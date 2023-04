Polițiștii vor folosi o aplicație pentru a da amenzi în trafic VIDEO

Sindicatul Europol a reușit să pună la punct o aplicație prin care se simplifică modul în care se dau amenzile în trafic

“Suntem foarte încântați să scoatem la lumină unul dintre primele proiecte de suflet din pachetul de digitalizare a muncii de poliție.

Sindicatul Europol va lansa o aplicație de digitalizare a modului de aplicare a contravențiilor. Adică la revedere hârțogăraie pentru polițiști. Adică în curând vom reuși să le ușurăm colegilor noștri considerabil munca.

În timp ce Ministerul de Interne are sute de specialiști și milioane de euro la dispoziție, noi am reușit într-o lună să construim de la zero o aplicație ușor de folosit, eficientă și care substituie 90% din ceea ce trebuia să completeze polițistul cu pixul”, a transmis Sindicatul Europol.