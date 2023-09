Controale pentru depistarea drogurilor din alimente, efectuate de ANSVSA

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a demarat la nivel naţional ample controale la procesatori, comercianţi şi importatori pentru depistarea utilizării ilegale a substanţelor psihoactive, psihotrope şi stupefiante în produsele alimentare non-animale.

„ANSVSA se alătură luptei împotriva drogurilor şi în acest sens am demarat un control, la nivel naţional, care se desfăşoară la procesatori, comercianţi şi importatori. Noi facem în permanenţă astfel de controale, chiar în luna aprilie am mai avut un control tematic la nivel naţional, dar având în vedere solicitările care au venit de la alte structuri ale statului român, am dorit să intensificăm, să întărim aceste controale tematice pentru depistarea utilizării ilegale a substanţelor psihoactive, psihotrope şi stupefiante în produsele alimentare non-animale. Avem un Institut de sănătate publică veterinară care colaborează cu toate instituţiile statului român de mai mult timp, facem foarte multe analize şi foarte multe testări. Vin de la Poliţie, de la DIICOT, de la Tribunal, pentru o a doua opinie”, declarat, vineri, pentru Agerpres preşedintele instituţiei, Alexandru Nicolae Bociu.

Potrivit sursei citate, controalele au fost demarate în 21 septembrie şi acestea vor fi intensificate pe o perioadă de 30 de zile.

Verificările vizează importatorii şi depozitarii de seminţe de cânepă utilizate pentru industria alimentară, procesatori şi comercianţi de seminţe de cânepă şi de mac, produse derivate din acestea sau care conţin seminţe de cânepă şi de mac, dar şi procesatori şi comercianţi care ar putea utiliza sau comercializa ilegal substanţe psihoactive, psihotrope şi stupefiante în produse alimentare de origine non-animală.

De asemenea, vor fi controlate depozite alimentare pentru produse de origine non-animală, unităţi de fabricare şi obţinere a uleiurilor vegetale, a produselor de morărit, a produselor făinoase şi de brutărie, a produselor de cofetărie şi patiserie, unităţi de fabricare a ciocolatei şi produselor zaharoase, alte unităţi care ar putea utiliza/comercializa ilegal substanţe psihoactive, psihotrope si stupefiante in produsele alimentare de origine non-animală.

Potrivit ANSVSA, la această dată legislaţia specifică, în domeniul produselor alimentare, permite comercializarea seminţelor de cânepă care provin de la planta Cannabis sativa L, a seminţelor de mac şi a produselor fabricate din aceste seminţe, cum ar fi uleiul din seminţe, făina din seminţe şi seminţele degresate, produse de panificaţie sau produse derivate din acestea. Prezenţa tetrahidrocanabinol (THC) şi a alcaloizilor de mac este permisă în anumite limite, aşa cum acestea sunt reglementate la nivelul UE, în cadrul legislaţiei privind contaminanţii.

În funcţie de specificul unităţii controlate şi de produsele disponibile la data controlului, inspectorii ANSVSA vor preleva probe din seminţe de cânepă, seminţe de mac, produse derivate din acestea sau care le conţin, în vederea determinărilor de laborator de contaminanţi, cum sunt THC şi alcaloizii de opium, aşa cum acestea sunt prevăzute în Programul ANSVSA de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor.

„Dacă există suspiciunea că în anumite produse alimentare, cum ar fi: ciocolată, biscuiţi, batoane din cereale, jeleuri, drajeuri, gumă de mestecat, energizante, bere, ar conţine substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive, substanţe psihotrope sau stupefiante, contrar legislaţiei in vigoare, se vor preleva probe din aceste produse. Probele prelevate vor fi transmise spre analiză la Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară (IISPV), iar în situaţiile în care se identifică neconformităţi privind depăşirea nivelului maxim admis de contaminanţi în produsele alimentare, se vor lua măsuri pentru ca produsele să nu fie puse pe piaţă sau vor fi retrase de la comercializare şi va fi notificat prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje”, a transmis Bociu.

Amenzi de 40.000 de lei

El a subliniat că în astfel de situaţii se vor aplica sancţiuni contravenţionale, amenzile fiind în jur de 40.000 de lei, dar se vor reţine oficial produsele neconforme, se va suspenda sau interzice activitatea unităţilor respective şi „categoric vom informa alte autorităţi competente ale statului român”.

Potrivit datelor transmise de ANSVSA, în conformitate cu prevederile Legii nr 194/2011, orice operator care desfăşoară sau intenţionează să desfăşoare operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive prin consum, chiar dacă scopul pentru care a fost produs nu este consumul, altele decât cele care au regimul juridic stabilit prin acte normative în vigoare, are obligaţia de a solicita la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar (ICBMV), o autorizaţie, care va fi acordată după avizul unei comisii alcătuite din reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai Ministerului Afacerilor Interne.

După autorizare, ANSVSA ţine şi actualizează un registru special în care se înscriu operaţiunile şi produsele pentru care se emite autorizaţie, precum şi operatorii autorizaţi; datele din registru se fac publice prin afişare pe pagina de internet a instituţiei.

„Până în prezent, ICPBMV nu a primit nicio solicitare de autorizare în temeiul Legii nr. 194/2011”, a transmis şeful ANSVSA.

Anchetatorii din Iaşi au efectuat, marţi, 121 de percheziţii domiciliare în 23 de judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi efectuarea de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile legii.

„S-a reţinut că, începând cu finele anului 2022, mai multe persoane care sunt angajate sau controlează două societăţi comerciale de pe raza judeţului Iaşi au constituit un grup infracţional organizat având ca scop importul, exportul, producerea, fabricarea şi alte operaţiuni cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive. În acest context, aceştia produc şi comercializează dispozitive electronice de vapat şi produse de tip 'edibles' (jeleuri, prăjituri, drajeuri etc), cunoscând că au în compoziţie substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive, identificându-se în cursul investigaţiilor substanţele HHC, HHC-P, HHC-O, H4CBD, THC-P şi în unele cazuri inclusiv THC. De asemenea, s-a stabilit că, în perioada octombrie 2022 - septembrie 2023, membrii grupului infracţional au produs în vederea comercializării peste 100.000 de dispozitive tip Vape, care conţineau substanţe care produc efecte psihoactive (HHC, HHC-P, HHC-O, H4CBD, THC-P) de natură a pune în pericol viaţa persoanelor care le consumă”, arată sursa citată.

În urma investigaţiilor au fost identificate 28 de societăţi care comercializează astfel de produse la nivel naţional, profitând de faptul că dispozitivele de tip „vape” se pot comercializa la liber, iar jeleurile pot fi vândute oricărei persoane, precizează DIICOT.