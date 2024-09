Povestea lui Ilie, un băiețel pentru care școala e a doua casă: „Cu ce am greșit de nu a venit și pe la mine Moș Nicolae?”

Peste 8.000 de copii ar urma să beneficieze de ajutor prin intermediul unei campanii naționale de mobilizare socială lansată de organizația Narada, în colaborare cu Inditex, „1 copil încălțat = un destin dezlegat”.

Ilie este „un copil foarte isteț, sensibil, altruist și sociabil

Unul dintre acești copii este Ilie, care locuiește într-o casă modestă din comuna Verguleasa, județul Olt, și pe care directorul școlii la care merge îl descrie drept un băiețel cuminte și deștept, pentru care școala e totul. Acești copii se simt totuși marginalizați și rușinați din cauza lipsurilor de bază, cum ar fi un ghiozdan, rechizite, o geacă de iarnă sau o pereche de ghete.

Mama copilului este o persoană cu probleme psihice, iar tatăl lucrează ca zilier la o familie din sat, având grijă de turma de capre a acestora. Ilie mai are doi frați: unul mai mare, de 14 ani și o surioară de șase ani. Deși este născut într-o astfel de familie, care trăiește la limitele subzistenței, Ilie este „un copil foarte isteț, sensibil, altruist și sociabil. Este foarte harnic și priceput. Are grijă de caprele familiei la care lucrează tatăl lui și, de multe ori, doarme într-o anexă a gospodăriei respective. La școală are rezultate foarte bune la toate disciplinele și excelează în calcul matematic. Are un vocabular foarte dezvoltat, iar modul lui de a se exprima depășește cu mult limitele vârstei și condițiile precare în care trăiește”, spune directoarea școlii, loc care pentru el este o a doua casă, iar cadrele didactice îi sunt părinți.

În ochii lui, doamna învățătoare este „mama”, manifestând afecțiune față de acesta, dar și față de colegi. O poveste tristă a acestui copil nevinovat care cunoaște nepermis de multe lipsuri s-a petrecut în iarna trecută când toți copiii au primit daruri de la Moș Nicolae și numai Ilie nu. Ramona Pavelescu, directoarea școlii la care invață Ilie, și amintește că micuțul întreba, cu lacrimi în ochi, în mod repetitiv: „Cu ce am greșit de nu a venit și pe la mine Moș Nicolae?”.

Doamna învățătoare l-a alintat și i-a promis că va veni și la el, chiar dacă mai târziu, iubitul Moș Nicolae. Oameni cu suflet mare s-au adunat atunci și au adus bucurie în ochii acestui copil, iar darurile primite au fost ca un basm frumos pentru el, mulțumind mereu pentru asemenea bucurii. Deși are în jur oameni care nu rămân indiferenți în comunitate, Ilie are nevoie de mai mult. Și ca povestea lui, și a altor mii de copii care au nevoie să fie ajutați să meargă mai departe.

Astfel, începând cu data de 26 august, organizația Narada a dat startul unei noi campanii de mobilizare socială, în colaborare cu Inditex, firma mama a mai multor companii de îmbrăcăminte, campanie care investește în rezolvarea nevoilor materiale a peste 1.000 de copii.

Prin intermediul acestei campanii, care poartă numele de „1 copil încălțat = un destin dezlegat”, organizația își propune să adune cât mai mulți susținători, pentru a ajuta cel puțin 2.500 de copii, pentru început, astfel încât aceștia sp se reîntoarcă la școală fără să mai fie nevoiți să își care cărțile în pungă și fără să mai fie marginalizați pentru hainele, încălțămintea sau rechizitele pe care le au.

Campania de mobilizare socială propune să existe o colaborare strânsă între organizații, companii și persoane private, pentru a debloca potențialul copiilor din comunitățile vulnerabile și, astfel, să contribuie la generarea unor șanse egale la educație, copilărie și visare, iar obiectivul acesteia este ca fiecare copil să beneficieze de o geacă de iarnă, o pereche de încălțări noi și comode, un ghiozdan și toate rechizitele de care are nevoie.

Oricine poate contribui printr-un SMS la numarul 8864 cu textul EDUCATIE, online pe descult.hartaedu.ro, unde se află poveștile acestor copii, în „Jurnal al profesorilor”, acolo unde cadrele didactice i-au caracterizat cu emoție și dorința de a-i ajuta să crească frumos și echitabil. În București, toți cei care doresc să doneze fizic o pot face la instalația imersivă creată de artista Irina Dragomir și expusă în mall Băneasa Shopping City, în perioada 26 august – 1 septembrie, în Afi Cotroceni, în perioada 2-8 septembrie și, ulterior, în perioada 9-15 septembrie în Promenada Mall.