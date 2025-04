Cum a ajuns un român să regrete că și-a cumpărat mașina visurilor: „Mă simt ca un idiot”

Într-un oraș sufocat de mașini și blocaje zilnice, să ai un autoturism nu mai înseamnă libertate, ci frustrare. Bucureștiul a devenit un loc unde timpul pierdut în trafic a ajuns să dicteze deciziile cotidiene, de la modul în care oamenii se deplasează, până la cât de mult se bucură de lucrurile pentru care au muncit din greu.

Deși mulți investesc în mașini personale cu speranța confortului și independenței, realitatea urbană îi obligă să le lase parcate. Un exemplu concret vine de la un bucureștean care, deși și-a cumpărat anul trecut o mașină dorită de mult timp, constată că, în cele mai multe zile, este mai eficient să meargă pe jos sau să ia metroul.

"Mi-am luat mașina visurilor și mă simt ca un idiot"

Este titlul sub care bărbatul și-a relatat experiența într-o postare pe Reddit.

"Anul trecut în august mi-a venit acasă o mașină pe care o doream și la care mă uit și de la fereastră să văd ce frumoasă e. Pentru bugetul meu a avut un preț mare. Dar mă face să zâmbesc când o privesc și e distractiv de condus.

Aseară am ieșit cu prietenii în oraș. Știam ca nu o să beau și aș fi dorit să iau mașina. Dar la șapte jumate, coada în trafic ținea din fața blocului încă juma de km. Waze arată 40 de minute până la Unirii. Locuri de parcare în centru… ioc. Sau te învârti 15 minute să găsești unul."

Acesta a decis să ia metroul după ce a analizat situația, precizând că este concluzia la ajunge frecvent.

"Așa ca am luat metroul, am făcut mai puțin de 20 de minute cu totul.

Asta e doar un exemplu. Zi de zi mă găsesc mai des mergând pe jos sau luând metroul doar ca să nu stau în trafic. Seara fac 20 de minute pe jos până la sală sau 45 cu mașina. Nu e garantat ca găsesc loc de parcare."

"Traficul din București e absolut abominabil"

"Traficul din București e absolut abominabil. Miercuri la 11:30 trebuia să mă duc la medic. Un drum de 4 km mi l-a alternat waze cu unul de 15 km, efectiv ma scotea din București și ma băga pe centură ca să ajung la medic din sensul opus. Arăta 45 de minute. Am zis ca “lasă ca fac eu cum știu eu” și am luat un drum mai scurt în km, așa ca am făcut 48 de minute.

Nu înțeleg ce dracu face toată lumea în trafic tot timpul. Nu muncește nimeni pe timpul zilei?! Câți să și fie agenți de vânzări, oameni de afaceri și chatiste care merg la unghii?

Efectiv nu mai pot cu traficul ăsta și mă simt ca un idiot ca am dat banii pe o mașină scumpă, ca nu o pot conduce.

Nu știu dacă există soluții sau le caut, doar voiam să mă plâng, să vărs din frustrare.

Se mai găsește cineva în situația asta de lăsat mașina în parcare?", a întrebat pe Reddit.

"Nu înțelegeți conceptul de oraș cu câteva milioane de locuitori"

La întrebare i-au răspuns peste 300 de persoane. Nu sunt puțini cei care mărturisesc că au renunțat să circule cu mașina.

"În opinia mea, nu te bucuri de mașină mergând prin București, ci făcând drumuri mai lungi prin jur sau prin țară. Eu unul am renunțat să mai ies prin oraș cu mașina din cauza că mai mult ma enervez cu toți Verstappenii care îmi taie calea că să ajungă să stea in față mea la același semafor, sau că nu există locuri de parcare, sau că stau o ora pe Maniu între Păcii și Lujerului.

Te enervezi și tu din cauza aglomerației, mașina mai mult stă decât merge în traficul capitalei, eu zic că nu câștigi nimic, ci din contra, te stresezi mai rău."

"90% din ăștia de aici nu înțelegeți conceptul de oraș cu câteva milioane de locuitori.

De fiecare dată când ești in trafic și te întrebi ”ce fac toți ăștia la ora asta aici?”, amintește-ți că și tu ești unul dintre ei. Și ei se întreabă la fel despre tine."

"De banii economisiți, îmi cumpăr amintiri"

Unul dintre cei care au răspuns a precizat că preferă să ia taxiul sau să închirieze mașini, la nevoie, decât să dețănă una.

"Eu de câțiva ani tot am o lupta internă între partea pragmatică și partea emoțională. Vreau mașină, dar nu-mi trebuie. Iar când chiar îmi trebuie, pentru oraș există Ridesharing și Taxi, pentru afara orașului, închiriez.

Pentru alea câteva ori pe an când închiriez, îmi fac de cap cu mașini mai faine, iar la finalul anului, trag linie, am cheltuit doar câteva sute de euro pe mașină/ pe an. Fără stresul zi de zi cu parcări, fără asigurări, fără stat in trafic, fără multe downside-uri pe care le aduce deținerea unei mașini.

De banii economisiți, îmi cumpăr amintiri (excursii, o cazare mai decentă, activități de tot felul) nu posesii materiale."