Fără telefoane, comunicare prin bilețele și cu birourile scanate pentru a nu fi interceptați. Cum acționa gruparea din Portul Constanța

Documentele și interceptările procurorilor DNA în dosarul șpăgilor de 7 milioane de euro din Portul Constanța arată pas cu pas cum funcționau rețelele afacerilor ilegale în care erau implicați oameni de afaceri, funcționari și politicieni.

Potrivit informațiilor consultate de Adevărul, membrii rețelei își luau măsuri de protecție extinse, evitând să vorbească lângă telefoanele mobile, pe care le puneau în portbagajul mașinilor ori camere separate, sau scriind sumele pe care voiau să le dea ca mită pe bilețele pe care ulterior le distrugeau.

Spre exemplu, la una dintre întâlniri, unul dintre afaceriștii cu interese în Portul Constanța detalia cum se proteja de procurori: "Costea Vasile ne-a spus că, periodic, el cheamă pe cineva care îi ,,scanează” biroul pentru a nu avea instalată tehnică de ascultare. În continuare, (..) și-a manifestat dorința ca, la întâlnirile pe care le vom avea, să nu vorbim, ci să comunicăm prin scris, iar apoi să rupem bilețelele și să le aruncăm în WC".

Pe parcursul investigațiilor ce au durat luni de zile, procurorii DNA au beneficiat de sprijinul unui investigator sub acoperire, acesta prezentându-se drept un liant între afaceriștii ce doreau să obțină contracte în Portul Constanța și Compania Națională Administrația Porturilor Maritime (CN APM) Constanța, care are în administrare porturile maritime.

Concret, oamenii de afaceri ar fi dat mitǎ cuprinsǎ între câteva mii și 50.000 de euro pentru fiecare aprobare sau intervenție.

Iar unul dintre aceștia era Petre Buduru, patronul unei firme cu afaceri importante în Portul Constanța.

Conform anchetatorilor, Petre Buduru i-ar fi dat o mită de 10.000 de euro chiar investigatorului sub acoperire, încă de la prima întâlnire dintre cei aceștia, ce a avut loc în septembrie 2024.

"Petre Buduru: Ă… Am un… Să vă fac un cadou… un parfum. Da? Și sub… dedesubt e o mulțumire a mea. Da? Pe urmă îmi spuneți ori de câte ori… E bine așa?", reiese dintr-o discuție.

După doar o săptămână, Petrică Buduru i-ar fi dat alti 10.000 de euro investigatorului sub acoperire, în aceeași manierǎ:

"Investigator sub acoperire: Las și plicul aicea. (..) Cât ă...?

Petre Buduru: Sunt 10 mii"

„Așa se fac combinațiile”

Un alt om de afaceri ce este sub lupa procurorilor DNA este Jean-Paul Tucan, acesta fiind și el suspectat cǎ ar fi dat mită de mai multe ori investigatorului sub acoperire, pentru diverse intervenții.

„I-am spus că noi nu știm ce este în cutie, că nu ne-am uitat în birou, motiv pentru care acesta a desfăcut cutia care se afla deja în mașină și mi-a arătat că sub suportul de culoare neagră pe care era sticla se aflau trei teancuri de bani în euro. După o discuție scurtă am plecat cu impresia că în cutie se afla suma de 30.000 euro, dar ajuns acasă am constatat că suma era doar de 15.000 euro formată din 300 de bancnote de 50 euro”, a relatat investigatorul sub acoperire. Ulterior, lucrurile au început sǎ se desfășoare fără menajamente.

Ulterior, investigatorul sub acoperire i-a câștigat încrederea lui Jean-PaulTucan, iar referirile la bani și șpăgi au început să fie făcute deschis, fără ascunzișuri.

Într-una dintre discuții, Tucan i-a explicat investigatorului sub acoperire ce are de făcut și șpaga pe care o va primi pentru fiecare intervenție la autorități:

"Tucan Jean-Paul: Ascultă-mă puțin. Noi avem deal de două sute, acuma cu ăsta s-a făcut două sute cincizeci. În deal-ul ăsta vreau să repeți ca să nu zici că vorbesc eu prostii. În deal-ul ăsta ai de rezolvat estacada.

Investigator sub acoperire: Da!

Tucan Jean-Paul: CFR-uʼ.

Investigator sub acoperire: Da.

Tucan Jean-Paul: Și... î... zi?

Investigator sub acoperire: Dragajuʼ.

Tucan Jean-Paul: Și dragajuʼ!

Investigator sub acoperire: Da!

Tucan Jean-Paul: Ca să știi. (...) Când s-au închis astea trei... Și... Deci? Închide-le cât mai repede și că, tu când te apuci să le închizi, eu trebuie să m-apuc să scot. M-ai înțeles? Să pregătesc să-ți dau lovelele. Înțelegi?

Investigator sub acoperire: Gata, nu mai stau! Crede-mă!

Tucan Jean-Paul: Hai, nu mai sta!"

Investigatorul sub acoperire a fost contactat și de alt om de afaceri, pe nume Ion Dumitru, care dorea să obțină un teren în zona Portului Constanța pentru a-și dezvolta o afacere. Acesta ar fi dat 50.000 de euro pentru pentru atribuirea în folosință a unei dane către firma sa.

Ion Dumitru: ...[neinteligibil, vorbeşte şoptit]... sunt 50 aici.

Investigator sub acoperire: Euro. Aşa ...[râde]... că eu ieri nu v-am întrebat, dar nu mă gândeam că nu... mă gândeam că sunt lei. Ă... da, dacă e, e foarte bine, dacă e să nu ne convină ceva, vă spunem, da’ eu zic că ştiţi dumneavoastră și e foarte bine.

Ion Dumitru: Da, şi restul ştiu eu ce...

Investigator sub acoperire: Da.

Ion Dumitru: Mi-am făcut un calcul şi acolo este ...[neinteligibil]... e acolo telefonul.

Investigator sub acoperire: A, aici!

Ion Dumitru:...[neinteligibil]...

Investigator sub acoperire: ...[râde]... Păi, na... că nu stau, că mi-e frică.

Ion Dumitru: Cam asta este... aşa se fac combinaţiile. N-are rost, că... Doamne, fereşte!... nu se poate. Nu se poate, nu se poate! Rămânem într-o relaţie principială, civilizată şi asta.