Senatul amână dezbaterea privind organizarea alegerilor prezidențiale

Comisia juridică a Senatului a decis să amâne cu o săptămână dezbaterea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2025, referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale.

Dezbaterea privind organizarea alegerilor prezidențiale a fost amânată pentru o săptămână. Motivul invocat de senatori a fost numărul mare de amendamente depuse în timpul ședinței, ceea ce a făcut imposibilă analizarea lor în timp util.

Liderul grupului parlamentar liberal, senatorul Daniel Fenechiu, a explicat că decizia coaliției este de a susține Guvernul, în special în ceea ce privește închiderea secțiilor de votare din diaspora la ora 21:00, ora României, și nu ora locală, așa cum propun partidele din opoziție.

„Susținem punctul de vedere al Guvernului. În momentul acesta, decizia politică la nivelul coaliției e să susțin punctul de vedere prezentat în ordonanță. (...) Există propuneri venite din partea partidelor din spectrul opoziției, care sunt nemulțumite de prevedere din ordonanță, conform căreia procesul de vot se încheie la ora 21:0, ora României, el putând fi prelungit cu acele trei ore, urmând să se închidă la ora 23:59, cel târziu. Propunerea, deci reglementarea, a rezultat urmare a împrejurării pe care o cunoașteți. Pe data de 24 (noiembrie 2024 - nr), după ce s-a terminat votul în România, toată noaptea au fost îndemnuri să fie votați anumiți candidați, deci practic să continue campania electorală de la candidații care și-au dorit să obțină votul în aceeași noapte”, a declarat Fenechiu.

Totodată, senatorul liberal a subliniat că nu susține ideea aplicării sancțiunilor pentru cetățenii care fac exprimă opiniile politice pe rețelele de socializare. „Nu susținem varianta că, dacă un cetățean se apucă și scrie ceva pe rețelele de socializare, să poată fi sancționat pentru acest lucru, pentru că și-a manifestat dreptul la a avea o opinie. Dar este un amendament care înțeleg că este susținut de toată lumea, în forme diferite. Separat de treaba asta, era un capitol de sancțiuni, de amenzi, în care se vorbea de cifră de afaceri pentru diversi administratori de rețea. Cred că este necesar (...) să existe un anumit tip de gradualizare. Adică nu lași la libertatea agentului constatator, că este AEP sau Ministrul de Interne sau ANCOM, ca să stabilească o sancțiune, la libera lui apreciere. Deci trebuie să cred niște criterii în ceea ce privește ce ipotezele avut în vedere”, a afirmat liderul liberal.

De cealaltă parte, senatoarea USR Simona Spătaru a precizat că a propus un set de amendamente pentru clarificarea sancțiunilor aplicate în mediul online, precum și pentru revizuirea procedurilor de anulare a alegerilor. „În plus, am adus amendamente prin care am arătat că sancțiunile pe care ei le propun acum pentru a amenda orice persoană care să exercite în online, în principal, dreptul de opțiune, de exprimare politică, am propus să fie înlăturată sau astfel de sancțiune, care este total nefundamentată. Nu te poți exprima cu o sancțiune către cetățean, nefiind actor politic, nefiind implicat în vreun fel în echipa de campanie a unei alianțe, a unui partid. Cetățenii trebuie să primească în continuare liberi opțiunea de vot. În plus, am adus un set întreg de amendamente pentru ca o eventuală anulare a alegerilor prezidențiale să nu mai fie strict într-un atribut al Curții Constituționale care, dacă se conformează Constituției, veghează la îndeplinirea procesului electoral, ar trebui să fie o cerere de anulare a desfășurată în contencios. Mai întâi, persoana interesată de formularea unei astfel de cereri se adresează BEC și, dacă este nemulțumită partea, se poate îndrepta cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție”, a adăugat senatoarea USR.

Proiectul de ordonanță are ca scop stabilirea măsurilor necesare pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale din 2025, precum și a alegerilor locale parțiale din același an.