Mircea Geoană: Tensiunea din jurul nostru nu trebuie să ne sperie sau să ne panicheze

Românii nu trebuie „în niciun caz” să fie speriați sau panicați din cauza războiului din Ucraina sau a celui din Orientul Mijlociu, pentru că problemele noastre nu sunt de securitate, ci mai degrabă de natură economică și socială, este de părere secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană.

„Trebuie să fim vigilenți, și evident îngrijorați când vedem atât de multă tensiune în jurul nostru, dar în niciun caz speriați sau panicați pentru că România este în mâini sigure în NATO și cred că suntem o țară care este sigură, este stabilă, iar problemele noastre nu sunt de securitate, problemele noastre sunt mai degrabă de natură economică și socială”, a declarat astăzi la Rethink Summit de la Poiana Braşov, Mircea Geoană.

Suntem o țară sigură

Suntem extrem de vigilenti si pregătiți să facem față oricărei forme de atac la adresa securității noastre, a mai adăugat secretarul general adjunct al NATO:

„Pentru cetățenii României vreau încă o dată să le reconsolidez mesajul meu care este persistent: nu avem probleme de securitate în România, suntem protejați de NATO, planurile de apărare care sunt acum în fază de implementare vor asigura o securitate suplimentară. Într-un fel și în plan intern, cu toate criticile care pot apărea în plan politic, suntem o țară liniștită, o țară sigură”.

Israelul are tot dreptul să-şi apere teritoriul şi populaţia

NATO are un dialog diplomatic şi politic susţinut cu toate ţările din zona Orientului Mijlociu şi este extrem de „vigilentă” la efectele directe şi indirecte ale conflictului din Israel, a completat oficialul. În context, el a menţionat o întâlnire a regelui Abdullah al II-lea al Iordaniei cu oficialii Alianţei Nord-Atlantice, care ar urma să aibă loc săptămâna viitoare. „NATO are două ameninţări directe - Rusia pe de o parte şi terorismul pe de alta. De aceea suntem foarte vigilenţi la efectele directe şi indirecte ale acestei situaţii. Sperăm să nu escaladeze. Israelul are tot dreptul să-şi apere teritoriul şi populaţia. În acelaşi timp, trebuie să o facem proporţional şi cu grija de a nu produce direct sau indirect escaladare. NATO are foarte mulţi parteneri în zonă - cam toate ţările din zonă sunt partenerii noştri - de aceea şi eu şi secretarul general şi colegii mei avem un dialog diplomatic şi politic foarte susţinut cu toate ţările din zonă. Săptămâna viitoare vom avea la sediul NATO vizita regelui Iordaniei, un partener absolut vital pentru noi în acea regiune. Suntem în contact cu toţi partenerii noştri, suntem foarte vigilenţi (...) fie că este vorba de Ucraina şi războiul Rusiei, zona nordică - unde lucrurile sunt interesante - şi mai ales aici, în sud, unde sperăm ca lucrurile să se calmeze şi să reintre într-un făgaş al dialogului şi al unor soluţii diplomatice, este singura cale pentru a obţine stabilitate”, a explicat Mircea Geoană.