță: „Multe ore de antrenament, cantonamente, mai puțină joacă afară cu copiii. Să se aștepte la multe medalii frumoase, la cântarea imnului pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, la deplasări în străinătate. Partea frumoasă predomină, până la urmă”.

„Se plictisesc foarte repede, au nevoie constantă de lucruri noi”

Profesoara de educație fizică și sport Claudia Oporanu spune că, e drept, elevii săi de la Școala Gimnazială nr. 1 Slatina sunt într-o formă fizică de invidiat, însă și ei, ca întreaga generație, sunt diferiți de generațiile de odinioară și îi țin pe profesori permanent „în priză”.

„Interesul către sport nu este atât de scăzut, ei vor să facă sport în continuare, dar vor să facă sport după regulile lor. Pentru ei sportul este diferit față de sportul de masă pe care noi îl practicăm în școli. Nu vor să se supună regulilor, e cea mai mare problemă cu care ne confruntăm. Îi <păcălim> cu diverse jocuri, sunt generații de copii care se plictisesc foarte repede”, a explicat prof. Claudia Oporanu.

„Obosesc repede, părinții sunt supraprotectori, îi opresc tot timpul“

Spre deosebire de elevii de acum 15-20-30 de ani, și calitățile sportive ale copiilor de astăzi sunt diferite, a mai constatat Oporanu.

„Se nasc destul de amotrici, performanțele lor sportive au scăzut extrem de mult, telefonul nu ne ajută absolut deloc. Noi am avut o copilărie altfel, în spatele blocului ne făceam condiția fizică necesară dezvoltării oricărui sport de performanță. Ei nu mai au parte de asta, pentru ei telefonul este sportul de performanță practicat - și de aici și problemele fizice, și problemele de sănătate. Nu mai au rezistență, capacitatea cardio-respiratorie se diminuează foarte mult, plămânii se dezvoltă mult mai puțin, pentru că nu au parte de jocurile de alergat în spatele blocului, de alergat în parcuri, părinții sunt supraprotectori și nu-i mai lasă să transpire, să alerge, îi opresc tot timpul”, a adăugat profesoara.

Harta corporală diferită, pentru că sunt activi

În contextul expus, să găsești într-o școală aproape toți copiii dornici de mișcare pare o minune. Această aproape minune încă se întâmplă și aici, dar și în multe școli de la țară, iar profesoara o leagă de faptul că acești copii, care locuiesc în mare parte la casă și fac mișcare în curte și chiar pe stradă, au un mai mare grad de libertate din partea părinților. „Sunt copii lăsați mai liberi, harta corporală este diferită pentru că sunt mai activi, mult-mult mai activi. Nu au atât de multe interdicții cum au ceilalți. Ceilalți părinți preferă să-i țină <în siguranță>, cuminți, să nu se agite”, a conchis prof. Oporanu.