Cazul azilelor „fantomă” patronate de Crucea Roșie a ajuns pe masa procurorilor din Vrancea. Ce spun oficialii

Directorul Crucii Roșii, Rodica Davidean, spune că organizația nu a avut bani să autorizeze centrele rezidențiale, așa că a încercat o variantă de compromis pentru a ajuta oamenii în suferință.

Autoritățile din Vrancea au făcut astăzi publice rezultatele controalelor efectuate pe parcursul acestei săptămâni la centrele rezidențiale din teritoriu. Au fost vizate cele 51 de instituții de stat și private, constatându-se o serie de nereguli care au fost sancționate în funcție de gravitatea abaterilor, cu avertismente sau amenzi.

Acțiunea a angrenat patru echipe și 104 funcționari care au dispus 150 măsuri de remediere și au dat 147 de avertismente și 20 de amenzi în valoare de 136.000 de lei (27.500 de euro).

Pe lângă cele 51 de centre verificate, au apărut, așa cum știm, și alte patru centre rezidențiale care aparțin Crucii Roșii Vrancea și care funcționau ilegal, adică nu aveau avizele și aprobările legale pentru a-și desfășura activitatea. Pe scurt, cele patru azile în care se aflau 80 de beneficiari nu existau pe radarul de control al statului.

Cum funcționau ele, este o enigmă pe care deocamdată autoritățile nu au reușit să o dezlege! Deocamdată centrul din comuna Vârteșcoiu a fost sigilat și s-a deschis dosar penal. În celelalte trei, amplasate pe raza comunei Gugești, lucrurile erau în regulă în sensul că rezidenții erau tratați cum trebuie și beneficiau de condiții corespunzătoare ÎNSĂ nu aveau autorizație de funcționare.

Analizând situația pe informațiile din acest moment, vom constata că centrele de la Gugești funcționau ilegal de șapte ani iar cel din Vârteșcoiu de doi ani. Fiecare dintre rezidenți plătea pe lună suma de 3.000 de lei, primind în schimb serviciile oferite de Crucea Roșie. La un calcul simplu, se dovedește că ONG-ul condus de Rodica Davidean încasa lunar de la cei „cazați” în azilele respective 240.000 de lei, adică aproape 50.000 de euro.

Ce spune directorul Crucii Roșii Vrancea, Rodica Davidean

Cu oarecare seninătate, directorul Crucii Roșii Vrancea a declarat ziariștilor că spațiile respective au fost înființate ca locuințe protejate pentru bătrânii cu handicap și că au fost acreditate să funcționeze LEGAL până în 2016 când s-a schimbat legislația.

Adică, pentru a obține o autorizație de azil, de exemplu, o clădire trebuie să respecte anumite standarde, prea ridicate, se pare, pentru un ONG cum este Crucea Roșie. Rodica Davidean ne spune că Filiala de Cruce Roșie Vrancea nu a avut bani pentru dotarea și amenajarea clădirilor pe care le deține așa că a preferat să rămână în umbră.

„Standardele ocupaționale pentru acest tip de serviciu s-au ridicat foarte mult. Și noi, Crucea Roșie, neavând fonduri decât din sponsorizări și donații, nu am putut acoperi cheltuiala cu investiția. De aceea am rămas în afara acreditării și a licențierii. Și am procedat de forță majoră pentru că în aceste case erau adăpostite persoane care nu aveau familii, oameni ai străzii, am fost nevoiți să procedăm la a ne folosi legea în baza căreia funcționăm și prin care avem dreptul să obținem venituri din chirii, terenuri și spații”, a declarat ziariștilor directorul Crucii Roșii Vrancea, Rodica Davidean.

Un amănunt omis de doamna Davidean este faptul că, la Gugești, Crucea Roșie a început demersurile pentru construcția de la zero a unui nou centru rezidențial. Pe care nu știm dacă avea de gând să-l autorizeze. Oricum, dosarul se va afla în câteva zile masa procurorilor care, sperăm, vor face lumină cât mai repede în acest caz.