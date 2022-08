Primarul Bacăului, amendat de prefect. Replica edilului-șef la acuzațiile aduse

Primarul Bacăului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, a primit o amendă administrativă de 3.000 de lei din partea Prefecturii Bacău pe motiv că nu a pus în aplicare o hotărâre de Consiliu Local.

Prefectul județului Bacău, Lucian Bogdănel, spune că a primit o sesizare de la consilierul local Dorin Chirilescu în luna august, în urma căreia a dispus mai multe controale la Primărie. În urma acestora, Prefectura a stabilit că primarul Bacăului, Lucian Stanciu-Viziteu, nu ar fi avut niciun motiv temeinic de a nu pune în aplicare o hotărâre a Consiliului Local, astfel că l-a amendat cu 3.000 de lei.

„De jumătate de an, în jur de 190 de familii băcăuane sunt bătaia de joc a Primăriei care – cu vădită rea-credință, recurgând la tot felul de tertipuri – refuză punerea în aplicare a hotărârii prin care Consiliul Local a aprobat, cu largă majoritate, acordarea de stimulente pentru nou-născuți.

Nu există niciun impediment real în calea punerii în executare a HCL nr. 35/31.01.2022 şi acordării acestor stimulente: nici de legalitate, nici de sustenabilitate! Mai ales că sursa de finanțare a stimulentelor a fost asigurată odată cu votarea bugetului local, în februarie, când aleşii au aprobat un amendament ín acest sens. Prin urmare, banii există.

Ce nu există este buna-credință de care actuala conducere a Primăriei Bacău, ghidată după principiul „După noi, potopul!”, este complet străină: de neînțeles găunoasa îndărătnicie a primarului Viziteu, în condițiile în care chiar colegii săi de alianță politico-administrativă au recunoscut, în plenul CL, necesitatea şi fezabilitatea acestui stimulent pe care, de altfel, l-au şi votat!”, susține reprezentantul Guvernului în teritoriu.

„Interesul copilului primează”

Lucian Bogdănel spune că banii pentru plata stimulentelor pentru nou-născuți au fost alocați în bugetul local, dar că sumele nu ar fi ajuns la beneficiari, din rea-credință.

„Subliniez, bani există: bugetul UAT Mun. Bacău, aprobat în februarie, prevede o alocare de 500.000 lei pentru acordarea stimulentelor, în timp ce efortul presupus de punerea lor în plată, conform dosarelor de solicitare depuse, se ridică la doar 200.000 lei“, arată prefectul Lucian Bogdănel.

El consideră că numai „reaua-credință şi comportamentul discreționar ale conducerii municipalității“ explică această atitudine „profund ostilă comunității băcăuane şi tinerelor familii“

„În loc de petreceri cu bere şi cârnați sau, după caz, cu substanțe psihoactive, toate finanțate şi cu bani publici (!), administrația Viziteu ar face bine să oprească batjocura la care supune sute de familii băcăuane şi să purceadă, în ceasul al 13-lea, la acordarea stimulentelor pe care părinții le aşteaptă din februarie încoace. După jumătate de an de inacțiune pe acest subiect – în condițiile în care DAS a promovat la plată cele 191 de dosare depuse, după o minuțioasă şi concludentă verificare a acestora – este momentul ca şi conducerea Primăriei Bacău să înțeleagă că interesul copilului primează! Cum, de altfel, precizează şi legea”, încheie prefectul de Bacău.

„Nu pot pune în aplicare hotărâri care nu au viza serviciului Juridic”

În replică, primarul Bacăului susține că prefectul a omis intenționat problemele legale care îl împiedică deocamdată să pună în aplicare hotărârea de Consiliu Local.

„Înțeleg de la prefectul PSD că am fost amendat cu suma de 3.000 de lei. Posibil! Pentru că, după bunul său obicei, acesta scrie pe facebook și anunță presa, înainte de a mi se prezenta și mie hârtia oficială! De ce aș fi fost amendat? Pentru că nu am pus în aplicare HCL 35/2022, privind stimulentul pentru nou-născuți“, susține primarul Bacăului.

Lucian Daniel Stanciu Viziteu spune că prefectul știe foarte bine că nu se pot pune în aplicare hotărâri care nu au viza serviciului juridic.

„Proiectul nu a fost contrasemnat de legalitate de secretar, iar juriștii nu au dat viza de legalitate, drept urmare, nu am semnat ordinele de plată! În plus, Curtea de Conturi ne-a informat că HCL 35/2022 privind acordarea acestui stimulent pentru nou-născuți, aprobat la început de an, nu îndeplinește cerința de a face dovada cheltuirii banilor in interesul superior al copilului”, arată primarul Bacăului.