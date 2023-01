Reprezentații suplimentare pentru musicalul ,,Sunetul Muzicii”. Premieră pentru bebeluși la Opera Comică

La cererea publicului, pe 21 și 22 ianuarie 2023 au fost programate două reprezentații suplimentare ale musicalului „Sunetul Muzicii”, în regia lui Răzvan Mazilu. Titlul care a deschis anul acesta seria de spectacole în Sala Mare a Operei Comice pentru Copii a fost compus de Richard Rodgers, cu libretul semnat de Oscar Hammerstein II, doi apreciați creatori de pe Broadway, și a avut premiera absolută în anul 1959, fiind inspirat de memoriile Mariei von Trapp, conducătoarea grupului Cântăreții Familiei Trapp.

„De multe ori am fost întrebat în interviuri cum arată pentru mine fericirea. Am răspuns că fericirea ar fi să locuiesc într-un musical. Poate unul cu Fred Astaire și Ginger Rogers. Sau în <Mary Poppins>. Sau în <Sunetul muzicii>. În orice caz, un musical în care problemele și obstacolele dispar într-o clipă printr-un cântec sau în pași de dans. Un musical cu happy-end, cum sunt majoritatea. Musicalul ca promisiune a fericirii. Musicalul ca paradis iluzoriu. Poate utopic, poate posibil. Musicalul ca spectacol complex, total, copleșitor, emoționant, magic. Sunt fericit și recunoscător că am fost ales să montez acest mare titlu, <Sunetul muzicii>, care a făcut și face istorie. Sper ca puterea acestei povești minunate, puterea muzicii fredonate de generații întregi de copii și adulți, puterea spectacolului nostru creat cu sufletul să transforme întreaga experiență într-o pledoarie pentru speranță și umanitate.”, a declarat Răzvan Mazilu, coregraf și regizor, autorul spectacolului. Biletele la toate reprezentațiile sunt disponibile pe platforma bilete.ro.

Premieră pentru bebeluși: „Bubu la Zoo”

În Sala UnderGrant începe, din acest weekend, o nouă aventură a personajului cel mai îndrăgit de către bebelușii care vin la OCC: „Bubu la Zoo”. Spectacolul, care va avea premiera pe 21 ianuarie, poartă semnătura regizorală a aceleiași echipe care a creat și titlul „Bubu și Anotimpurile”, Andreea Soare și Irina Furdui, și beneficiază de consultanța de specialitate oferită de psihologul Gabriela Maalouf. După ce a descoperit anotimpurile, Bubu se împrietenește cu animalele, într-o atmosferă îmbietoare atât pentru bebeluși, cât și pentru părinții lor.

„Bila năzdrăvană și iubibilă care dă numele acestei serii de evenimente este ghidul cel mai iscusit pentru a-i familiariza pe cei mai micuți dintre noi cu cea mai iubită sală – sala de spectacol! Dacă <Bubu și Anotimpurile> l-a adus pe Antonio Vivaldi în atenția celor mai tineri spectatori ai Operei Comice pentru Copii – bebelușii – <Bubu la Zoo> le face cunoștință cu muzica lui Camille Saint-Saëns, în al doilea spectacol din România adresat copiilor cu vârste între 0 și 3 ani. Astfel, creștem frumos împreună!”, a declarat Felicia Filip, managerul Operei Comice pentru Copii.

Reîncep Atelierele „Micul Artist”

Programul Operei Comice pentru Copii, Atelierele „Micul Artist”, va organiza din nou preselecții în luna ianuarie. Cei interesați se pot înscrie deja, completând formularul de pe site-ul instituției. Aflat la al optulea de funcționare, programul vine în întâmpinarea nevoii de educație extracurriculară a elevilor cu o ofertă mai mult decât generoasă: 35 de cursuri, desfășurate la sediu sau online, pentru grupe de vârstă care încep de la creșă și se continuă până la liceu.

În perioada 16 - 28 ianuarie 2023, instituția din Calea Giulești nr. 16 organizează preselecții pentru toate cursurile, urmând ca până pe 27 mai 2023 să aibă loc 15 întâlniri săptămânale pentru fiecare curs în parte, online sau la sediu, în funcție de atelierul sau atelierele alese. Taxa de participare este de 450 lei/modul, achitată până pe 30 ianuarie 2023. După trimiterea electronică a formularului disponibil pe site-ul instituției, copiii sunt așteptați direct la preselecția de la atelie2023.01.10 - rul dorit, conform programului afișat în continuarea formularului de înscriere. În fiecare an, Opera Comică pentru Copii se străduiește să îmbunătățească oferta de cursuri, ținând cont atât de sugestiile părinților, cât și de dorințele copiilor. Anul acesta, noutățile includ cursuri de gândire logică și analitică,a cunoaștere, actorie aplicată, teatru de mișcare și teatru de improvizație.

Patinoarul deschis zilnic, între 1-31 ianuarie 2023

Distracția pe gheață continuă și în luna ianuarie! Patinoarul de la Opera Comică pentru Copii este deschis în perioada 1-31 ianuarie 2023, după următorul program: de luni până vineri, în intervalul orar 14:00-21:30, iar în weekend, între orele 10:00-21:30. Turele de patinaj au o durată de 90 de minute și încep la orele 14:00, 16:00, 18:00 și 20:00 în timpul săptămânii, respectiv 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 și 20:00 în weekend.

Opera Comică pentru Copii este o instituție publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Capitalei și a Consiliului General al Municipiului București, condusă din anul 2014 de către soprana Felicia Filip. Unică în lume prin segmentul de public căruia i se adresează, Opera Comică pentru Copii îi apropie pe cei mici de artă şi cultură, atât prin spectacole de calitate – operă, balet, musical, concerte-lecție, operetă, teatru muzical – cât şi prin diverse proiecte conexe inovatoare precum festivaluri de vară și de iarnă, Atelierele „Micul Artist”, ,,Magazinul OCC”, Tururile „În Spatele Cortinei”, ,,Petreceri de ziua de naștere”, ,,Escape Room”, „Aventura Parc”, „Abonamente” sau „Voluntariat”.