Șase dosare penale la protestul AUR de duminică. Două dintre ele pentru agresiuni asupra jurnaliștilor

Poliţia Capitalei a anunţat luni că, în urma unor incidente petrecute în timpul protestului din Bucureşti organizat de AUR, a deschis şase dosare de cercetare penală.

Poliţiştii bucureşteni au deschis şase dosare penale privind persoane care au participat la mitingul organizat duminică în Bucureşti de simpatizanţii AUR. Dintre acestea, două se referă la persoanele care au agresat jurnaliştii de la o televiziune, iar alte două la persoane care erau înarmate, asupra lor fiind descoperite diferite obiecte interzise.

Printre acestea din urmă se numără şi fiul controversatului Horațiu Potra, care, de altfel, a şi fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile şi căruia i s-a interzis să mai participe la manifestaţii publice.

Vă reamintim că, după ce au fost legitimaţi, pentru că Horaţiu Potra figurează în baza de date cu mențiuni care atrag verificări suplimentare, asupta fiului său a fost descoperit un baston telescopic, motiv pentru care au fost conduşi amândoi la audieri.

De asemenea, asupra unui bărbat, în vârstă de 49 de ani, despre care unele surse spun că ar fi un apropiat al lui Potra, a fost găsită o importantă sumă de bani (aproximativ 40.000 de euro), a cărei proveniență nu a putut fi justificată. Ell a fost condus la sediul Secției 17 Poliție, pentru continuarea verificărilor.

Un al doilea dosar pentru port ilegal de arme a fost întocmit şi în cazul unui alt bărbat, care venise la proteste cu un briceag, o cagulă, un binoclu și insigne cu inscripții în rusă și ucraineană. Acesta este cercetat în libertate pentru port ilegal de obiecte interzise, potrivit Protv.

Două dosare penale s-au întocmit şi în cazul protestatarilor care i-au agresat pe jurnaliști, în cazul acestora cercetările fiind continuate, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

Simpatizanţii AUR au cerut în stradă, duminică, reluarea turului doi al alegerilor prezidențiale, iar liderul George Simion a anunţat luni că formaţiunea sa va continua să organizeze săptămânal proteste, până când revendicările oamenilor vor fi soluţionate.

„Nicio reacție până acum din partea Guvernului, nicio reacție din partea lui Klaus Iohannis. Cerem sesiune parlamentară extraordinară, pentru că, în ianuarie, parlamentarii români sunt în vacanță”, a declarat el.