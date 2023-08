Sindicatul Poliţiştilor Dolj, despre accidentul de la 2 Mai: Avem bani pentru 600 de BMW-uri pentru favorizații politicului, dar nu avem bani pentru drugteste

Sindicatul Polițiștilor Dolj susține că tânărul polițist sancționat după accidentul de la 2 Mai este doar un ”Acar Păun” găsit de chestorii Corpului de Control al Ministerului, Despescu și Matei Benone. ”Cei doi șefi trebuiau demiși”, mai spun sindicaliștii.

Tânărul poliţist cu vechime de mai puţin de un an care l-a oprit pe autorul accidentului de la 2 Mai şi l-a lăsat să plece fără a-l testa pentru droguri a fost ”executat în piața publică” de sistem în condițiile în care acesta nu a făcut altceva decât să-și facă treaba „exact atât cât îi permiteau atribuţiunile din fişa postului”, potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a sindicatului.

Redăm mai jos întreaga postare:

Când un clovn se mută într-un palat, el nu devine rege, ci palatul se transformă în circ!

Până azi am încercat să nu scriem sub impulsul emoțiilor despre evenimentul tragic care a avut loc pe litoralul Mării Negre, în județul Constanța. Doi tineri au decedat, uciși de un tânăr aflat sub influența substanțelor stupefiante, iar alți trei sunt internați în spital.

Din punct de vedere tehnic, din informațiile care au apărut în media, evenimentele s-au desfășurat în felul următor.

Băiatul unui om potent din punct de vedere financiar, care circula pe șoselele din Vama Veche și 2 Mai cu un autoturism de epocă foarte scump, este oprit la un filtru organizat și este sfătuit să conducă prudent. În autoturism se afla și tatăl său. Este verificat prin dispecerat, iar dispecerul le comunică că nu există vreo problemă cu privire la autoturismul pus în circulație.

Un cetățean sesizează prin 112, la ora 00.40, că același tânăr oprit mai devreme conduce haotic prin stațiunea Vama Veche.

După aproximativ 2 ore, la ora 2.40, este oprit de o patrulă formată dintr-un polițist și un jandarm.

În autoturism se aflau 3 persoane, iar în urma controlului, în autoturism s-au găsit pastile și o țigară, despre care a existat suspiciunea că ar putea fi droguri.

Polițistul care este agent de siguranță publică și nu are calitate de poliție rutieră, solicită prin dispecerat un echipaj de la poliția rutieră pentru a fi testat cu un etilotest pentru consumul de băuturi alcoolice și cu un drugtest pentru consumul de substanțe halucinogene.

Dispecerul îi răspunde că nu are la dispoziție un echipaj de la poliția rutieră pentru că toate sunt angrenate în acțiunea Blocada.

Totodată, solicită prezența polițiștilor de la BCCO care au în competență cercetarea infracțiunilor de trafic și consum de droguri.

Pentru că la Vama Veche există doar un singur etilotest ascuns la sediul postului de poliție, tânărul depistat este condus la postul de poliție și testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ.

Deși polițistul a solicitat prin dispecerat un dispozitiv drugtest, dispecerul i-a comunicat că nu are de unde să îi trimită.

În jurul orelor 04.30, tânărul pleacă de la postul de poliție la volanul autoturismului.

La ora 04.52 este surprins de camerele de supraveghere ale unui magazin de unde tânărul își cumpără țigări și ciocolată. Așa cum declară martorii, tânărul era agitat.

La ora 05.20, tânărul intră cu autoturismul într-un grup de 8 persoane, două persoane sunt ucise pe loc, iar alte trei persoane sunt conduse la spital în stare gravă. Celelalte trei persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului, dar refuză să fie internate în spital.

De câteva zile societatea civilă aruncă anatema asupra polițistului care l-a depistat pe tânărul aflat, sau nu, sub influența substanțelor stupefiante, și l-a lăsat să plece la volanul autoturismului de la Postul de poliție Vama Veche.

Mai mult, șefii polițistului care ar fi trebuit demiși imediat după producerea accidentului, trimit Corpul de Control la Constanța și îl execută public pe agentul de poliție, aducându-ne aminte despre povestea tristă a acarului Păun!

Când polițiștii sunt mutați de primari să își desfășoare activitatea în tomberoane, societatea civilă degeaba are pretenția ca ,,oamenii legii” din România să fie la nivelul celor din țările civilizate cu apă caldă. În anul 2018, un primar care a fost supărat că polițiștii nu au intervenit așa cum dorea el la un scandal, la unul dintre restaurantele pe care le deține, le-a luat sediul polițiștilor și i-a mutat într-un container la marginea localității.

Că șoseaua unde s-a produs accidentul cu doi morți și trei răniți nu are trotuare, iar iluminatul public lipsește cu desăvârșire, este altă poveste tristă! Dar să nu politizăm, așa cum spun cu o ipocrizie nerușinată oamenii care conduc această țară.

Să nu politizăm după ce timp de 35 de ani Poliția Română a fost pusă pe butuci de acești politicieni inconștienți! Timp de 35 de ani acești pseudopoliticieni au scuipat în obraz toți polițiștii cinstiți din România prin subfinanțarea acestei instituții, prin angajări directe ale pilelor, prin promovarea în funcții de conducere a incompetenților cocoșați obedienți diferitelor partide politice aflate la putere, printr-o salarizare de mizerie etc.

În acest an au reușit performanța, fără precedent, ca la școlile de poliție din țară să se ocupe doar jumătate din locurile scoase la concurs.

Pentru a putea înțelege mascarada pusă în șcenă de către Despescu&C.O. trebuie să dezvoltăm puțin și să facem niște precizări. Chiar dacă riscăm să devenim plictisitori, trebuie să vă facem să înțelegeți cum se trag sforile în MAI de către acest doctor păpușar!

Polițiștii detașați pe litoral în fiecare an sunt de obicei tineri fără experiență, pentru a nu deranja afaceriștii locali și pentru a nu tulbura prea mult apele Mării Negre. Nu vorbim despre condițiile de cazare și diurna pe care o primesc pentru că nu vrem să dezvoltăm subiectul, fiind o altă batjocură la adresa polițiștilor.

Nici polițistul executat în piața publică de către o instituție aflată în moarte clinică nu face excepție. Este un tânăr detașat de la București, cu o vechime în muncă de sub un an. Dar tocmai acest lucru s-ar putea să îl salveze în lupta cu acest sistem infect!

Tocmai pentru că este tânăr, fără experiență, detașat de la București, nu a contat că l-a oprit pe băiatul omului care are 300 de apartamente pe litoralul românesc.

Chestorul Bogdan Despescu se ascunde în spatele instituției, cum face de 8 ani de zile, și pentru că este mut nu ne poate spune cine sunt ceilalți doi tineri aflați în autoturismul omului de afaceri la momentul depistării! Sau de ce etilotestul era ascuns în containerul de la marginea comunei Vama Veche!

Să comentăm puțin pe marginea acestui eveniment tragic….

Tânărul polițist de la ordine publică, fără experiență, detașat pe litoral de la București, îl oprește pe băiatul omului de afaceri constănțean, controlează autoturismul unde găsește o tigaretă și câteva pastile.

Pentru că nu are calitatea de polițist rutier, acesta sună la dispecerat, având în vedere că șoferul trebuie testat cu un etilotest pentru consum de băuturi alcoolice și cu un drugtest deoarece în autoturism s-au găsit niște substanțe despre care există suspiciuni ca ar putea fi droguri. Dispecerul îi spune că nu are nu niciun echipaj de poliție rurieră disponibil.

Polițistul detașat de la București, fără experiență, solicită, încă o dată, un echipaj de la rutieră. Nu se deplasează nimeni de la rutieră pentru că dispecerul îi spune că sunt la Blocada.

Polițistul cu lipsă de experiență solicită prezența polițiștilor de la BCCO, dar dispecerul refuză să îi anunțe și îi spune agentului să lase drogurile într-un plic la Postul de Poliție din Vama Veche.

Acest tânăr polițist și-a făcut treaba exact atât cât îi permiteau atribuțiunile din fișa postului!

La ora 04.30, tânărul presupus drogat, pleacă de la Vama Veche la volanul mașinii.

Își sună un prieten și îi spune că poliția nu are ce să îi facă.

La 04.52 este filmat de o cameră de luat vederi și se observă foarte ușor că este agitat și nu își poate ține echilibru.

La ora 05.20 se produce nefericitul accident!

Așa cum se întâmplă de ani de zile, comisarii detergent de la Corpul de Control au descoperit Acarul Păun!

Trebuia sacrificat cineva care nu prea are cum să se apere!

Dragi cetățeni ai Românie, acest polițist este executat în piața publică chiar de către cei doi șefi care trebuiau demiși din prima secundă, chestorii Bogdan Despescu și Matei Benone.

Nu există vreun polițist sănătos la cap din Poliția Română care să găsească într-un autoturism condus de un cetățean substanțe despre care există suspiciuni rezonabile că sunt droguri și să nu solicite testarea conducătorului auto cu drugtestul!

Dacă cineva din țara asta crede că acel dispecer poate face ceva de capul lui este un mare naiv!

Să anunți patru destituiri ale unor executanți ai lui Bogdan Despescu, dar să nu îl ,,execuți” pe păpușarul Bogdan Despescu, chiar că acesți politicieni ne cred proști!

Destituiți din funcțiile publice trebuie să fie secretarul de stat chestorul Bogdan Despescu și șeful I.G.P.R., chestorul Matei Benone.

Aceste lucruri s-ar întâmpla într-o țară normală la cap, dar România nu este o țară normală.

Blocada este o invenție comunistă chiar a chestorului secretar de stat Bogdan Despescu, blocada, rocada sau trepanata este o mare prostie prin care polițiștii, și așa foarte puțini, sunt angrenați în niște activități care nu au vreo finalitate, lăsând descoperite zone foarte mari din orașe sau comune!

O prostie patentată la nivel înalt chiar dacă au fost prezentate foarte multe contraargumente solide!

Despescu, Matei și Bode, groparii Poliției Române

Despre Despescu, Matei și Bode nimeni nu vorbește! Cei trei gropari ai Poliției Române au distrus această instituție.

Șef al I.P.J. Constanța a fost, nu cu mulți ani în urmă, chiar nemuritorul Bogdan Despescu! Iar la șefia acestui inspectorat este chiar unul dintre protejații nemuritorului Bogdan Despescu!

Avem bani pentru 600 de BMW-uri pentru favorizații politicului, dar nu avem bani pentru drugteste.

În ultimii 8 ani, de când Ministerul de Interne este condus de către nemuritorul Bogdan Despescu, profesioniștii sunt prigoniți prin tot felul de cercetări disciplinare, sau penale, inventate, sunt sancționați, sunt mutați sau sunt pensionați, iar în funcțiile de conducere din Poliția Română sunt înșurubați, cu largul concurs al nemuritorului Bogdan Despescu, tot felul de incompetenți cocoșați, obedienți politicului aflat la butoane. Toți miniștri de interne din ultimii 8 ani au fost niște marionete penibile pe care nemuritorul Bogdan Despescu i-a distribuit în roluri secundare în comedia divină pe care încă o regizează.

Incompetența a fost ridicată la rang de artă în Poliția Română de acest păpușar!

Sperăm că nu v-am plictisit și că v-am făcut să înțelegeți că domnii politicieni încearcă, încă o dată, să vă prostească, și să acopere adevărații vinovați pentru tot ce se întâmplă în Poliția Română.

Vă rugăm frumos să nu credeți că încercăm să apărăm pe cineva.

Cei care au greșit la Constanța cu siguranță vor plăti!

Să sperăm că o să plătească și cei care patronează acest sistem infect!

Dottore, nici nu știi, cât de mic începi să fii!